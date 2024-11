Dépôt du budget 2025 et du PDI 2025-2034 - Une métropole à échelle humaine





Montréal présente un budget sous le signe de l'efficacité organisationnelle répondant aux enjeux d'aujourd'hui, tout en préparant la métropole à ceux de demain

MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le président du comité exécutif, Luc Rabouin, déposent un budget de fonctionnement de 7,28 G$ pour 2025 ainsi que le programme décennal d'immobilisations (PDI) 2025-2034, qui totalise 24,8 G$. Grâce à une gestion efficace des fonds publics et d'importants efforts d'efficacité organisationnelle, la Ville est en mesure d'investir davantage dans les besoins immédiats de la population montréalaise, que ce soit en matière d'habitation, de lutte contre l'itinérance, de maintien de ses infrastructures et pour la vitalité de son centre-ville, tout cela en minimisant le fardeau fiscal des citoyennes et des citoyens.

La Ville est en mesure de plafonner l'augmentation des taxes foncières relevant du conseil municipal. Combinée aux taxes d'arrondissements, l'augmentation globale de la taxe foncière est de 2,2 % pour le secteur résidentiel et de 1,9 % pour le secteur non résidentiel. Grâce à ses efforts financiers et à la révision de ses activités et de ses programmes, entamée en 2023, Montréal est en mesure de limiter la hausse de la charge fiscale du conseil municipal à la hauteur de l'inflation, tout en maintenant les mêmes niveaux de services offerts à la population.

« C'est avec fierté et émotions que nous présentons le 8e budget de notre administration et mon dernier à titre de mairesse. Depuis notre arrivée à l'Hôtel de Ville, nous avons présenté des budgets rigoureux, qui nous ont permis d'être ambitieux et de bâtir une ville plus verte, sécuritaire et inclusive. Le budget 2025 continue dans cette voie et représente le point culminant de deux mandats de gestion responsable des fonds publics. Il s'agit d'un budget qui répond aux priorités urgentes auxquelles la Ville doit faire face et qui continue de positionner Montréal comme une métropole d'avenir, ancrée dans son époque. Je suis fière de laisser la maison en ordre et d'offrir à la prochaine administration des programmes solides pour continuer de bâtir une métropole abordable, sécuritaire, dynamique et adaptée aux défis climatiques », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ce budget équilibré reflète l'ensemble des efforts déployés dans les dernières années pour consolider les finances de la métropole, tout en investissant dans les priorités que nous partageons avec la population montréalaise. Les choix que nous avons faits dans ce budget vont nous aider à construire le Montréal de demain, tout en répondant encore mieux aux défis immédiats et en protégeant les services à la population. Nous avons su garder le cap, ces dernières années, en nous adaptant aux nouvelles réalités sociales, économiques et environnementales, et en innovant avec des projets inédits comme les rues piétonnes et les parcs éponges. Nous avons aujourd'hui une ville plus verte, plus résiliente et plus conviviale, au bénéfice de l'ensemble de la population. Nous pouvons en être fiers », a ajouté Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Limiter les embauches

En 2025, la Ville poursuit son engagement d'optimiser la gestion de ses ressources afin de générer des économies récurrentes et d'améliorer sa performance organisationnelle. La Ville maintiendra la revue de ses activités et de ses programmes, entreprise en 2023. En scrutant l'ensemble de ses activités, la Ville continue d'optimiser ses façons de faire, ce qui mènera, à long terme, à des économies annuelles de 200 M$, dont 29,3 M$ dès 2025.

La Ville limitera aussi ses embauches afin de restreindre la hausse de sa masse salariale et n'augmentera donc pas les effectifs de ses services centraux en 2025. Montréal demeurera engagée à assurer une prestation de services de qualité, adaptée aux besoins des citoyennes et des citoyens, et le fera en prenant soin de déployer les ressources appropriées aux bons endroits. Cet exercice de rationalisation permettra de compenser les embauches nécessaires pour répondre aux priorités de la population. À titre comparatif, le poids des salaires est passé de 45 %, en 2016, à 38 %, en 2025.

