Le gouvernement du Canada investit 20,5 millions de dollars pour aider à mettre fin à la violence liée aux armes à feu en Saskatchewan





OTTAWA, ON, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 20,5 millions de dollars en Saskatchewan dans le cadre du Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. Ce financement appuiera les efforts déployés par les organismes communautaires et les organismes d'application de la loi pour lutter contre la violence liée aux armes à feu et protéger nos communautés.

Cet investissement s'appuie sur le succès de l'Initiative de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (ILCVAFG) annoncée en 2017. L'ILCVAFG a permis d'octroyer aux provinces et aux territoires un financement fédéral qu'ils ont pu distribuer là où les fonds auraient la plus grande incidence sur la réduction de la violence liée aux armes à feu. Dans le cadre de l'ILCVAFG, le gouvernement du Canada a aussi appuyé les efforts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) pour endiguer la violence liée aux armes à feu, notamment en saisissant les armes à feu à la frontière.

L'ILCVAFG est un élément central du plan du gouvernement du Canada visant à lutter contre la criminalité et à protéger les Canadiens et Canadiennes. Ce plan consiste notamment à investir dans les personnes protégeant nos frontières, à renforcer notre coopération avec les États-Unis dans la lutte contre la contrebande d'armes à feu, à apporter des modifications importantes afin de renforcer nos mesures législatives sur les armes à feu, ainsi qu'à soutenir les efforts de prévention et d'application de la loi.

Citation

«?Pour lutter contre la violence liée aux armes à feu, nous devons travailler sur deux fronts : la prévention et l'application de la loi. C'est précisément ce que nous faisons avec ce financement, tout en permettant à la Saskatchewan de verser cette aide financière là où elle sera la plus efficace. Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la sécurité de nos communautés.?»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Faits en bref

Cet investissement provient du Fonds de lutte contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs (FLVAFG). Ce fonds, doté de 390,6 millions de dollars, sera versé aux provinces et aux territoires jusqu'en 2027-2028.

Les fonds octroyés dans le cadre du FLVAFG appuient diverses initiatives, notamment des programmes de prévention et les forces de l'ordre.

Aux investissements réalisés dans le cadre de l'ILCVAFG s'ajoute le montant de 250 millions de dollars octroyé dans le cadre du Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS). Le FBCS verse des fonds directement aux municipalités et aux communautés autochtones pour soutenir des initiatives locales visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs et à aider les jeunes à prendre de bonnes décisions.

