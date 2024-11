Mitsubishi HC Capital Canada lance son nouveau portail partenaire : une plateforme innovante pour optimiser la gestion du financement d'équipements





MONTRÉAL, 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitsubishi HC Capital Canada, filiale de Mitsubishi HC Capital America, principal fournisseur de financement non bancaire en Amérique du Nord, annonce le lancement de Propel, sa plateforme exclusive de gestion du financement ? la meilleure de sa catégorie.

Conçu pour les fournisseurs, courtiers et partenaires, Propel offre une gamme d'outils pour la gestion des transactions, garantissant une visibilité complète sur l'état d'une transaction, de la proposition initiale au financement.

Fonctionnalités clés de Propel :

Création de propositions de financement personnalisées aux besoins des clients

personnalisées aux besoins des clients Soumission et décision rapides des demandes de crédit

Génération de documents contractuels en quelques clics

en quelques clics Notifications en cas de changements ou de mises à jour

en cas de changements ou de mises à jour Signature électronique pour un traitement rapide des financements

pour un traitement rapide des financements Indicateurs clés de performance pour assurer le suivi quotidien des opérations

pour assurer le suivi quotidien des opérations Module de communication permettant l'échange de messages entre l'utilisateur et Mitsubishi HC Capital Canada



« Grâce à Propel, nos partenaires peuvent soumettre et personnaliser leurs transactions en toute sécurité, générer des contrats pour signature électronique et communiquer directement avec notre équipe », déclare Christopher Johanneson, vice-président exécutif et chef du numérique. « Les entreprises doivent constamment être plus rapides, plus agiles et améliorer leurs marges bénéficiaires. En tant que plateforme en libre-service, Propel fournit des informations stratégiques en temps réel et complète parfaitement nos programmes de financement avancés. »

Isabelle Barbeau, vice-présidente de la transformation numérique, déclare : « Propel est notre plateforme exclusive pour la création et la gestion des transactions. Nous sommes ravis de la lancer sur le marché canadien, afin de simplifier et d'accélérer davantage les processus, tout en offrant à nos partenaires le contrôle nécessaire pour rester compétitifs dans l'économie numérique d'aujourd'hui. »

S'appuyant sur l'approche centrée sur le client de Mitsubishi HC Capital Canada, Propel offre des avantages significatifs grâce à une efficacité de traitement optimisée et à une interface conçue pour répondre aux besoins croissants de ses partenaires fournisseurs, tant actuels que futurs.

« Nos partenaires et nos clients sont constamment à la recherche de moyens pour optimiser leur efficacité », ajoute M. Johanneson. « Désormais, grâce à Propel, ils peuvent élargir leurs activités, maximiser leur productivité et accélérer leur croissance ainsi que leur élan commercial. »

Pour en savoir plus sur Mitsubishi HC Capital Canada, veuillez consulter le site Web de Mitsubishi HC Capital Canada.

Pour en savoir plus sur Propel, veuillez consulter le site Web de Propel.

À propos de Mitsubishi HC Capital Canada

Mitsubishi HC Capital Canada offre une approche consultative et son expertise à des clients de tailles variées pour les aider à faire croître leur entreprise. En tant que partenaire collaboratif, nous fournissons des solutions de financement personnalisées pour un large éventail d'industries, notamment la fabrication, la construction, le transport, le recrutement et l'aide temporaire, les véhicules électriques commerciaux et les infrastructures de recharge, ainsi que les technologies propres. Nous sommes une filiale de Mitsubishi HC Capital America et sommes déterminés à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies afin d'avoir une influence positive dans les collectivités où nous menons nos activités. Visitez https://www.mhccna.com/fr-ca/.

Contact médias

Katie Mullin, vice-présidente des communications marketing, [email protected]

20 novembre 2024 à 16:25