Un investissement historique de 100 M$ en habitation

La Ville bonifie le budget de son Service de l'habitation de 100 M$ sur les 3 prochaines années. Avec cet investissement historique, des milliers de logements hors marché se réaliseront plus vite que prévu, et des milliers de locataires verront leur quotidien s'améliorer dans les prochaines années. Ces sommes permettront à la Ville de financer les mesures prévues dans la stratégie Loger+, pour soutenir les promoteurs communautaires à accélérer l'offre de logements hors marché dans la métropole.

Montréal prévoit investir 566,7 M$ au cours des 10 prochaines années pour poursuivre ses initiatives d'acquisition d'immeubles stratégiques, notamment en exerçant son droit de préemption.

Pour mieux protéger les locataires, la Ville accentuera, en 2025, son approche Propriétaire responsable. Cela se traduira notamment par l'inspection préventive de quelque 8 000 bâtiments d'ici 5 ans, pour un total de près de 130 000 logements. Pour y arriver, Montréal embauchera des effectifs supplémentaires dans l'équipe salubrité du Service de l'habitation.

Itinérance : 12 M$ pour renforcer le soutien financier aux organismes

Face à l'ampleur de la crise des vulnérabilités, la Ville continuera de déployer des efforts importants pour répondre à des enjeux qui dépassent son champ d'action. Déterminée à appuyer les organismes communautaires engagés auprès des personnes en situation d'itinérance, la Ville bonifiera de 3 M$ le soutien financier qui leur est accordé, le portant à près de 10 M$. En tenant compte de l'exemption de la compensation pour les OBNL et des investissements prévus dans la stratégie centre-ville, c'est une enveloppe de 12 M$ qui est dédiée à l'itinérance en 2025.

Répit financier pour les OBNL reconnus par la CMQ

Dès 2025, les organismes à but non lucratif propriétaires de leur immeuble et qui détiennent une reconnaissance de la Commission municipale du Québec (CMQ) bénéficieront d'une exemption de la compensation qui leur était historiquement exigée. La Ville estime qu'il s'agit d'un répit supplémentaire de plus de 10,5 M$ qu'elle offre à ces organismes, déjà exemptés de la taxe foncière. Ce répit financier leur permettra de rediriger ces sommes vers des services directs auprès à la population, notamment les plus vulnérables.

Optimisation des infrastructures de l'eau

Dans une volonté de poursuivre les efforts requis pour rattraper le déficit historique de maintien des actifs de l'eau, la Ville continuera de prendre ses responsabilités en rendant la ville plus résiliente aux inondations, en 2025. Dans les 10 prochaines années, la Ville investira près de 6,56 G$ dans ses infrastructures, comme les usines d'eau potable, les réseaux d'eau potable et d'eaux usées et les réservoirs et stations de pompage. Sur 10 ans, plus de 500 M$ seront aussi investis dans le réseau primaire d'aqueduc. Consciente de la crise climatique et des enjeux liés aux épisodes de fortes pluies, la Ville poursuivra la mise en oeuvre du plan d'action sur la résilience face aux inondations. En complément de ses investissements dans les infrastructures souterraines, elle continuera à bâtir des aménagements de surface, pour diriger les eaux de pluie vers des zones de moindre impact.

10 M$ supplémentaires pour déployer la Stratégie centre-ville

Montréal injecte 10 M$ supplémentaires pour financer des initiatives qui visent à augmenter l'achalandage du centre-ville et intensifiera sa collaboration avec les commerçants et les organismes culturels, pour favoriser le dynamisme du centre-ville et encourager la créativité sous toutes ses formes. La Ville consacrera une attention particulière aux défis actuels de son centre-ville, notamment la propreté.

La Ville demeure déterminée à faire de son centre-ville, le plus beau et le plus vert en Amérique du Nord. Sur 10 ans, Montréal prévoit investir 1 G$ dans les infrastructures pour développer ce secteur incontournable de Montréal.

Pour consulter le budget 2025 et le PDI 2025-2034 de la Ville de Montréal : cliquez ici.

