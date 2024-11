Board reconnu comme un des Leaders dans le Gartner Magic Quadranttm 2024 concernant les logiciels de planification financière et ce, pour trois années consécutives.





Board, la plateforme de planification d'Entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir été désignée comme Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner concernant les logiciels de planification financière, et ce, pour la troisième année consécutive. L'évaluation était basée sur des critères spécifiques qui évaluaient le Board en fonction de l'exhaustivité de sa vision stratégique et de sa capacité d'exécution.

« Nous sommes ravis que Gartner ait une nouvelle fois nommé Board comme Leader cette année?ce qui, selon nous, renforce notre position en tant que plateforme de planification d'entreprise privilégiée par les entreprises les plus exigeantes à travers le monde », a déclaré Jeff Casale, PDG de Board, en référence aux précédentes distinctions obtenues dans les rapports 2022 et 2023. « Nous pensons que cette reconnaissance continue témoigne de la valeur et de l'impact exceptionnels que Board apporte à ses clients, en offrant des expériences de planification innovantes et inégalées sur le marché. »

Téléchargez le rapport depuis notre site internet.

La plateforme de planification d'entreprise Board est conçue pour répondre aux exigences des entreprises d'envergure.

Board propose des solutions à travers sa plateforme de planification financière et opérationnelle (EPM) offrant une sécurité et une évolutivité de niveau de l'entreprise. La connectivité des données et les options de déploiement garantissent une flexibilité durable, tandis que le développement sans code permet de créer facilement des expériences utilisateurs intuitives et engageantes.

Par exemple, le responsable Finance, Contrôle et Comptabilité de Bofrost*, un fabricant multinational de produits surgelés, a récemment partagé : « Avant d'adopter Board, nous avions un délai de 20 jours pour générer nos rapports de vente et analyses dans le cadre de notre processus FP&A. Aujourd'hui, nous accédons à tout en temps réel. »

Les clients de Board témoignent des avantages concrets que la plateforme apporte à leurs entreprises.

Des experts en planification de StarKist, Velcro Companies et The Cheesecake Factory nous ont expliqué directement comment ces leaders de marché utilisent Board pour obtenir des résultats exceptionnels en matière de planification.

Pour découvrir d'autres témoignages de marques mondiales telles que Michelin, H&M, Hapag-Lloyd, Volkswagen, SWIM USA, Coca-Cola, Toyota, Mahou San Miguel, Groupe SEB et KPMG, visitez www.board.com/fr/customers.

Gartner Disclaimer

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Gartner, Magic Quadrant for Financial Planning Software, Regina Crowder, Vaughan Archer, Matthew Mowrey, Michelle Carlsen, 18 November 2024

GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and MAGIC QUADRANT is a registered trademark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and are used herein with permission. All rights reserved.

À propos de Board

La plateforme de planification d'Entreprise Board optimise la planification financière et opérationnelle de plus de 2 000 organisations à travers le monde. Les leaders de l'industrie font confiance à Board pour transformer des données complexes en décisions éclairées grâce à l'IA, à des analyses avancées et à des solutions sur mesure adaptées aux défis des grandes entreprises. Des marques mondiales telles que H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG et HSBC utilisent Board pour améliorer leurs processus et renforcer leur compétitivité.

Fondée en 1994 et disposant aujourd'hui de 25 bureaux dans le monde, Board est reconnue par des analystes de premier plan, dont BARC et IDC.

20 novembre 2024 à 11:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :