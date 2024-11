Gramercy Funds Management annonce la clôture de son fonds Gramercy Capital Solutions Fund III





Gramercy Funds Management LLC (« Gramercy »), un gestionnaire mondial d'investissements spécialisé dans les marchés émergents et comptant 6 milliards USD sous gestion, a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son fonds Gramercy Capital Solutions Fund III (« GCSF III » ou le « Fonds »), avec 685 millions USD d'engagements de la part d'associés commanditaires (limited partners) pour le Fonds et 75 millions USD supplémentaires en coinvestissement à ce jour. Cette levée combinée de 760 millions USD dans le cadre de la stratégie représente une augmentation de 28 % par rapport à la clôture en juin 2022 du deuxième fonds de la société (GCSF II), dont la valeur s'élevait à 592 millions USD à la clôture. Le fonds inaugural (GCSF I) a été clôturé en 2017 avec des engagements de 312 millions USD. Pratiquement tous les associés commanditaires de GCSF I et GCSF II ont engagé des capitaux dans le Fonds GCSF III.

La stratégie Capital Solutions s'appuie sur une équipe dédiée de douze membres qui travaillent ensemble depuis plus de sept ans. L'équipe, dirigée par Gustavo Ferraro en tant que gestionnaire principal du portefeuille, compte en moyenne plus de 20 ans d'expérience dans le secteur. L'équipe principale est composée de Javier Ledesma-Arocena, gestionnaire de portefeuille, ainsi que de Gian Marco Maltoni, Tomas Serantes, Lisandro Muller et Felipe Alonso. Basée à Greenwich, dans le Connecticut, l'équipe est présente dans toute notre région d'investissement grâce à des bureaux basés en Argentine, au Mexique et à Miami, et elle bénéficie du soutien de nos plateformes de prêt situées au Brésil, en Colombie, au Pérou, au Mexique et en Turquie.

Le Fonds investit dans des prêts en USD, principalement primaires, en Amérique latine (~75 %) et dans la région CEEMOA (~25 %), avec une approche très diversifiée en termes de secteurs, ainsi que de types et de tailles d'entreprises. Les prêts visent à offrir des rendements attrayants de l'ordre de 10 % avec une solide protection contre les baisses. Ils sont généralement structurés comme des structures auto-liquidantes, garanties par des actifs et assorties de rapports prêt/valeur élevés et d'un bon contrôle des flux de trésorerie. Le Capital Solutions Investment Committee se concentre sur la protection contre la baisse eu égard à notre thèse d'investissement et à la valeur de la collatérale. L'asymétrie risque-rendement est recherchée à partir de flux de trésorerie gérés et d'ensembles de garanties basées sur des actifs, le tout structuré à des fins d'exécution en utilisant les meilleures structures disponibles et éprouvées dans les juridictions des pays émergents.

Les associés commanditaires du Fonds sont des investisseurs existants et nouveaux situés en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, y compris des compagnies d'assurance, des régimes de retraite publics, des gestionnaires d'investissement et des family offices.

Gustavo Ferraro a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer la clôture finale du Fonds GCSF III et nous remercions nos investisseurs pour leur engagement envers notre stratégie. Nous pensons que notre approche multicanale éprouvée de l'approvisionnement, y compris nos plateformes de prêt uniques offrant une forte visibilité et un déploiement rapide et fiable du capital, reste très attrayante pour les investisseurs. » Concernant l'environnement d'investissement, M. Ferraro a ajouté : « Nous sommes capables d'avoir accès à une multitude d'emprunteurs et de négocier avec eux des conditions attrayantes pour le Fonds parce qu'ils considèrent notre capital comme transformationnel pour leurs entreprises et leurs aspirations de croissance. »

« L'approche différenciée et supérieure de Gramercy à l'égard des marchés émergents continue de se révéler efficace dans les divers cycles du marché, et nous sommes impatients de déployer ce nouveau capital », a confié pour sa part Robert Koenigsberger, associé gérant et directeur des investissements de Gramercy. « Gramercy est un leader de longue date sur les marchés émergents, avec plus de 25 ans d'expertise et une empreinte mondiale étendue. Nous nous appuyons sur l'expérience et les connaissances approfondies de notre équipe d'investissement pour nous concentrer sur les meilleures opportunités en matière de marchés d'affaires de crédit privé et de prêt direct. »

À ce jour, Gramercy a déployé environ 5 milliards USD de capitaux dans le cadre de sa stratégie, répartis sur plus de 100 investissements. L'entreprise est optimiste quant à la possibilité d'obtenir des résultats pour ses investisseurs jusqu'en 2025 et au-delà.

À propos de Gramercy Funds Management

Gramercy est un gestionnaire d'investissement mondial spécialisé dans les marchés émergents, basé à Greenwich (dans le Connecticut) et disposant de bureaux à Londres, Buenos Aires, Miami, West Palm Beach et Mexico, ainsi que de plateformes de prêt dédiées au Mexique, en Turquie, au Pérou, en Afrique, au Brésil et en Colombie. Soutenue par une plateforme institutionnelle transparente et solide, l'entreprise, fondée en 1998, qui compte plus de 6 milliards USD sous gestion, cherche à offrir aux investisseurs des rendements supérieurs ajustés au risque. Gramercy propose des stratégies alternatives et à long terme uniquement dans les classes d'actifs des marchés émergents, y compris les multiactifs, le crédit privé, le crédit public et les situations spéciales. Gramercy est un conseiller en investissement (Registered Investment Adviser) enregistré auprès de la SEC, un signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) et de la Net Zero Asset Managers initiative (NZAMI), et un allié de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Sa filiale Gramercy Ltd est enregistrée auprès de la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.gramercy.com.

