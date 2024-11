Loyalty Juggernaut élargit son portefeuille de brevets avec une technologie de prévention de la fraude basée sur l'IA





Le dernier brevet en date renforce la position de la plateforme GRAVTY® en tant que leader de l'industrie dans la lutte contre la fraude à la fidélisation à grande échelle

PALO ALTO, Californie, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc, la première plateforme technologique de fidélisation moderne et cloud native, est fière d'annoncer l'ajout d'un autre brevet américain à son portefeuille en pleine croissance. Il récompense l'utilisation innovante de l'IA par LJI pour lutter contre la fraude dans les programmes de fidélisation, en garantissant leur intégrité commerciale.

La fraude dans les programmes de fidélisation est une préoccupation importante, une étude récente d'Ernst & Young estimant les pertes annuelles à plus d'un milliard de dollars (« Unmasking Loyalty Scheme Fraud », juin 2024).

« Ce nouveau brevet illustre notre engagement à fournir des solutions technologiques de pointe qui répondent aux défis les plus importants du secteur de la fidélisation », a déclaré Shyam Shah, PDG et cofondateur de Loyalty Juggernaut. « Grâce à cette innovation, ainsi qu'à nos technologies AI-Sense et AI-Trust, nous continuons à renforcer GRAVTY® pour en faire la défense la plus solide contre la fraude dans le secteur de la fidélisation. »

Le brevet souligne également la collaboration stratégique de LJI avec AWS. Renuka Uttarala, Senior Manager chez AWS, a déclaré : « Nous sommes heureux de voir cette utilisation innovante d'AWS pour créer de la valeur dans ce secteur. L'utilisation par Loyalty Juggernaut de fonctionnalités telles que Time-To-Live dans nos offres NoSQL et Amazon Timestream DB montre pourquoi les grandes entreprises continuent de se tourner vers des solutions cloud natives pour alimenter leurs activités et réduire les coûts élevés généralement associés à de tels systèmes. »

Le portefeuille croissant de brevets de LJI souligne son leadership en matière de technologie de fidélisation, avec des innovations qui assurent l'avenir des programmes, favorisent l'efficacité opérationnelle et permettent aux marques du monde entier de disposer de solutions sûres, évolutives et efficaces. Les principales innovations brevetées sont les suivantes :

Individualisation de masse pilotée par l'IA : révolutionner les programmes de fidélisation en offrant aux membres des expériences personnalisées à grande échelle.

GRAVTY Visual Rules (GVR) : le seul moteur de règles sans code breveté du secteur de la fidélisation, qui allie sophistication avancée et simplicité conviviale (watch).

Suivi multidimensionnel du comportement : une approche brevetée pour générer des données de première partie, essentielles dans l'environnement actuel sans cookies, permettant des expériences client hautement individualisées.

À propos de Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut Inc., dont le siège social se trouve à Palo Alto, en Californie, est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques de fidélisation à l'échelle de l'entreprise. Avec sa plateforme phare GRAVTY®, l'entreprise remodèle le paysage des programmes de fidélisation grâce à des capacités avancées d'IA, sans serveur et cloud natives. Loyalty Juggernaut Inc. gère des programmes et des écosystèmes de fidélisation pour certaines des marques les plus reconnues au monde dans 12 secteurs, notamment WestJet, Deutsche Telekom, Emirates, Viva Aerobus, Liverpool, Global Hotel Alliance. LJI a remporté trois fois le Golden Loyalty Award pour la meilleure innovation technologique.

20 novembre 2024 à 00:06

