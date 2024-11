Cadre de référence sur les mesures de contrôle en milieu scolaire : ensemble pour prévenir et protéger Un outil incontournable pour le personnel scolaire





QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec annonce aujourd'hui la diffusion du Cadre de référence sur les mesures de contrôle en milieu scolaire : ensemble pour prévenir et protéger, un document attendu par le personnel du réseau. Ce cadre de référence permettra de bien comprendre les enjeux éthiques et légaux entourant l'utilisation exceptionnelle des mesures de contrôle tout en visant la mise en place d'interventions préventives et éducatives. De plus, il propose une gamme d'outils pouvant être adaptés, selon la réalité du milieu, afin d'assurer un environnement propice à l'apprentissage et au bien-être des jeunes.

«?Ce projet témoigne d'une volonté commune de contribuer activement au maintien d'un climat sain et sécuritaire dans toutes les écoles du Québec. Il est le fruit d'une collaboration fructueuse qui permettra d'outiller le personnel de tous les établissements d'enseignement du Québec. À cet égard, je tiens à souligner l'apport précieux de nombreux organismes ayant mis à contribution leur expertise afin de proposer un contenu fondé sur des pratiques reconnues comme étant efficaces en milieu scolaire. Le réseau scolaire peut compter sur l'engagement et le professionnalisme des intervenants dévoués à la réussite de tous les élèves. Leur leadership pédagogique permet de mettre tout en oeuvre afin de déployer le soutien et l'accompagnement nécessaires à chacun des élèves pour assurer leur bien-être, leur persévérance et leur réussite scolaire.?Ce cadre de référence constitue un nouveau jalon dans le déploiement d'actions concertées en matière d'interventions préventives, de gestion des comportements et de recours à des interventions de nature exceptionnelle. Je suis convaincue qu'il deviendra un outil incontournable sur lequel pourra s'appuyer l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'élève. », a déclaré madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

La Fédération tient à souligner l'engagement et l'expertise de tous les organismes ayant contribué à la qualité et à la pertinence des recommandations de ce cadre de référence. En plus du ministère de l'Éducation, qui a su prendre rapidement action dans ce dossier, elle remercie le comité de rédaction composé de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec, de l'Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. Elle remercie également les organismes du comité inter-ordres et du comité de relecture, soit le Collège des médecins du Québec, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'Ordre des psychologues du Québec, l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec ainsi que la Fédération des établissements d'enseignement privés.

Le MEQ a confié à la FCSSQ un mandat en matière de formation, de soutien et d'accompagnement à l'ensemble du réseau scolaire québécois, incluant le réseau privé, le réseau anglophone et les organismes scolaires à statut particulier.

La Fédération des centres de services scolaires du Québec invite les intervenantes et intervenants du milieu scolaire à consulter dès maintenant le Cadre de référence sur les mesures

de contrôle en milieu scolaire : ensemble pour prévenir et protéger : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/sante-bien-etre-jeunes/outils-personnel-scolaire/prevenir-encadrer-mesures-controle-milieu-scolaire.

