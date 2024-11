Le district de Laoshan, à Qingdao, stimule la croissance de l'innovation





Important pour la stratégie de développement de Qingdao, le district de Laoshan est une cité des sciences et de la technologie qui constitue un terrain fertile pour l'innovation et plusieurs secteurs émergents stratégiques et secteurs d'avenir.

En 1994, les premières entreprises de haute technologie de Qingdao ont commencé à se rassembler à Laoshan. Au cours des 30 dernières années, Laoshan s'est concentré sur l'expansion et le renforcement des chaînes de valeur de sept secteurs clés, dont l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et la finance moderne.

Le district a attiré un grand nombre d'entreprises innovantes, dont 9 licornes, 28 entreprises spécialisées et nouveaux de « petits géants » reconnus au niveau national, 47 entreprises de « gazelles » de niveau provincial et 920 entreprises de haute technologie, qui figurent toutes, quantitativement, parmi les plus importantes de la ville.

Le district de Laoshan possède actuellement la plus forte densité d'innovation scientifique et technologique du Shandong, avec 178 entreprises de haute technologie pour chaque tranche de 10 000 entreprises, 52 établissements de recherche scientifique de niveau national et provincial et 160 académiciens et talents de haut niveau.

En 2023, la proportion de la valeur de production des industries de haute technologie dans le district de Laoshan représentait 86,55 % de la valeur totale de production des industries d'échelle supérieure, la taille de l'industrie dominante dépassant 180 milliards de yuans (25,33 milliards de dollars). Le district de Laoshan a été sélectionné parmi les 100 meilleures zones industrielles du pays pendant deux années consécutives.

Si l'on prend l'exemple de la réalité virtuelle, dès 2016, le district de Laoshan s'est proposé de devenir la capitale chinoise du secteur de la réalité virtuelle. En 2022, Qingdao a construit un parc industriel consacré à la réalité virtuelle à Laoshan, d'une superficie prévue de plus de 2 000 mu (133,33 hectares), dans le but de créer un haut lieu de l'industrie de la réalité virtuelle à l'échelle internationale.

Avec la création du parc industriel, le district de Laoshan a vigoureusement attiré des entreprises leaders du secteur et des entreprises à forte croissance, ainsi que des talents de premier plan dans le domaine de la réalité virtuelle. Actuellement, le parc a attiré des entreprises de premier plan, telles que Douyin Pico et DPVR, ainsi que des entreprises auxiliaires essentielles, telles que le fabricant de composants électroacoustiques Goertek et le fabricant chinois de casques de réalité virtuelle Pico. Les livraisons de produits de RV haut de gamme des principales entreprises du parc représentent plus de 80 % du marché national.

En 2023, la taille du secteur de la réalité virtuelle dans le district de Laoshan a dépassé 18 milliards de yuans, soit une augmentation de 50 % en glissement annuel, et la grappe industrielle de la réalité virtuelle a été sélectionnée comme grappe industrielle d'avenir au niveau provincial.

