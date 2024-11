Journée mondiale de l'olivier 2024 de l'UNESCO consacrée aux oliviers monumentaux des Pouilles





A.M.O. Puglia et Save the Olives annoncent la création de la première zone de préservation et du premier parc monumental d'oliviers au monde

OSTUNI, Italie, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- En l'honneur de la Journée mondiale de l'olivier de l'UNESCO le 26 novembre, A.M.O. Puglia Alberi Monumentali di Ostuni et Save the Olives ONLUS mettent en lumière la lutte urgente pour sauver les oliviers monumentaux des Pouilles, dont beaucoup sont menacés d'extinction à cause de la bactérie dévastatrice Xylella fastidiosa. Aujourd'hui, les deux organisations à but non lucratif sont fières d'annoncer l'ouverture de la première zone de préservation et du premier parc au monde pour ces arbres anciens à Ostuni. Cette première zone de 25 hectares, connue sous le nom d'A.M.O. Alberi Monumentali di Ostuni, est la première étape vers une zone protégée plus vaste de 100 hectares qui aidera à lutter contre la menace croissante de Xylella.

Xylella a déjà détruit 21 millions d'oliviers dans les Pouilles. Cette nouvelle zone de préservation réunit des terres louées par A.M.O. Puglia et des terres fournies par des partenaires privés, qui se sont tous engagés à étendre le parc, à inverser la dévastation et à protéger ces oliviers anciens, dont l'âge varie entre 1 000 et 2 500 ans. Soutenue par des agriculteurs locaux, des agronomes, des experts en tourisme et des bénévoles, cette initiative conjointe vise à servir de modèle en matière de biodiversité, d'agriculture durable et d'écotourisme, avec l'ambition de rejoindre le programme « Citoyens verts » de l'UNESCO en 2025.

« Il s'agit d'un exemple puissant d'action communautaire visant à protéger notre paysage et notre patrimoine », déclare Paul Bernie, président d'A.M.O. Puglia. « Les oliviers monumentaux des Pouilles représentent un héritage culturel, économique et environnemental inestimable. »

A.M.O Puglia et Save the Olives demandent un soutien supplémentaire, en commençant par une formation urgente sur les protocoles de greffage nécessaires pour sauver les 350 000 oliviers monumentaux encore en danger.

Les dons, le lobbying et les actions sur les réseaux sociaux peuvent tous contribuer à sauver les oliviers des Pouilles :

Leur campagne de crowdfunding vise à collecter 300 pour financer les greffes urgentes et la gestion des terres. Lobby : Pétition à l'intention des décideurs politiques de l'UE pour qu'ils ajoutent le greffage préventif aux politiques officielles de protection des végétaux. Les informations de contact sont disponibles sur le site web d'A.M.O. Puglia.





Pétition à l'intention des décideurs politiques de l'UE pour qu'ils ajoutent le greffage préventif aux politiques officielles de protection des végétaux. Les informations de contact sont disponibles sur le site web d'A.M.O. Puglia. Amplifier : Sensibilisez le public avec #preservetheolivetrees. Suivez @amo_ostuniolivetrees et @savetheolives pour rejoindre le mouvement.

Patrizio Ziggiotti, secrétaire général de Save the Olives ONLUS, ajoute : « Ce projet démontre l'efficacité d'une intervention précoce. Le greffage est la seule solution disponible pour préserver ces oliviers monumentaux et, ensemble, nous pouvons inverser le cours de cette crise. »

Faites un don à www.amopuglia.com ou à savetheolives.com

20 novembre 2024 à 01:30

