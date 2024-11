AVIS AUX MÉDIAS - Le Canada et le Yukon annonceront des fonds pour la sécurité dans l'Arctique et le Nord





WHITEHORSE, YT, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une annonce de financement soutenant la sécurité dans l'Arctique et le Nord. Cette annonce sera faite par Brendan Hanley, député du Yukon, au nom de l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de PrairiesCan et de CanNor, et du premier ministre du Yukon, Ranj Pillai.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le jeudi 21 novembre 2024

Heure : 11 h, heure normale du Yukon

(Veuillez arriver au plus tard à 10 h 45 HNY)

Lieu :

Gouvernement du Yukon, Salle de presse

Bâtiment Jim Smith, 2071, avenue Second

Whitehorse (Yukon)

