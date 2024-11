Syncron nomme Claire Rychlewski au poste de directrice des revenus pour accélérer la croissance du chiffre d'affaires dans le marché florissant de la gestion du cycle de vie des services après-vente





STOCKHOLM, 19 novembre 2024 /CNW/ -- Syncron, le principal fournisseur de solutions de gestion du cycle de vie des services après-vente (SLM), a annoncé aujourd'hui que Claire Rychlewski s'est jointe à l'équipe de la haute direction de Syncron à titre de directrice des revenus (CRO). Claire dirigera tous les aspects des ventes, de la réussite des clients, du marketing et des partenariats stratégiques de l'entreprise.

« Alors que Syncron continue de fournir aux fabricants d'équipement la plateforme d'exploitation complète pour l'ensemble de leurs besoins en matière de cycle de vie des services, je suis ravi d'ajouter Claire à notre équipe de direction, a déclaré Fritz Neumeyer, chef de la direction de Syncron. Son expérience dans la création d'organisations mondiales de gestion des ventes et de la clientèle stratégique aura une incidence importante sur Syncron et nos clients alors que nous continuons de soutenir leurs transformations du marché secondaire et des services grâce à des technologies axées sur l'IA. »

Claire est une haute dirigeante chevronnée de l'industrie de la technologie qui compte plus de 20 ans d'expérience à générer de la croissance avec de solides équipes axées sur le client pour l'industrie pharmaceutique et les industries de l'automobile, des biens de consommation, de l'aérospatiale et de la défense et de la fabrication.

Auparavant, à titre de chef des ventes chez Kinaxis, elle a dirigé les équipes des ventes, des conseillers en affaires et des pratiques de l'industrie de Kinaxis pendant une période de croissance importante pour leur entreprise. Elle se passionne pour la création d'équipes et de partenariats solides et diversifiés afin de créer un impact commercial réel pour les clients et les personnes travaillant dans la chaîne d'approvisionnement. Avant de se joindre à Kinaxis en 2018, Claire a occupé plusieurs postes de direction chez GT Nexus et Oracle.

Commentant son nouveau poste chez Syncron, Claire a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, en travaillant dans la chaîne d'approvisionnement, j'ai vu de mes propres yeux l'incidence importante que la création de liens entre des silos déconnectés peut avoir sur la valeur pour les actionnaires. Rejoindre l'équipe Syncron représente pour moi une occasion formidable au moment où nous commençons à révolutionner le marché secondaire avec notre plateforme SLM. L'expertise de renom de Syncron, combinée aux capacités d'IA de pointe, remodèlera les perspectives des fabricants, dévoilant le potentiel inexploité des offres de données pour les clients et le résultat net. »

Claire est originaire d'Angleterre et vit maintenant à Nantes, en France. Elle détient un baccalauréat ès arts avec distinction en économie, politique et comptabilité de l'Université de Manchester ainsi qu'un certificat d'études supérieures de l'Institute for Sustainability Leadership de l'Université de Cambridge. En plus du développement durable, Claire se passionne pour la diversité en milieu de travail, les enjeux des femmes dans le domaine des technologies et l'éducation en STIM.

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélisation des clients et en favorisant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme de gestion du cycle de vie des services, aidant les entreprises à se démarquer grâce à des expériences commerciales exceptionnelles tout en stimulant une croissance importante des revenus. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait d'elle la principale entreprise privée mondiale dans le domaine des solutions logicielles en tant que service (SaaS) de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, visitez www.syncron.com.

