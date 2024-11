Nouveaux logements de transition à Saskatoon





SASKATOON, SK, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, le gouvernement de la Saskatchewan, la Ville de Saskatoon, Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) et la Central Urban Métis Federation Inc. (CUMFI) ont annoncé le financement de 20 nouveaux logements de transition à Saskatoon pour les femmes, les enfants et les membres de la communauté 2ELGBTQI+ autochtones fuyant une situation de violence.

L'ensemble d'habitation, connu sous le nom Aggie's House, sera détenu et exploité par la CUMFI. Il comprendra 20 logements dans deux ailes du même immeuble. L'une des ailes servira au logement d'urgence à court terme et l'autre, au logement de transition à long terme. Des services de soutien de base seront également fournis par la CUMFI pour répondre aux besoins aigus des résidents, notamment ceux liés aux problèmes de toxicomanie, de santé mentale et d'anxiété, et au syndrome de stress post-traumatique.

Le gouvernement fédéral est déterminé à aider les communautés autochtones à atteindre leurs objectifs en matière de logement au moyen de divers programmes et initiatives. Soulignons notamment l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones. Une subvention pour les activités courantes et les services de soutien sera également offerte par Services aux Autochtones Canada (SAC). La construction de l'ensemble commencera ce mois-ci et devrait être achevée d'ici l'automne 2025.

Le financement total de cet ensemble d'habitation est le suivant :

7,6 millions de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA), administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement;

subvention de SAC pour les activités courantes et les services de soutien;

540 000 $ de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) dans le cadre du Saskatchewan Co-investment Program (SCIP);

540 000 $ de la Ville de Saskatoon , ainsi qu'un rabais sur les permis et un allègement de l'impôt foncier additionnel pour une période de cinq ans;

361 439 $ de NICHI.

« Le gouvernement fédéral se fait une priorité de loger les personnes dans le besoin, particulièrement celles touchées par la violence interpersonnelle. Les partenariats avec divers ordres de gouvernement et organisations locales qui soutiennent les groupes vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les membres des communautés 2ELGBTQI+ autochtones, sont essentiels afin de résoudre la crise du logement au Canada. L'annonce d'aujourd'hui à Saskatoon est un véritable exemple de notre engagement à fournir des logements sûrs et abordables à tout le monde au Canada. » -- L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités (à confirmer)

« En soutenant Aggie's House et Shirley's Shelter, Services aux Autochtones Canada contribue à ce que les femmes, les enfants et les membres de la communauté 2ELGBTQI+ autochtones qui subissent de la violence aient un endroit sûr où aller. Ces ensembles de logements à court terme et de transition offriront un refuge sûr aux personnes les plus vulnérables lorsqu'elles en ont besoin. L'annonce d'aujourd'hui est une étape supplémentaire dans nos efforts visant à faire en sorte que tout le monde au Canada ait un chez-soi sûr et le soutien dont il a besoin pour s'épanouir. » - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones





« L'ouverture de cet ensemble de 20 logements de transition à Saskatoon démontre notre engagement commun à offrir de la stabilité et de la sécurité aux femmes et aux enfants les plus vulnérables de notre province. Cette initiative témoigne de l'engagement de notre gouvernement à créer des solutions de logements avec services de soutien qui procurent de l'espoir et un avenir prometteur aux familles. » L'honorable Terry Jenson, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC)

« À Saskatoon, nous nous efforçons de trouver un lit pour chaque personne dans le besoin et une solution pour sortir de l'itinérance. L'investissement de la Ville dans cet ensemble de logements de transition est un exemple concret du travail que nous devons accomplir ensemble. Il s'agit d'une approche réunissant tous les ordres de gouvernement pour répondre aux besoins urgents en matière de logement dans notre Ville. L'agrandissement d'Aggie's House constitue une étape importante et appréciée dans le cadre de nos efforts pour faire en sorte que tout le monde à Saskatoon ait un logement sûr. » - Cynthia Block, mairesse de la Ville de Saskatoon

« La CUMFI fournira des services de soutien adaptés à la culture, tout en veillant à ce que les familles soient logées dans la dignité et qu'elles bénéficient d'une qualité de vie favorisant la santé et le bien-être. La CUMFI est sensibilisée depuis longtemps aux difficultés rencontrées par de nombreuses familles à faibles revenus. Ce nouvel ensemble d'habitation illustre la manière dont les communautés s'unissent pour relever des défis comme l'abordabilité, l'accessibilité, la sécurité et la réduction des méfaits. » - Shirley Isbister, présidente, Central Urban Métis Federation Inc. (CUMFI)

« L'ensemble d'habitation de la CUMFI illustre la force des initiatives "pour les Autochtones, par les Autochtones", en répondant directement aux besoins en matière de logement au moyen de solutions ancrées dans les propres priorités de chaque communauté. NICHI est là pour soutenir des organisations comme la CUMFI dans la réalisation de ces solutions communautaires. Nous félicitons la CUMFI d'avoir donné vie à cet ensemble résidentiel et de répondre à un besoin essentiel au sein de sa communauté. » - John Gordon, directeur général, Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI)

Faits en bref :

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

du est un plan de plus de 115 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, ainsi que des secteurs du logement social et privé. La SNL a été créée à la suite de consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux au Canada , notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

, notamment de gens qui ont éprouvé des besoins en matière de logement. Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en oeuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités. L' Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones (IMHLTA) , de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord.

, de 724,1 millions de dollars, a été lancée en novembre 2021 pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition supplémentaires pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones fuyant la violence fondée sur le sexe, y compris en milieu urbain et dans le Nord. Le financement fait partie de l'enveloppe budgétaire de 724,1 millions de dollars allouée à la Stratégie globale de prévention de la violence, annoncée dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le budget est réparti comme suit : La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) verse 420 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la construction de maisons d'hébergement et de logements de transition. Services aux Autochtones Canada (SAC) investit 304,1 millions de dollars sur cinq ans et 96,6 millions de dollars par année pour soutenir les charges opérationnelles des nouvelles maisons d'hébergement et des nouveaux ensembles de logements de transition. Cet investissement a aussi pour but d'accroître le financement d'activités de prévention de la violence adaptées à la culture.



La SCHL et SAC ont sollicité les commentaires d'organisations autochtones et de spécialistes du domaine afin de former des comités et d'élaborer le processus d'évaluation.

Les demandes admissibles sont évaluées par des comités dirigés par des Autochtones. Ces comités sont composés de représentants de la SCHL, de SAC et d'organisations autochtones, de spécialistes des maisons d'hébergement et de la production de logements, ainsi que de personnes ayant une expérience vécue. On s'assure ainsi que les ensembles de logements sélectionnés sont adaptés à la culture et qu'ils répondent aux besoins des personnes à qui ils sont destinés. Les comités fournissent une orientation et un ordre de priorité globaux. De plus, ils examinent et notent les propositions.

La Voie fédérale représente la contribution du Canada au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

au Plan d'action national 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce plan a été élaboré en partenariat avec des gouvernements provinciaux et territoriaux, des peuples autochtones, des personnes survivantes, des familles et des organisations de femmes autochtones. Il s'agit d'une réponse à l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Les appels à la justice 4.7, 16.19 et 18.25 du rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées demandent à tous les gouvernements d'appuyer l'établissement et le financement de maisons d'hébergement, d'espaces sûrs, d'ensembles de logements de transition, de logements de deuxième étape et de services pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

La ligne de soutien pour les personnes touchées par la question des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées offre un soutien émotionnel. Elle permet aussi aux personnes touchées par le problème des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées d'être orientées vers des services d'intervention en cas de crise. On appelle la ligne de soutien en composant le 1-844-413-6649 (sans frais). Ce service est disponible en tout temps.

Le Saskatchewan Co-investment Program (SCIP) est financé par la province et accompagne d'autres programmes fédéraux et municipaux. Les ensembles d'habitation approuvés dans le cadre du SCIP recevront un financement pouvant atteindre 27 000 $ par logement, jusqu'à concurrence de 1 000 000 $ par ensemble, sous forme de prêt-subvention d'une durée de 10 ans.

Le 18 juin 2024, la Saskatchewan Housing Corporation (SHC) a approuvé conditionnellement un financement pouvant atteindre 540 000 $ dans le cadre d'une entente avec la Central Urban Métis Federation Inc. (CUMFI).

La CUMFI est un organisme de logement abordable de longue date qui s'associe à la SHC pour aménager et exploiter un éventail de types de logements locatifs avec et sans services de soutien. L'organisme offre une grande variété de services de soutien en matière d'itinérance et de logement, de pauvreté et de santé mentale.



Liens connexes :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur X, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur X, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour les Autochtones, cliquez ici : IMHLTA

Visitez le site Logement pour les Autochtones pour en savoir plus sur les programmes et les subventions qui soutiennent la construction et la gestion de logements pour les Autochtones.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada . Consultez le lien suivant pour obtenir des renseignements sur le Programme pour la prévention de la violence familiale : Programme pour la prévention de la violence familiale (sac-isc.gc.ca).

. Consultez le lien suivant pour obtenir des renseignements sur le Programme pour la prévention de la violence familiale : Programme pour la prévention de la violence familiale (sac-isc.gc.ca). Pour en savoir plus sur le travail du gouvernement du Canada et de ses partenaires pour mettre fin à la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, consultez les liens suivants :

20 novembre 2024

