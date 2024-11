G-CHANGE : cinq ans à guider, accompagner et inspirer la relève féminine en STIAM





MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Le 19 novembre dernier, l'École de technologie supérieure (ÉTS) a accueilli la conférence G-CHANGE avec elles : femmes, sciences et sports, qui a réuni des femmes d'exception redéfinissant les milieux de la science et du sport. Chantal Machabée, Catherine Daoust et Laurie Marceau ont partagé leurs parcours et les défis qu'elles ont relevés pour tracer leur chemin dans des secteurs à prédominance masculine, où elles étaient souvent les premières. Ce panel, animé par Kathy Baig, première femme directrice générale de l'ÉTS, et en présence Anne No Delaide, Première directrice générale, Services Financiers chez RBCx, a souligné l'importance des modèles féminins pour encourager la relève en sciences, technologies et sports.

G-CHANGE : un partenariat clé avec RBC

Lancé en 2020, le programme G-CHANGE vise à guider, accompagner et inspirer la relève féminine à prendre sa place dans les sciences, technologies, ingénierie, arts numériques et mathématiques (STIAM). Dans le cadre des célébrations de son 50e anniversaire, l'ÉTS souligne l'impact de cette initiative, rendue possible grâce à un partenariat stratégique avec RBC. Ce programme a inspiré de nombreux jeunes à travers des événements et des activités valorisant la place des femmes dans ces disciplines.

Au fil des cinq dernières années, G-CHANGE a marqué les esprits par une programmation variée et entièrement animée par des femmes, incluant un programme d'inspiration destiné aux jeunes femmes de 15 à 19 ans, des déjeuners-rencontres entre professionnelles engagées pour la place des femmes en STIAM, de grandes conférences avec des figures influentes du secteur, ainsi que des journées scolaires interactives. Ces dernières ont permis aux jeunes de découvrir le potentiel des STIAM à travers des ateliers innovants de robotique, d'intelligence artificielle, de prototypage et plus encore.

Un impact concret

À ce jour, le programme a impliqué près de 2000 jeunes avec 194 activités, 385 intervenantes mobilisées et plus de 150 étudiantes-ambassadrices. De plus, des personnalités influentes telles que Farah Alibay, Laurie Rousseau-Nepton, Stéphanie Harvey, Nathalie Nguyen-Quoc Ouellette, Chloé Freslon, Marie Lambert-Chan, Maud Cohen et Sophie Larivière-Mantha ont inspiré les participants par leurs parcours exceptionnels, contribuant à un changement de culture en STIAM.

Citations :

«?La diversité en génie est une richesse qui mène à des solutions plus innovantes. G-CHANGE a montré que l'ouverture de ce milieu passe par des actions concrètes : mentorat, modèles inspirants et alliés engagés. Nous sommes fiers du chemin parcouru et impatients de voir ces efforts porter fruit pour une nouvelle génération prête à transformer notre société.?»

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

«?Chez RBC, nous sommes fiers de soutenir la diversité de talents, d'expertises et de pensées de la relève féminine par l'entremise du programme G-CHANGE afin de contribuer à un Québec plus inclusif et prospère. Alliant nos visions communes, ce partenariat sur plusieurs années témoigne de notre désir profond d'encourager plus de femmes à réaliser leurs rêves et à poursuivre leurs études dans les domaines des STIAM. Alors que nous renforçons notre engagement à stimuler l'innovation avec RBCx, notre division dédiée à la technologie et à l'innovation bancaire, nous visons à jouer un rôle dans l'accompagnement des femmes en leur offrant les outils nécessaires pour concrétiser leurs idées audacieuses et évoluer en tant que futures entrepreneures et leaders dans les domaines des STIAM.?»

- Anne No Delaide, Première directrice générale, Services Financiers | RBCx

Vers 2025 et au-delà : l'engagement de l'ÉTS

Alors que G-CHANGE touchera à sa fin en 2025, l'ÉTS poursuit ses efforts pour renforcer la présence des femmes en STIAM. Avec des initiatives comme Palmarès féminin pluriel, Les Ingénieuses, et le programme Femmes en génie, l'ÉTS vise à atteindre 30 % d'étudiantes en génie d'ici 2030. En 2023, les femmes représentaient 27,6 % des étudiants aux cycles supérieurs, 23 % du personnel enseignant, 22 % de la population étudiante et 43 % des membres du personnel.

À travers ces initiatives, l'ÉTS aspire à devenir un moteur de changement pour la relève féminine dans le génie et les sciences, et à continuer d'inspirer les générations futures.

Pour suivre les prochains événements G-CHANGE, visitez le site du programme.

SOURCE École de Technologie Supérieure

20 novembre 2024 à 12:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :