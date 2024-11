Invitation aux médias - Inauguration officielle de la Maison des aînés et alternative de Val-d'Or dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, procédera à l'inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Val-d'Or. Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour.

L'annonce sera précédée d'une visite de la maison des aînés et alternative de Val-d'Or. Les images et les informations obtenues lors de cette visite sont sous embargo jusqu'à 10 h.

Accréditation obligatoire

Les journalistes qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à : [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le 22 novembre 2024 HEURE : Visite : 8 h 30

Conférence de presse : 9 h LIEU : Val-d'Or

** L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

20 novembre 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :