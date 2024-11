Déclaration - Déclaration de la ministre des Transports à l'occasion de la Journée nationale du souvenir des victimes de la route

La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a fait aujourd'hui la déclaration suivante : « Chaque année, en novembre, nous soulignons la Journée nationale du souvenir des victimes de la route. Il s'agit...

En assemblée générale jeudi dernier, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transcollin-CSN, le Syndicat des chauffeurs d'autobus de Brissette & Frères-CSN et le Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Gaudreault-CSN ont...