Andersen Global fait ses débuts en Écosse avec un nouveau cabinet collaborateur





Andersen Global renforce sa couverture au Royaume-Uni grâce à un accord de collaboration passé avec le cabinet écossais Consilium Chartered Accountants, lui permettant de consolider sa présence dans la région.

Fondé en 2013 et basé à Glasgow, Consilium Chartered Accountants est un cabinet d'expertise comptable et fiscale en pleine croissance qui sert principalement des entreprises gérées par leurs propriétaires et des actionnaires écossais et britanniques. Le cabinet offre un large éventail de services, y compris le conseil en affaires, la comptabilité, la fiscalité et la finance d'entreprise pour soutenir les petites et moyennes entreprises.

« La mission de Consilium est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Nous nous efforçons de stimuler leur croissance tout en nous investissant dans leur réussite à long terme », a déclaré Craig Coyle, associé fiscaliste. « La collaboration avec Andersen Global va nous permettre d'améliorer nos capacités existantes et d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs nationaux et internationaux. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen, a confié pour sa part : « L'équipe dirigeante de Consilium possède une grande expérience. Leurs valeurs communes et leur esprit d'entreprise s'alignent sur l'engagement de notre organisation mondiale à fournir un service continu et de la plus haute qualité. Nous sommes heureux d'accueillir Consilium Chartered Accountants dans la famille d'Andersen à l'heure où nous poursuivons le développement de notre plateforme en Europe et au-delà. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres indépendants et juridiquement distincts, composés de professionnels de la fiscalité, du droit et de l'évaluation basés dans le monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 17?000 professionnels dans le monde entier et est présente dans plus de 475 lieux à travers ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

20 novembre 2024 à 15:45

