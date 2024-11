Les ventes du Cyber Monday commence très tôt chez Lenovo.com avec des promotions toutes les heures et des produits sélectionnés allant jusqu'à 69 % de rabais





Lenovo fête le Cyber Monday avec sa plus grande vente jamais vue ! À partir du 1er décembre, les clients de Lenovo.com peuvent s'attendre à des offres promotionnelles toutes les heures, avec des rabais allant jusqu'à 69 % et à des rabais imbattables sur des produits haut de gamme comme le ThinkPad X1 Carbon, les ordinateurs portables Yoga et des accessoires.

Points forts des offres du Cyber Monday

Les ventes du Cyber Monday sur Lenovo.com démarrent le 1er décembre à 6 h (heure de l'Est) et offre certains des rabais les plus fous de la saison. Voici quelques-unes des nombreuses offres à ne pas perdre de vue :

1er décembre à 6 h heure de l'Est | Lancement du Cyber Monday sur Lenovo.com Offres promotionnelles horaires jusqu'à 69 % de réduction sur un choix de produits ThinkPad X1 Carbon avec jusqu'à 60 % de rabais Ordinateurs portables ThinkPad avec jusqu'à 65 % de rabais Ordinateurs portabIes IdeaPad dès 830 dollars Accessoires dès 9,99 dollars Tablettes dès 330 dollars Ordinateurs gaming portables avec jusqu'à 31 % de rabais

2 décembre à midi heure de l'Est | Le Cyber Monday continue Ordinateurs gaming portables dès 895 dollars Ordinateurs ThinkPad avec jusqu'à 65 % de rabais Ordinateurs portables dès 265 dollars Accessoires dès 9,99 dollars Tablettes dès 167 dollars



« Nos ventes du Cyber Monday de cette année sont les plus excitantes, avec des rabais importants sur nos produits les plus recherchés », a déclaré Carlo Savino, vice-président du commerce électronique pour les Amériques et la région EMEA chez Lenovo. . « Que ce soit pour le travail, les loisirs ou les cadeaux de fin d'année, Lenovo.com propose des offres incroyables pour vous aider à trouver la technologie parfaite pour tous les noms de votre liste.

Récompenses exclusives pour les membres de My Lenovo Rewards

Les acheteurs inscrits au programme My Lenovo Rewards obtiendront 2 fois les My Lenovo Rewards sur l'ensemble du site avec l'achat d'accessoires pour PC et d'appareils électroniques, du 29 novembre au 9 décembre. Cela représente 6 % de votre achat ! Les points peuvent être échangés contre des produits Lenovo et des produits électroniques de grandes marques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur My Lenovo Rewards.

Toutes les offres sont en quantités limitées et disponibles jusqu'à épuisement des stocks. Faites vos achats à l'avance et profitez du meilleur choix. Toutes les heures, heure de l'Est.

À propos de Lenovo

Lenovo est une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d'affaires s'élève à 57 milliards de dollars, classée 248e au Fortune Global 500, et qui fournit chaque jour des millions de clients présents sur 180 marchés. Grâce à une vision audacieuse visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a bâti son succès en tant que plus grande entreprise de PC au monde avec un portefeuille complet d'appareils compatibles avec l'IA, « AI-Ready » et optimisés pour l'IA (PC, postes de travail, téléphones intelligents, tablettes), d'infrastructures (serveur, stockage, périphérie, calcul de haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. L'investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de construire un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.lenovo.com, et lisez les dernières nouvelles via notre StoryHub.

