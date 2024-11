Les Jeux Invictus annoncent un programme exceptionnel pour la cérémonie de clôture : Jelly Roll, le groupe Barenaked Ladies du Canada et le duo The War And Treaty!





VANCOUVER, BC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, annoncent aujourd'hui une liste de talents nommés pour des prix GRAMMY qui se produiront à la cérémonie de clôture, qui aura lieu le 16 février en direct de Rogers Arena : Jelly Roll, vedette de musique country originaire de Nashville, Barenaked Ladies, groupe canadien légendaire de musique rock, ainsi que The War And Treaty, dynamique duo américain.

La cérémonie de clôture conclura de manière spectaculaire neuf jours de moments inoubliables et d'épreuves sportives qui changeront la vie de près de 550 compétitrices et compétiteurs aux Jeux Invictus, de leur famille et de leurs proches ainsi que de milliers d'adeptes des Jeux Invictus des quatre coins du monde, qui auront assisté aux Jeux sur place ou grâce à la diffusion en direct et en ligne.

Les billets pour la cérémonie de clôture, offerts en prévente en septembre, sont désormais en vente sur invictusgames2025.ca/fr/information-sur-la-billetterie à compter de seulement 61 $ (89,05 $ avec les frais).

La sélection des artistes de la cérémonie de clôture se joindra à la liste de talents déjà annoncée, composée de Noah Kahan, de Nelly Furtado et de Roxane Bruneau, qui se produiront à la cérémonie d'ouverture, laquelle aura lieu le samedi 8 février à BC Place. Rester à l'affût pour découvrir les autres artistes et vedettes qui participeront à la cérémonie d'ouverture et qui seront annoncés au début du mois de décembre.

À propos de Jelly Roll

Jelly Roll (Jason DeFord), auteur-compositeur-interprète originaire de Nashville lauréat et nommé aux Prix GRAMMY, s'est hissé pour la première fois à la première place du Billboard 200 All Genre Chart avec son album Beautifully Broken, qui a été acclamé en 2024 et lui a valu les meilleures critiques de sa carrière jusqu'à présent de la part de Rolling Stone, de Billboard, de l'Associated Press, de NPR et de bien d'autres encore. Cet album marquait la fin de son année la plus fructueuse à ce jour et fasait suite à sa tournée Beautifully Broken qui s'est déroulée à guichets fermés dans des arénas partout aux États-Unis.

Un an plus tôt, Jelly Roll a fait ses débuts parmi les trois premières places du Billboard 200 All Genre Chart et en deuxième place du palmarès Top Country Album avec son premier album country, Whitsitt Chapel (sorti le 2 juin 2023) - qui est ainsi devenu le plus grand premier album country de l'histoire du Billboard Consumption Chart. À la suite de son balayage aux CMT Music Awards 2023, où il a remporté trois prix qui ont fait de lui l'artiste le plus récompensé de la soirée, la vedette de la Billboard Country Power List et « le nouvel artiste le plus authentique de la musique country » (The New Yorker) a reçu le prix Breakthrough 2023 de Billboard et le People's Choice Award de l'artiste masculin country de l'année. Jelly Roll, qui se trouvait parmi les finalistes dans les catégories meilleur nouvel artiste et meilleure performance en duo/groupe pour « Save Me » (avec Lainey Wilson) aux Prix GRAMMY 2024, qui a été nommé huit fois pour couvrir tous les genres aux Prix iHeartRadio 2024 et qui a remporté une victoire dans la catégorie meilleur nouvel artiste country et pop, est l'un de trois artistes, en compagnie de Morgan Wallen et de Luke Combs, à s'être classé trois fois au premier rang de Country Airplay en 2023, et le premier à l'avoir fait avec ses trois premiers titres.

À propos des Barenaked Ladies

Le groupe Barenaked Ladies, basé à Toronto, est l'une des plus grandes réussites rock du Canada. Sa cassette éponyme de 1991 est devenue le premier disque indépendant à être certifié disque d'or au Canada. Avec des titres comme « Be My Yoko Ono », « If I Had $1000000 » et « Brian Wilson », le groupe s'est rapidement acquis un public fidèle partout au pays.

Avec son mélange éclectique de paroles pleines d'esprit, d'harmonies pop et de folk mélodique, le groupe a obtenu sa première nomination aux Prix GRAMMY en 1998 pour sa chanson « One Week », numéro 1 au palmarès Billboard Hot 100. L'album sur lequel elle figurait, Stunt, s'est également classé à la troisième place du palmarès Billboard 200. Barenaked Ladies a vendu plus de 15 millions d'albums dans le monde entier et a écrit la chanson thème emblématique de la comédie de situation télévisée lauréate The Big Bang Theory. Le quatuor a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne en 2018.

Le dernier album du groupe s'intitule In Flight et il est sorti en septembre 2023.

À propos de The War And Treaty

Fondé en 2014 par le duo mari et femme Michael Trotter Jr. et Tanya Trotter, le groupe The War And Treaty s'est imposé comme l'un des nouveaux groupes les plus électrisants de la musique américaine.

Récemment nommé pour la première fois aux Prix GRAMMY dans les catégories Meilleur nouvel artiste et Meilleure chanson roots américaine pour « Blank Page », il a également été nommé pour la première fois dans la catégorie duo de l'année par la Country Music Association et dans la catégorie duo vocal par l'Academy of Country Music. Le groupe a aussi été reconnu par le Country Music Hall of Fame, le Rock & Roll Hall of Fame, le Grand Ole Opry et l'Americana Music Association, qui lui a décerné le titre de duo/groupe de l'année AMA pour la deuxième année consécutive.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 compétitrices et compétiteurs en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil?wat7úl (Líl?wat), x?m??k??y??m (Musqueam), S?wx?wú7mesh (Squamish) et s?lilw?ta? (Tsleil-Waututh).?La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter https://invictusgames2025.ca/media-hub/ pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

SOURCE Vancouver Whistler Games Corporation

20 novembre 2024 à 12:06

