Intact Corporation financière annonce la transition à un nouveau chef des finances

TORONTO, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé aujourd'hui que Louis Marcotte quittera son poste de premier vice-président exécutif et chef des finances après la publication des résultats du quatrième trimestre de 2024, le 13 février 2025. Il continuera de travailler pour l'organisation en tant que vice-président conseiller à la direction d'Intact Corporation financière. À ce titre, son principal mandat consistera à assurer le succès de nos activités en Europe dans l'équipe des Solutions spécialisées mondiales.

« Je tiens à remercier Louis pour son dévouement envers Intact au cours des 18 dernières années et son importante contribution à notre stratégie et à notre croissance. Durant son mandat à titre de chef des finances, la capitalisation boursière d'Intact Corporation financière a triplé pour atteindre 47 milliards de dollars grâce à une croissance de plus de 10 % du bénéfice d'exploitation et à une surperformance de près de 700 points de base du rendement des capitaux propres, a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact. Louis a été un acteur de premier plan dans le financement de toutes nos acquisitions durant son mandat et il a su garder l'attention de l'organisation sur la performance et la discipline financières, ces deux éléments ayant aidé Intact à devenir l'une des plus importantes sociétés d'assurance de dommages au monde. Je lui suis reconnaissant de sa décision de continuer d'apporter son leadership et son expertise à Intact ».

M. Marcotte a joué un rôle clé dans la communication efficace de l'histoire d'Intact aux investisseurs, ce qui lui a valu d'être reconnu à trois reprises par Brendan Wood comme l'un des meilleurs chefs des finances au Canada. Au fil des années, il a mis sur pied une équipe des finances exceptionnelle, notoirement reconnue pour son excellence en matière d'information financière et de relations avec les investisseurs.

Ken Anderson, l'actuel premier vice-président exécutif et chef des finances des activités de RSA au Royaume-Uni et en Irlande, succédera à M. Marcotte au poste de premier vice-président exécutif et chef des finances d'Intact. Fort d'une carrière fructueuse de 17 années chez Intact, M. Anderson possède une vaste expérience en trésorerie, en développement des affaires, en relation avec les investisseurs et en information financière. Parmi ses réalisations, il a notamment joué un rôle essentiel dans l'organisation et la coordination de l'acquisition de RSA, la plus grande transaction d'Intact à ce jour.

« Ken est la personne toute désignée pour devenir le prochain chef des finances d'Intact, ayant travaillé aux côtés de Louis pendant plus de dix ans, a déclaré M. Brindamour. Sa grande expérience de nos activités et sa connaissance approfondie de notre stratégie font de lui le successeur idéal. Je suis convaincu que notre situation financière restera solide avec Ken comme chef des finances et nous permettra de poursuivre notre croissance et de continuer à surclasser l'industrie. »

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume-Uni et en Irlande. La société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 22 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à des agences et à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink. Par l'entremise de belairdirect, Intact distribue ses produits d'assurance directement aux consommateurs. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de groupes d'affinité, de l'assurance voyage, ainsi que des produits d'assurance uniques et taillés sur mesure par le biais d'Intact Prestige.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre des solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée sous les marques de RSA, NIG et FarmWeb.

