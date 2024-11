Les principaux médias britanniques rejoignent le mouvement de ProRata visant à créditer et indemniser les propriétaires de contenu à l'ère de l'IA générative





ProRata.ai, une société permettant aux plateformes d'intelligence artificielle générative d'attribuer et d'indemniser les propriétaires de contenu, a annoncé aujourd'hui que dmg media, Sky News et Guardian Media Group ont accepté de soutenir la mission de la société. La technologie de ProRata garantit que les éditeurs et les créateurs sont crédités et indemnisés, sur la base de l'utilisation, dans le monde de l'IA générative.

Parmi les autres partenaires annoncés au Royaume-Uni et en Irlande figurent « Prospect », Reach PLC, le groupe international de médias Mediahuis, le forum Internet sur la parentalité Mumsnet, « Hello! » et Exponential View. Au début de l'année, ProRata a annoncé des partenariats avec « The Atlantic », Universal Music Group, « Time », « Fortune » et Axel Springer, ainsi qu'avec plusieurs auteurs de renom.

« ProRata continue de prendre de l'ampleur », déclare Bill Gross, directeur général. « Notre technologie d'IA est la seule à créditer et à rémunérer les créateurs tout en fournissant aux consommateurs des résultats de recherche très précis. Des centaines de propriétaires de contenu et d'entreprises de médias du monde entier nous ont contactés et souhaitent tester notre technologie. Le vol et la récupération de contenu ne sont pas des solutions durables. »

Rich Caccappolo, vice-président de dmg media, déclare : « dmg media est ravi d'avoir conclu un partenariat commercial avec ProRata et de devenir le premier éditeur de presse britannique à investir dans une participation au capital de cette plateforme de pointe. La plateforme de ProRata est un premier pas essentiel vers une attribution précise et équitable et vers la promotion de la transparence. Elle pourrait être la pierre angulaire d'un modèle économique durable pour les éditeurs de presse, les incitant à continuer d'investir dans un journalisme de qualité et informatif. »

David Rhodes, président exécutif de Sky News, déclare : « Les téléspectateurs du monde entier font confiance à Sky News pour leur donner l'intégralité de l'histoire, et ce, de manière exclusive. La solution de ProRata contribue à faire progresser ce journalisme impartial et de haute qualité sur les plateformes d'IA et auprès des éditeurs. Avec tous nos partenaires aujourd'hui, nous assurons l'investissement massif de notre entreprise dans des reportages justes et précis, aujourd'hui, et pour longtemps dans l'avenir. »

Anna Bateson, directrice générale de Guardian Media Group, déclare : « Le journalisme de confiance et de qualité qui fait la renommée mondiale de "The Guardian" doit être reconnu et apprécié à sa juste valeur lorsqu'il est utilisé par des plateformes d'IA. ProRata respecte et met en avant ces principes fondamentaux, et nous sommes heureux de nous associer à eux. »

John Ridding, directeur général de Financial Times Group, a précédemment déclaré : « Il est urgent d'aligner les incitations des plateformes d'IA et des éditeurs dans l'intérêt du journalisme de qualité, du lecteur et du respect de la propriété intellectuelle. L'approche de ProRata, qui consiste à identifier le matériel source et à partager les revenus qui en découlent entre les entreprises technologiques qui l'utilisent et les éditeurs qui le créent, peut contribuer à développer un écosystème de l'information plus sain et plus équitable, qui encourage un journalisme précis et faisant autorité et qui récompense à juste titre ceux qui le produisent. »

Contrairement à la diffusion musicale ou vidéo, le paiement à l'utilisation de l'IA générative nécessite une attribution fractionnée, car les réponses sont générées à l'aide de multiples sources de contenu. La technologie de ProRata analyse la production de l'IA, mesure la valeur de la contribution au contenu et calcule la rémunération proportionnelle. L'entreprise utilise une approche algorithmique exclusive pour évaluer et déterminer l'attribution. Cette méthode d'attribution permet aux détenteurs de droits d'auteur de partager les bénéfices de l'IA générative en étant crédités et rémunérés pour leur contenu pour chaque utilisation. La plateforme d'attribution et de monétisation de ProRata fait l'objet de plusieurs brevets en instance.

L'équipe dirigeante de ProRata inclut des cadres ayant occupé des postes de direction et d'ingénierie chez Microsoft, Google et Meta, ainsi que des conseillers jouissant d'une grande expérience des médias, y compris Michael Lang de Lang Media Group. Nicholas Thompson, directeur général de « The Atlantic », a récemment rejoint le conseil d'administration de la société. Parmi les investisseurs figurent Mayfield Fund, Revolution Ventures, Prime Movers Lab, dmg media, BOLD Capital, XPV-Exponential Ventures, Calibrate Ventures, MVP Ventures et Idealab Studio.

À propos de ProRata.ai

Fondée en 2024 par Bill Gross chez Idealab Studio, la mission de ProRata est de s'assurer que les plateformes d'IA générative rémunèrent et créditent les propriétaires de contenus pour l'utilisation de ces derniers. ProRata développe une technologie permettant aux plateformes d'IA générative d'attribuer les sources de contenu contributif et de partager les revenus par utilisation, protégeant et récompensant les créateurs tout en aidant à empêcher des contenus non fiables de compromettre les résultats de l'IA. Pour plus d'informations, rendez-vous sur prorata.ai.

20 novembre 2024 à 15:40

