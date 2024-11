Spectro Cloud clôt un financement de série C de 75 millions USD mené par Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives





Spectro Cloud, une chef de file de la gestion moderne, multicluster et à l'échelle de Kubernetes dans une variété d'environnements de déploiement, y compris le matériel sur site, les clouds uniques, les multi-clouds et la périphérie, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un tour de financement de série C de 75 millions USD mené par Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, avec la participation d'investisseurs existants de Spectro Cloud. Cet investissement intervient à un tournant en termes de complexité dans le secteur informatique, avec l'évolution des applications patrimoniales basées sur des machines virtuelles (VM) vers un écosystème conteneurisé et natif du cloud, l'intelligence artificielle (IA) entraînant une explosion de l'utilisation à la périphérie.

Des organisations de premier plan dans toutes sortes d'industries (notamment la technologie, la fabrication, la vente au détail, le pétrole et le gaz, les soins de santé, les télécommunications, la défense et les agences de renseignement) s'appuient sur la plateforme logicielle Palette de Spectro Cloud pour accélérer leur adoption de Kubernetes. En aidant les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et à gérer plus efficacement les charges de travail des applications critiques, Spectro Cloud a réussi à enregistrer trois années consécutives de croissance à trois chiffres de son chiffre d'affaires.

« Ce dont les responsables informatiques ont besoin aujourd'hui, c'est d'une approche moderne de la gestion complète du cycle de vie du système Kubernetes à l'échelle, à savoir une approche optimisée permettant de prendre en charge les besoins uniques des centres de données, des clouds et de la périphérie », a déclaré Tenry Fu, PDG et cofondateur de Spectro Cloud. « Nous avons fondé Spectro Cloud il y a cinq ans dans le but de rendre Kubernetes facile à gérer et à consommer dans n'importe quel environnement, et cet investissement de Goldman Sachs constitue une validation de l'énorme opportunité qui s'ouvre devant nous. »

« Au cours des cinq dernières années, Spectro Cloud s'est imposé comme un leader en aidant les organisations à réaliser le véritable potentiel de Kubernetes et des technologies natives du cloud, en les rendant plus accessibles et gérables à l'échelle, dans n'importe quel environnement », a confié pour sa part Michael Reilly, investisseur chez Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, qui rejoindra le conseil d'administration de Spectro Cloud. « Le formidable succès remporté par Tenry et son équipe prouve que les entreprises réalisent la valeur de cette entreprise. Nous sommes enthousiasmés par les opportunités à venir dans les environnements multiclusters, en particulier les déploiements bare metal dans les centres de données pour la gestion des machines virtuelles et des GPU, et l'inférence de l'IA à la périphérie, qui pourraient générer une croissance considérable. »

Spectro Cloud utilisera ce financement de série C pour accélérer l'innovation produit, en particulier dans le domaine particulièrement complexe de l'informatique de pointe, pour investir afin de continuer à offrir une expérience et une assistance client primées, ainsi pour mettre en place de nouveaux partenariats commerciaux et alliances technologiques.

À propos de Spectro Cloud

Spectro Cloud permet aux organisations de déployer et de gérer de manière unique le système Kubernetes en production, à grande échelle. Sa plateforme de gestion Kubernetes d'entreprise Palette permet aux équipes chargées de l'ingénierie des plateformes, des opérations informatiques et de DevOps de contrôler sans effort l'ensemble du cycle de vie Kubernetes. Traitant les charges de travail de machines virtuelles et de conteneurs, Palette est une plateforme de gestion véritablement unifiée fonctionnant dans divers clouds, centres de données, environnements bare metal et périphériques. Les équipes opérationnelles ont les moyens de soutenir leurs développeurs avec des empilements et outils Kubernetes sélectionnés en fonction de leurs besoins spécifiques, avec une gouvernance granulaire et une sécurité de niveau entreprise. Spectro Cloud est classé comme un « Cool Vendor » par Gartner, un innovateur technologique par CRN, ainsi que comme un « leader » et une « entreprise surperformante » dans le classement « 2024 Radars for Edge Kubernetes and Managed Kubernetes » de GigaOm.

Cofondé en 2019 par son PDG Tenry Fu, son vice-président de l'ingénierie Gautam Joshi, et son directeur de la technologie Saad Malik, Spectro Cloud bénéficie du soutien d'Alter Venture Partners, Boldstart Ventures, Firebolt Ventures, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives, NEC and Translink Orchestrating Future Fund, Qualcomm Ventures, Sierra Ventures, Stripes, T-Mobile Ventures, TSG et WestWave Capital.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.spectrocloud.com ou suivez @spectrocloudinc et @spectrocloudgov sur X.

À propos de Growth Equity at Goldman Sachs Alternative

Goldman Sachs (NYSE : GS) est l'un des principaux investisseurs mondiaux dans les actifs alternatifs, avec plus de 500 milliards USD d'actifs et plus de 30 ans d'expérience. L'entreprise investit dans toute la gamme d'actifs alternatifs, notamment le capital-investissement, le capital de croissance, le crédit privé, l'immobilier, les infrastructures, les hedge funds et le développement durable. Les clients accèdent à ces solutions via des stratégies directes, des partenariats personnalisés et des programmes à architecture ouverte. L'entreprise est motivée par l'accent mis sur le partenariat et le succès partagé avec ses clients, cherchant à générer des performances d'investissement à long terme en s'appuyant sur son réseau mondial et sa profonde expertise de tous les secteurs et marchés. La plateforme d'investissements alternatifs fait partie de Goldman Sachs Asset Management, qui fournit des services d'investissement et de conseil sur les marchés publics et privés aux institutions, conseillers financiers et particuliers de premier plan à travers le monde. Goldman Sachs disposait de plus de 3,1 billions USD d'actifs sous surveillance dans le monde au 30 septembre 2024. Depuis 2003, Growth Equity at Goldman Sachs Alternatives a investi plus de 13 milliards USD dans des entreprises dirigées par des fondateurs et PDG visionnaires. L'équipe se concentre sur les investissements dans des entreprises en phase de croissance et axées sur la technologie dans de nombreux secteurs, notamment les technologies d'entreprise, les technologies financières, les biens de consommation et les soins de santé.

