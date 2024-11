La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités





La Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (« TSX ») a accepté l'avis déposé par Propriétés de Choix concernant son intention de procéder à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRC »).

L'avis de la TSX stipule que Propriétés de Choix peut, au cours de la période de 12 mois commençant le 21 novembre 2024 et se terminant le 20 novembre 2025, acheter jusqu'à 27 566 130 parts de la Fiducie Propriétés de Choix (« les parts »), représentant environ 10% du flottant des parts, moyennant une offre publique de rachat exécutée par l'intermédiaire de la TSX ou par l'intermédiaire de systèmes de négociation alternatifs ou par tout autre moyen autorisé par la loi applicable. Au 7 novembre 2024, Propriétés de Choix comptait 327 923 972 parts en circulation. Sur la base d'un volume de négociation quotidien moyen de 386 991 parts au cours des six derniers mois, les achats quotidiens seront limités à 96 747 parts, sauf exceptions relatives aux achats de blocs.

Les achats de parts seront effectués dans le cadre d'opérations sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX ou par l'intermédiaire de systèmes de négociation alternatifs. En outre, Propriétés de Choix peut conclure des contrats d'achat à terme ou de swap relativement aux parts qui peuvent être réglées par livraison physique, par règlement en espèces ou par une combinaison des deux. Le prix à terme sera basé sur le prix du marché, le rendement du dividende et les taux d'intérêt du marché. Propriétés de Choix peut également acheter des parts moyennant des accords privés ou des programmes de rachat de parts si elle reçoit une ordonnance d'exemption d'offre publiques de rachat l'autorisant à effectuer de tels achats. Tout achat de parts effectué au moyen d'accords privés ou dans le cadre de programmes de rachat de parts peut être effectué à un prix inférieur au prix du marché en vigueur, comme le prévoit l'ordonnance d'exemption d'offre publique de rachat pertinente.

Les décisions concernant le calendrier des futurs achats de parts seront prises en fonction des conditions du marché, du prix des parts et d'autres facteurs. Propriétés de Choix peut choisir de suspendre ou d'interrompre son offre publique de rachat à tout moment. Les parts achetées dans le cadre de l'OPRC seront annulées ou utilisées dans le cadre des plans incitatifs réglés en actions de la Fiducie. Propriétés de Choix estime que le cours des parts pourrait être tel que leur achat pourrait constituer une utilisation intéressante et appropriée des fonds de la Société. Propriétés de Choix peut également utiliser son OPRC pour acquérir le nombre de parts émises à la suite de l'exercice d'options afin de compenser l'effet dilutif des options qui ont été exercées. Conformément à sa précédente OPRC, pour laquelle Propriétés de Choix a reçu l'approbation de la TSX pour acheter jusqu'à 27 563 002 unités pour la période du 21 novembre 2023 au 20 novembre 2024, 303 428 unités ont été achetées en date du 7 novembre 2024 à un prix moyen pondéré de 13,64 dollars canadiens.

De temps à autre, lorsque Propriétés de Choix ne possède pas d'informations non publiques importantes sur elle-même ou sur ses titres, elle peut conclure un plan prédéfini avec son courtier pour permettre l'achat de parts à des moments où Propriétés de Choix ne serait normalement pas active sur le marché du fait de ses propres périodes d'interdiction de négociation et de ses règles internes en matière de délit d'initié. Tout plan de ce type conclu par Propriétés de Choix avec son courtier sera adopté conformément aux dispositions des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières.

À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier de premier plan qui crée de la valeur durable grâce à des endroits où les gens prospèrent.

Nous sommes bien plus qu'un simple propriétaire, opérateur et promoteur national de biens immobiliers commerciaux et résidentiels de première qualité. Nous croyons en la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les communautés se rencontrent pour vivre, travailler et se connecter. Cela implique que nous profitions de notre position de leader dans l'industrie pour intégrer des pratiques de durabilité environnementale, sociale et économique dans tous les aspects de nos activités. Chacun de nos gestes est guidé par un ensemble de valeurs communes (Engagement, Tenir à coeur, Respect et Excellence). Pour plus d'informations, visiter le site Web de Propriétés de Choix à l'adresse https://www.choicereit.ca/fr/ et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix à l'adresse www.sedarplus.ca.

20 novembre 2024 à 15:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :