MENARINI, C'EST DU BEAU JEU : LES NOMS DES PARTICIPANTS AU TALK-SHOW "LES CHAMPIONS RACONTENT LEUR HISTOIRE" SONT RÉVÉLÉS





FLORENCE, Italie, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le voyage du 28e Prix international Fair Play Menarini se poursuit. Après la spectaculaire cérémonie de remise des prix du 4 juillet, l'événement qui honore le summum de la loyauté et du fair-play dans le sport se termine par le talk-show The Champions Tell their Stories, qui se tiendra le 30 novembre à 17 heures dans le Salone dei Cinquecento de Palazzo Vecchio à Florence.

« Les champions, qui représentent le monde du sport à divers titres, ont été appelés à devenir les porte-drapeaux de valeurs qui sont tout aussi valables sur les terrains de jeu que dans la vie » - a souligné Letizia Perini, Conseillère aux sports de Florence - « Les histoires de leurs vies, de leurs succès dans leurs domaines sportifs respectifs et des sacrifices consentis pour y parvenir, de leur courage, de leur force et de leur détermination à se relever après chaque échec, dans le sport et dans la vie, résonnent en chacun de nous. Je tiens à remercier la Fondation Fair Play Menarini pour avoir défendu cette importante mission avec persévérance et passion ».

Les noms des participants et les détails de cette toute nouvelle version hivernale de « Les champions racontent leur histoire » ont été révélés lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui. Des athlètes de haut niveau, qui ont incarné les plus hautes valeurs du sport tout au long de leur carrière, seront à nouveau présents. Parmi les légendes du football figure le défenseur argentin Javier Zanetti, capitaine de longue date de l'Inter Milan et ambassadeur Fair Play Menarini depuis 2023. Borja Valero, le milieu de terrain espagnol, symbole et idole toujours populaire de l'équipe de la Fiorentina, participera également au talk-show.

Le volley-ball sera représenté par le « maestro » lui-même, Andrea Zorzi, double champion du monde avec Italvolley et lauréat du prix Fair Play Menarini en 2010, ainsi que par la star montante, Ekaterina Antropova, médaillée d'or aux derniers Jeux olympiques de Paris. Une histoire émouvante de solidarité et d'amitié vient du monde de l'athlétisme, et du triple saut en particulier, avec Andy Diaz, qui a remporté sa première médaille olympique sous les couleurs italiennes à Paris 2024 après avoir quitté Cuba, et son entraîneur, Fabrizio Donato, médaillé de bronze dans la même discipline à Londres 2012, qui l'a accueilli dans sa maison et l'a aidé à s'installer dans son nouveau pays.

Le défilé de stars se poursuit avec Rigivan Ganeshamoorthy, la révélation de l'athlétisme paralympique qui a remporté l'or au lancer du disque il y a quelques mois à Paris, améliorant le record du monde trois fois de suite. Giuliano Razzoli, champion olympique de slalom aux Jeux d'hiver de Vancouver 2010 et ambassadeur Fair Play Menarini un an plus tard, nous emmène sur les pistes de ski. Enfin, le public sera captivé par les histoires pleines d'émotion du journaliste Federico Buffa, lauréat en juillet du 28e prix international Fair Play Menarini dans la catégorie « Narrateur d'émotions ».

Une autorité sportive de premier plan comme Ivan Zazzaroni, ambassadeur Fair Play Menarini en 2019 et rédacteur en chef du journal Corriere dello Sport, a commenté les noms des participants au talk-show comme suit.

« Je suis certain que cette année encore, The Champions Tell their Stories offrira un éventail unique de points de vue, avec un échange intéressant d'idées et d'anecdotes entre les nouveaux champions et les icônes du sport, venant d'horizons et de disciplines différents. Je me souviens encore de la profondeur des idées partagées par des personnes telles que Ian Thorpe, Tommie Smith et Edwin Moses ».

Le talk-show « Les champions racontent leur histoire », produit en partenariat avec Sky TG24, sera diffusé en direct sur la chaîne 501 de Sky à partir de 17 heures. L'émission sera présentée par Rachele Sangiuliano, ancienne championne de volley-ball, et les animateurs de Sky Sport, Omar Schillaci et Michele Cagiano, directeurs adjoints de Sky TG24, ainsi que Alessandro Acton, journaliste et animateur de Sky Sport.

« Nous nous réjouissons de ce moment unique de collaboration, surtout dans un cadre aussi fantastique que le Salone dei Cinquecento » - ont déclaré Valeria Speroni Cardi et Filippo Paganelli, membres du conseil d'administration de la Fair Play Menarini Foundation - « Nous tenons à remercier chaleureusement la municipalité de Florence, qui partage les valeurs du prix depuis de nombreuses années. Nous espérons que cette nouvelle édition de The Champions Tell their Stories donnera aux jeunes générations matière à réflexion et des exemples pour la vie ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2563261/Fair_Play_Menarini.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2563260/Fair_Play_Menarini_Logo.jpg

20 novembre 2024 à 12:37

Communiqué envoyé leet diffusé par :