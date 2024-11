Négociation dans les CPE : un vaste soutien populaire pour les travailleuses





QUÉBEC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Les quelque 12?500 travailleuses en centres de la petite enfance (CPE), affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), ont déposé à l'Assemblée nationale une pétition de près de 20?000 signatures en appui à leurs revendications, parrainée par le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Ces travailleuses sont actuellement en négociation avec le gouvernement et elles proposent des solutions pour régler la pénurie de personnel et les bris de services qui menacent le réseau. Cette action de visibilité coïncide aussi avec la Journée mondiale de l'enfance.

«?Les travailleuses sont épuisées par la surcharge de travail et voient leurs conditions d'emploi se détériorer d'année en année. D'ailleurs, elles sont de plus en plus nombreuses à délaisser la profession?», explique la représentante du secteur des CPE de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Stéphanie Vachon.

Le gouvernement de la CAQ devrait faire des pieds et des mains pour convaincre le personnel d'expérience de demeurer dans le réseau et attirer la relève. Malheureusement, il travaille à l'envers. Pourtant, les solutions sont claires : il faut une bonification substantielle des conditions d'emploi, notamment par de meilleurs salaires, par une charge de travail moins lourde et plus de ressources pour les services aux enfants.

«?À l'heure actuelle, ce gouvernement nous offre des augmentations salariales largement inférieures à celles consenties au secteur public. Et pour y avoir droit, il nous demande d'accepter des reculs dans nos conditions actuelles d'emploi?!?», témoigne Mme Vachon.

«?Course aux places?»

«?Nous sommes devant un gouvernement qui manque de vision. Il a promis des places aux familles du Québec, une place pour chaque enfant, mais il néglige le fait que, pour créer des places de qualité, ça prend des travailleuses qualifiées?», affirme la vice-présidente responsable des secteurs parapublics et privés de la FSSS-CSN, Lucie Longchamp.

Plutôt que d'offrir des conditions valorisantes aux travailleuses en CPE, ce gouvernement se dépêche de créer des places à la va-vite, en recrutant du personnel non qualifié, qui quitte le réseau après quelques mois parce qu'il ne possède pas les outils nécessaires pour relever les défis de cette profession.

«?Dans sa course aux places, ce gouvernement privilégie aussi les garderies privées en dépit des problèmes de qualité de ce modèle "d'affaires", problèmes qui ont été longuement documentés, entre autres par la Vérificatrice générale du Québec. La recherche de profit est incompatible avec l'éducation des tout-petits?», poursuit Mme Longchamp.

«?La valorisation de la profession d'éducatrice en CPE est fondamentale pour assurer la consolidation et la pérennité d'un réseau de qualité. Ça passe par des conditions de travail et des conditions salariales dignes de la fonction qu'elles occupent. L'ampleur de la réponse de la population à cette pétition démontre l'appréciation des familles envers ces travailleuses. Le gouvernement doit enfin saisir le message et agir en conséquence?», ajoute le porte-parole du Parti Québécois en matière de CPE, Joël Arseneau.

Les travailleuses en CPE peuvent aussi compter sur l'appui des organismes Ma place au travail et Valorisons ma profession pour demander au gouvernement d'offrir des conditions respectables aux travailleuses en CPE afin d'honorer sa promesse faite aux familles du Québec de compléter le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) constitue l'organisation syndicale la plus importante dans le secteur des centres de la petite enfance (CPE) au Québec. Elle regroupe 80 % des CPE syndiqués, pour quelque 12?500 travailleuses et travailleurs.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

