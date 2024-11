Sondage Ipsos : les Canadiens participant à des activités artistiques et culturelles sont moins seuls, ont une meilleure santé mentale et embrassent mieux la diversité culturelle





TORONTO , 20 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon les résultats d'un nouveau sondage Ipsos mené au nom de CanaDon , la plus grande plateforme au pays pour verser et recueillir des fonds, les Canadiens participant à des activités artistiques et culturelles au moins deux à trois fois par mois sont plus susceptibles d'adopter personnellement la diversité culturelle (78 %) par rapport à ceux qui n'y participent jamais (44 %). Ces activités comprennent les visites de musées ou de galeries d'art, les concerts, les spectacles de danse, les festivals de cinéma et bien plus.

Seulement 6 % des Canadiens considèrent les organismes de bienfaisance du secteur des arts et de la culture comme des causes importantes à soutenir. Malgré le rôle important que jouent ces organismes pour rassembler les Canadiens autour d'expériences communes, seulement 1,4 % de tous les dons sur CanadaHelps.org sont destinés à des organismes de bienfaisance du secteur des arts et de la culture. Cependant, les dons versés à ces organismes ont augmenté d'au moins 7 % sur canadahelps.org entre le 1er janvier 2024 et le 31 octobre 2024, par rapport à la même période en 2023.

Le sondage a également révélé que les Canadiens qui s'impliquent auprès des organismes artistiques et culturels ont une meilleure santé mentale que ceux pour qui ce n'est jamais le cas. Parmi les personnes interrogées, 13 % des Canadiens qui ne participent jamais à des activités artistiques et culturelles déclarent se sentir seuls ou isolés, contre 7 % des Canadiens qui y participent une fois par semaine, ou ceux qui y participent deux à trois fois par mois (8 %). 42 % des Canadiens qui participent à des activités artistiques et culturelles une fois par semaine déclarent que leur santé mentale est excellente ou très bonne, tandis que 46 % des Canadiens qui participent à des activités artistiques et culturelles deux à trois fois par mois déclarent avoir une excellente ou très bonne santé mentale. Parmi ces Canadiens qui ne participent jamais à des activités artistiques et culturelles, 35 % déclarent que leur santé mentale est excellente ou très bonne.

« Avec la polarisation en augmentation au Canada et dans le monde, nous devons trouver des moyens de rassembler les Canadiens pour surmonter nos différences, a déclaré M. Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. Les organismes de bienfaisance du secteur des arts et de la culture rassemblent les Canadiens et partagent les histoires des uns et des autres, soulignant combien nous sommes plus similaires que différents et ils éliminent la stigmatisation et les préjugés envers les autres. »

Résultats supplémentaires du sondage

Alors que 6 % des Canadiens soutiennent en priorité les causes liées aux arts et à la culture, le soutien à la santé mentale et à la recherche arrive en tête (39 %), suivi du bien-être et des droits des animaux (32 %), du changement climatique et de la protection de l'environnement (31 %), de la pauvreté au Canada (31 %) et de la recherche et des traitements médicaux (30 %).

En ce qui concerne les dons de bienfaisance, les Saskatchewanais et les Manitobains accordent la priorité à la recherche et aux traitements médicaux (39 %) et aux soins aux personnes âgées (41 %). Les Albertains mettent l'accent sur la recherche et les traitements médicaux (33 %) et sur la santé des femmes et des filles (28 %), tout en se montrant moins préoccupés par la pauvreté (25 %). Téléchargez le rapport complet pour obtenir d'autres données provinciales et territoriales.

« Les organismes culturels créent des espaces de joie, de relation et de compréhension au sein de nos communautés et contribuent à renforcer l'unité et l'identité nationales », a déclaré Aubrey Reeves, présidente et cheffe de la direction de Affaires/Arts , un organisme de bienfaisance national canadien qui célèbre et soutient les partenariats entre les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif du secteur des arts et les entreprises à but lucratif. « Les arts et la culture sont également essentiels au bien-être économique et social du Canada, car ils emploient des centaines de milliers de personnes et génèrent des milliards de dollars en retombées économiques. Alors que ces organismes sont confrontés à des coûts croissants et à une instabilité financière, les dons demeurent un investissement puissant, garantissant que les arts et la culture continuent d'enrichir et de renforcer nos communautés. »

Des liens sociaux en baisse et moins de donateurs

Les données du Rapport sur les dons 2024 illustrent qu'une diminution du sens de la communauté est directement liée au comportement de donateur. Le rapport publié plus tôt cette année révèle que seulement 53 % des Canadiens ayant un réseau social restreint font des dons, contre 84 % de ceux qui ont un cercle social plus large. Les données montrent également que le nombre de Canadiens ayant au moins six amis proches a chuté de 40 % au cours des dix dernières années, ce qui a entraîné une baisse des taux de dons et de bénévolat.

Selon des données récentes, le Canada est le deuxième pays le plus polarisé en matière de dons, juste derrière la Grande-Bretagne. Les citoyens des États-Unis, du Mexique, du Brésil et d'autres pays sondés indiquent tous être plus disposés à aider les autres, quelles que soient leurs croyances ou leurs appartenances communautaires.*

Au sujet du sondage Ipsos

Voici quelques-uns des résultats d'un sondage Ipsos réalisé entre le 1er et le 5 novembre 2024 pour le compte de CanaDon. Un échantillon de 1000 Canadiens âgés de 18 ans et plus a été interrogé aux fins de ce sondage. Une pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les groupes démographiques et s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte d'après les données de recensement, et pour fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. En l'occurrence, le sondage est exact dans un intervalle de ±3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens adultes avaient été interrogés.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est la plus grande plateforme au pays permettant de verser et de recueillir des dons en ligne, mais aussi un organisme de bienfaisance faisant progresser la philanthropie au moyen de la technologie. Pour les Canadiens, CanadaHelps.org est une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 30?000 organismes de bienfaisance, en plus d'offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent renforcer leur impact et réussir à l'ère numérique. Depuis l'an 2000, plus de 4,8 millions de personnes ont versé plus de 3,2 milliards de dollars par l'intermédiaire de CanaDon. Contactez CanaDon sur X , Facebook , Instagram et LinkedIn .

Remarque pour les médias :

Vous pouvez télécharger une trousse pour les médias comprenant les données sources de l'enquête, un résumé des points clés et des éléments graphiques ici.

20 novembre 2024

