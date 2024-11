L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue reçoit le prix Excellence en matière d'innovation scientifique





QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, a décerné aujourd'hui le tout premier prix « Excellence - Projet d'innovation scientifique minéraux critiques et stratégiques de l'année » à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Cette distinction a été remise à l'occasion de l'événement Québec Mines + Énergie 2024, qui se déroule jusqu'à demain au Centre des congrès de Québec.

Le projet de l'UQAT mise sur une approche innovante pour répondre à des enjeux géométallurgiques adaptés au contexte d'exploitation de minéraux critiques et stratégiques (MCS) comme le nickel. Le prix, présenté par le Réseau de recherche scientifique propre aux MCS, récompense les aspects collaboratifs et innovateurs du projet ainsi que ses retombées sur la chaîne de valeur des MCS au Québec. Le projet favorise également le transfert des connaissances scientifiques et technologiques entre l'UQAT et les entreprises du projet, soit Agnico Eagle, Les Technologies Clemex et Dumont Nickel.

Citations :

« Je félicite l'équipe de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et les équipes finalistes pour ce premier prix récompensant l'excellence en matière d'innovation scientifique dans les filières des minéraux critiques et stratégiques. Cette distinction rappelle l'importance de parfaire nos connaissances et de collaborer pour maintenir notre position de chef de file dans le domaine de la recherche et du développement liés à ces minéraux d'avenir. J'invite les membres du Réseau à poursuivre sur cette belle lancée avec des projets toujours plus innovants. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine

« Le Réseau MCS se réjouit de la création de ce prix qui permettra de reconnaître et de mettre en valeur l'expertise québécoise en matière de MCS. Nous pouvons être fiers de la recherche et de l'innovation qui se fait ici, au Québec! Je tiens à féliciter les premiers lauréats pour la qualité de leur travail, mais aussi à souligner la contribution de tous les autres projets collaboratifs axés sur les MCS à la compétitivité et au développement économique du Québec. »

Jean-Nicolas Beaudry, président du comité directeur du Réseau scientifique MCS

Faits saillants :

Les autres finalistes en lice étaient le Centre de métallurgie du Québec et Corem, ainsi que leurs partenaires.

Tous les projets ayant comme sujet les MCS et répondant aux critères d'admissibilité pouvaient être présentés pour le prix Excellence - Projet d'innovation scientifique MCS de l'année.

Une dizaine de lettres d'intention ont été reçues pour cette première édition.

Rappelons que la création d'un réseau de recherche scientifique propre aux MCS constituait l'une des mesures phares du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025.

Liens connexes :

Source : Émilie Savard Attachée de presse Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine Tél. : 367 990-8473 [email protected] Information : Relations médias Ministère des Ressources naturelles et des Forêts Tél. : 418 521-3875 [email protected]

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts

20 novembre 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :