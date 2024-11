CABIO renforce son engagement sur les marchés mondiaux dans le but de servir une clientèle internationale et de former des partenariats internationaux à long terme.





FRANCFORT, Allemagne, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- CABIO, une entreprise de haute technologie s'appuyant sur la biotechnologie et cotée au Science and Technology Innovation Board (code boursier : 688089), a dévoilé son produit innovant, NeoHMOs®, à l'occasion du salon Food Ingredients Europe qui s'est tenu à Francfort, en Allemagne. Récemment, la division « Nutrition humaine » de CABIO est apparue fréquemment dans des salons internationaux, participant à des événements tels que SupplySide West à Las Vegas, aux États-Unis, et Food Ingredients Europe. Ces participations ont facilité des discussions sur les futures tendances du secteur et la coopération avec les partenaires mondiaux.

Lors du salon Food Ingredients Europe, CABIO a présenté son dernier produit, NeoHMOs®, qui a été autorisé en Chine et respecte toutes les normes de l'Union européenne. Grâce à une technologie de pointe, CABIO a amélioré la saveur et les caractéristiques d'écoulement du 2'-FL en poudre, simplifiant ainsi son incorporation dans divers produits et apportant un soutien nutritionnel scientifiquement validé et sûr pour le développement des nourrissons. En outre, CABIO fait preuve d'un engagement fort en faveur de la durabilité environnementale en utilisant des matières premières renouvelables pour la fabrication à grande échelle, réduisant ainsi la consommation de terres et de ressources naturelles tout en offrant des solutions durables en matière de santé et de nutrition à l'échelle mondiale. Alors que les oligosaccharides du lait humain (HMO) continuent de gagner en importance dans le monde, cet accomplissement représente une étape importante dans l'application par CABIO de la biologie synthétique dans l'industrie, soulignant son influence positive sur la nutrition et le bien-être des nourrissons.

L'année 2024 a été fructueuse pour CABIO, en particulier dans le secteur mondial de la nutrition infantile. Le produit phare de la société, l'huile d'algue CABIO-A-2 DHA, a reçu l'autorisation d'accès au marché (nouvel aliment) de l'Union européenne et figure dans le catalogue des nouveaux aliments de l'UE conformément au règlement (UE) 2017/2470. L'huile d'algue CABIO-A-2, connue pour sa grande pureté en DHA et son contrôle de qualité rigoureux, apporte un soutien nutritionnel crucial pour le développement du cerveau et de la vision des nourrissons. Ce produit, ainsi que le produit ARA de CABIO précédemment reconnu par l'UE, forment une combinaison parfaite pour fournir une nutrition complète et équilibrée aux nourrissons. L'autorisation du CABIO-A-2 souligne la suprématie technologique de CABIO dans le secteur de l'huile d'algues et reflète la reconnaissance internationale de l'engagement de l'entreprise en matière de conformité, de sécurité et de gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis de nombreuses années, CABIO reste fidèle à sa quête d'un accès au marché de haut niveau, la sécurité et la conformité étant les pierres angulaires du développement de ses produits. L'entreprise est profondément attachée au marché international et s'engage activement dans des partenariats mondiaux pour un bénéfice mutuel. Avec un dévouement sincère, CABIO se réjouit d'une collaboration continue avec les partenaires mondiaux, utilisant la biotechnologie pour nourrir la vie.

