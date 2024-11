La Miawpukek First Nation améliore la protection contre les incendies grâce à une nouvelle caserne de pompiers de 5 millions de dollars au sein de la communauté





MIAWPUKEK FIRST NATION, NL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les Premières Nations sont plus exposées aux risques d'incendie dans leurs communautés que partout ailleurs au Canada. Le gouvernement du Canada s'est engagé à améliorer les services de prévention et de protection contre les incendies en investissant dans des infrastructures fiables qui répondent aux besoins des communautés des Premières Nations et de leurs fournisseurs de services d'urgence.

Aujourd'hui, la Miawpukek First Nation a célébré l'ouverture officielle de sa nouvelle caserne de pompiers, la Captain Ricky John Firehall.

La nouvelle caserne de pompiers offre des installations modernes qui serviront la communauté dans un avenir prévisible. Elle est dotée de mesures d'efficacité énergétique et comprend un bureau, une salle de formation, une salle de communication, une cuisinette et un garage à deux baies pouvant être agrandi pour répondre à tout nouveau besoin.

Les aspects culturels de la Miawpukek First Nation ont été intégrés dans la conception, comme les colonnes extérieures qui ressemblent à des supports de poteaux de wigwam, et le motif des carreaux de sol en forme de roue de médecine.

Services aux Autochtones Canada (SAC) a contribué à hauteur de 5 millions de dollars à la construction de la caserne de pompiers, qui permettra de réduire les lacunes en matière de santé et de sécurité pour les pompiers des Premières Nations.

Citations

« Merci à tous ceux et celles qui ont rendu cela possible et la communauté apprécie cette belle caserne de pompiers ultramoderne. Ce magnifique bâtiment servira de base d'opérations aux nombreux pompiers volontaires dévoués de la communauté et les aidera à assurer la sécurité de la communauté. L'objectif de la Miawpukek First Nation est d'être résiliente et sûre, et cette infrastructure contribue grandement à la réalisation de cet objectif. Merci encore aux nombreux bénévoles, entrepreneurs et fonctionnaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous devons toujours être prêts à faire face à une situation d'urgence, et ce bâtiment était désespérément nécessaire. Ensemble, nous sommes forts. »

Chef Brad Benoit

Miawpukek First Nation



« Cet investissement dans une infrastructure indispensable fournit au service d'incendie de la Miawpukek First Nation les installations nécessaires pour abriter et entretenir l'équipement et les véhicules d'urgence essentiels. Il permet aux pompiers volontaires dévoués de disposer d'un espace pour s'entraîner, se préparer et se reposer entre les appels d'urgence. Plus important encore, il renforce la sécurité et la résilience de la communauté. Nous restons déterminés à soutenir le bien-être, la sécurité et la préparation des communautés des Premières Nations dans tout le Canada. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi est une réserve des Premières Nations située à l'embouchure de la rivière Conne sur la côte sud de l'île de Terre-Neuve.

La Miawpukek First Nation comprend 836 personnes, selon des données de 2023.

La nouvelle caserne de pompiers de Miawpukek First Nation a une superficie de 315 mètres carrés.

Le service d'incendie compte 13 membres volontaires.

