Tango Networks lance le service Tango Extend for Webex Calling

Tango Networks présente aujourd'hui Tango Extend for Webex Calling, pour permettre aux fournisseurs d'appels mobiles certifiés de Cisco d'offrir une solution de communication mobile native aux clients Webex.

Tango Extend for Webex Calling permet aux partenaires Cisco qui font partie du programme Cloud Connect for Webex Calling d'ajouter des communications mobiles unifiées à leurs clients, ce qui favorise l'efficacité, la productivité et la collaboration dans l'environnement de travail dynamique et de plus en plus mobile d'aujourd'hui. Cisco inclura les droits Webex Go avec la licence Webex Calling Professional. Les fournisseurs d'appels mobiles certifiés de Cisco seront désormais en mesure de vendre et de fournir des services mobiles Tango Extend à plus de 16 millions d'utilisateurs de Webex Calling.

« En s'associant à Tango, Cisco tire parti de nos partenaires Cloud Connect for Webex Calling et construit un écosystème mondial de partenaires proposant des forfaits fixes et mobiles avec Webex Go », déclare Amey Parandekar, vice-présidente, gestion des produits, Cisco. « La gestion des numéros de téléphone et le provisionnement eSIM sont effectués dans Webex Control Hub, ce qui permet aux entreprises de servir un plus grand nombre de travailleurs hybrides et de première ligne et de répondre à la demande de collaboration mobile aux côtés de nos autres produits collaboratifs. »

Les six premiers fournisseurs d'appels mobiles certifiés à commercialiser le service sont AudioCodes, CallTower, NTT, Nuwave, BCM One PureIP, et Tata Communications . Tango Extend for Webex Calling utilise la technologie eSIM pour intégrer une ligne commerciale Webex dans n'importe quel smartphone, y compris les téléphones personnels Bring Your Own Device (BYOD). Les utilisateurs peuvent ensuite utiliser le numéroteur natif de leur téléphone pour passer des appels et envoyer des SMS à l'aide d'un numéro d'entreprise Webex existant ou nouveau.

En ajoutant une eSIM professionnelle supplémentaire à n'importe quel appareil, la technologie unique de Tango permet une double identité professionnelle et personnelle au téléphone, garantissant ainsi que les communications personnelles restent complètement séparées et sécurisées. Cette séparation des identités permet aux utilisateurs de n'emporter qu'un seul appareil, qu'ils peuvent utiliser pour les communications personnelles et professionnelles.

Cette annonce signifie également que les partenaires de Cisco peuvent tirer parti de la portée internationale du service mobile Tango Extend et de la facturation internationale simplifiée. Tango Extend permet la voix mobile, la messagerie texte et les données en permanence dans 16 pays « Home » dans le cadre d'un plan tarifaire simple appelé Global Pass. Ce plan inclut l'itinérance groupée dans 23 pays « Home Away ». Pour la première fois, toute entreprise avec du personnel dans des bureaux internationaux ou qui ont des employés qui voyagent, peut profiter de la facturation centralisée en monnaie unique et de l'itinérance inclusive, ce qui contribue à réduire la facture d'itinérance.

« Nous sommes ravis de créer ces avantages importants pour les fournisseurs d'appels mobiles certifiés de Cisco », déclare Lee Essex, vice-président principal des ventes et du marketing chez Tango Networks. « Ce lancement ouvre de nouvelles voies de commercialisation pour Webex Go et souligne notre vision commune de la mise en place de solutions mobiles sur le marché. Il garantit également des expériences de communication fluides, sécurisées et de haute qualité pour les entreprises de toutes tailles, où qu'elles exercent leurs activités. »

Tango Extend for Webex Calling apporte des fonctionnalités d'appels professionnels aux téléphones mobiles de nombreux autres travailleurs de première ligne, sans bureau et hybrides, le tout sans application distincte. Les travailleurs de première ligne, y compris la livraison, le commerce de détail, le transport, la logistique et les services à domicile, ont souvent eu du mal à rester connectés et engagés avec leurs collègues et leurs clients, ce qui a une incidence directe sur les résultats.

Incorporant des technologies révolutionnaires de convergence fixe-mobile, Tango Extend a obtenu plus de 100 brevets et remporté plus de dix prix des meilleurs nouveaux produits et solutions de canal.

Avis de nos nouveaux partenaires Tango et Cisco

« Le télétravail prend de l'ampleur grâce à la communication mobile accessible », déclare Hugues Treguier, vice-président du marketing de produits et du déploiement de la collaboration gérée et des communications, NTT DATA. « Grâce à la technologie eSIM alimentée par Tango Networks, les entreprises peuvent étendre leurs solutions de téléphonie Webex aux téléphones mobiles de leurs employés. Cette solution garantit la sécurité et la conformité des appels professionnels sur les appareils personnels. »

« Tango Extend for Webex Calling représente un grand bond en avant en matière de mobilité », déclare William Rubio, Chief Revenue Officer, CallTower. « En tant que partenaire d'appel mobile certifié Cisco, cette solution révolutionnaire permet à nos partenaires d'améliorer la communication mobile, de stimuler la productivité et de permettre une collaboration transparente dans l'écosystème mondial actuel centré sur le mobile. Chez CallTower, nous restons déterminés à fournir des solutions de communication de pointe qui permettent aux entreprises d'exceller et de garantir partout des communications efficaces. »

« Les entreprises qui fournissent des communications mobiles professionnelles aux équipes en déplacement bénéficient d'une collaboration plus facile pour une productivité accrue », déclare Lior Aldema, Chief Business Officer, AudioCodes. « Le partenariat d'AudioCodes avec Tango permet aux partenaires et aux clients de bénéficier d'une expérience mobile native pour Cisco Webex Calling dans le cadre du portefeuille global de services d'appel, de centre de contact et d'IA conversationnelle fourni par notre solution SaaS Live Platform. »

« De nombreuses entreprises doivent enregistrer et surveiller les communications commerciales pour assurer la conformité des services financiers et l'assurance qualité des clients », déclare Diana Florea, directrice de la gestion des produits, BCM One. « Jusqu'à présent, cela a été très difficile à faire sur les téléphones mobiles, en particulier les appareils personnels. Tango Extend intègre une ligne Webex Calling dans un téléphone mobile, ce qui permet à une entreprise d'utiliser ses outils d'enregistrement ou de conformité pour surveiller les communications mobiles, même sur les téléphones personnels. »

« Chez NUWAVE, nous nous engageons à mettre en place des solutions Multi-UC pour notre canal mondial de partenaires via notre plateforme iPILOT innovante », déclare Mark Bunnell, COO de NUWAVE Communications. « Alors que la mobilité devient le nouvel horizon pour les communications UC, Tango Extend permet aux partenaires et fournisseurs de services non-ORM de tirer parti de la technologie eSIM et commercialiser Webex Go. Notre priorité est de veiller à ce que notre écosystème de partenaires dispose des outils et des ressources nécessaires pour tirer parti des technologies émergentes et stimuler la croissance. »

Tous les fournisseurs Cloud Connect qui souhaitent devenir des fournisseurs d'appels mobiles certifiés Cisco sont invités contacter l'équipe de comptes Cisco.

À propos de Tango Networks

Tango Networks est un pionnier des solutions de télécommunications mobiles de pointe pour les entreprises du monde entier. En mettant l'accent sur l'innovation et l'orientation client, Tango Networks révolutionne la façon dont les entreprises se connectent et communiquent dans un monde centré sur le mobile.

Les entreprises utilisent le service Tango Extend pour exploiter des communications mobiles faciles à utiliser et de qualité professionnelle pour les équipes réparties, les travailleurs de première ligne, les employés sans bureau et les travailleurs à la maison ou en déplacement.

Tango Extend est préintégré à toutes les grandes plateformes de communications unifiées, transformant les téléphones mobiles en extensions de lignes professionnelles à service complet.

Extend permet aux entreprises de transformer les opérations, de rationaliser la collaboration et d'augmenter la productivité des employés dans tous les domaines. En savoir plus sur tango-networks.com.

Tango Extend est une marque déposée de Tango Networks Inc.

