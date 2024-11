CCC et StandardAero signent un contrat de plus de 80 millions de dollars pour réparer les moteurs de la flotte de surface de la marine américaine





OTTAWA, Ontario, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat de livraison indéfinie et de quantité indéfinie (IDIQ) d'une valeur de plus de 80 millions de dollars du département de la Défense des États-Unis (DoD) pour des services de réparation de moteurs par StandardAero. Dans le cadre du contrat de la CCC, StandardAero réparera les moteurs à turbine 501-K34 utilisés par la flotte de surface de la marine américaine. Le 501-K34 est utilisé dans une variété de navires pour la production d'énergie et les applications d'entraînement mécanique.

StandardAero s'est imposé comme l'un des principaux fournisseurs de services de maintenance, de réparation et de révision (MRR). Avec des installations de pointe et une équipe de techniciens hautement qualifiés, StandardAero fournit des solutions sur mesure qui prolongent le cycle de vie des actifs navals. Les services de l'entreprise comprennent la maintenance des moteurs et des cellules, la réparation des composants et diverses autres offres conçues pour répondre aux besoins uniques de leurs clients.

Au cours des deux dernières décennies, dans le cadre de contrats CCC, StandardAero a fourni des services MRR d'une valeur de plus de 160 millions de dollars à l'armée de l'air, à la marine et à l'armée de terre des États-Unis. En outre, elle a conclu des contrats de maintenance, de réparation et de révision des moteurs Rolls-Royce T56 Series III qui équipent les flottes d'avions C-130, C-2, P-3 et EP-3 de l'U.S. Navy et de l'U.S. Marine Corps. StandardAero assure également le soutien des moteurs CFM56-7B utilisés dans la flotte d'avions de patrouille maritime P-8A Poseidon.

La CCC est l'autorité contractante désignée du DoD américain pour les achats au Canada de plus

de 250 000 $US. Grâce au service gratuit de Maître d'oeuvre des É.-U., la CCC permet à des entreprises canadiennes telles que StandardAero de fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada et facilite l'approvisionnement des commandes du DoD en provenance du Canada.

Pour en savoir plus, contactez l'équipe de la CCC.

Citations

« L'engagement de StandardAero envers l'excellence en fait un partenaire de confiance pour la CCC, qui répond constamment aux attentes des clients et les dépasse. » - Diane Montambault, vice-présidente de la gestion des contrats et des opérations, CCC.



« La qualité de notre service est attestée par la réputation exceptionnelle de StandardAero en matière de maintenance, de réparation et de révision (MRR) pour une large gamme de moteurs. » - Marc Drobny, président de la division militaire et énergie de StandardAero.



Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter [email protected].

À propos de la CCC

La CCC est l'agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

20 novembre 2024 à 16:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :