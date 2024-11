Potentialité renforcée : euNetworks rejoint Connectbase, renforçant la présence européenne de la plateforme et l'accès à une vaste connectivité fibre





Connectbase, l'écosystème mondial d'achat et de vente de connectivité, est fier d'annoncer qu'euNetworks, le fournisseur européen d'infrastructures critiques, a rejoint la plateforme Connectbase. En tant que principal fournisseur de services d'infrastructure de bande passante axés sur les centres de données en Europe, l'ajout d'euNetworks à l'écosystème renforce encore la position de Connectbase en tant que plateforme véritablement mondiale pour l'accès aux solutions de connectivité. L'ajout d'euNetworks améliore considérablement la présence européenne de Connectbase, élargissant ainsi l'accès à l'un des réseaux de fibre optique les plus étendus, uniques et technologiquement avancés du continent.

L'intégration d'euNetworks à la plateforme Connectbase s'aligne sur l'engagement de l'entreprise à rendre la vie des clients aussi facile que possible. En plus de ses équipes de gestion de comptes basées en Europe, la société permet aux clients d'accéder à ses solutions basées sur la fibre optique par le biais de multiples canaux numériques. Les clients d'euNetworks peuvent désormais commander numériquement via des API, des portails ou des options de marché, qui fournissent ensemble un éventail de capacités de commande numérique flexibles et riches en fonctionnalités pour répondre aux besoins d'achat en constante évolution des clients de bande passante.

Aujourd'hui, les utilisateurs de Connectbase peuvent accéder à l'infrastructure réseau impressionnante d'euNetworks, qui couvre 53 villes dans 17 pays d'Europe, dont 18 réseaux métropolitains riches en fibres dans des villes clés telles que Londres, Paris, Francfort, Amsterdam et Dublin. Les utilisateurs peuvent puiser dans des réseaux fibre optique à haute capacité et à faible latence, avec des options exclusives et multi-routes vers plus de 545 centres de données à travers l'Europe.

Ben Edmond, CEO et fondateur de Connectbase, déclare : « Nous sommes ravis d'accueillir euNetworks en tant que vendeur dans l'écosystème. Leur vaste réseau de fibre optique et leur réputation de services d'infrastructure de bande passante de haute qualité en font un ajout précieux à notre plateforme. Ce partenariat offrira à nos utilisateurs un accès accru à des options de connectivité critiques dans toute l'Europe, renforçant ainsi la position de Connectbase en tant que plateforme incontournable pour les solutions de connectivité mondiales. »

Kevin Dean, directeur général par intérim d'euNetworks, déclare : « Notre intégration avec Connectbase représente un partenariat entre deux sociétés qui se complètent distinctement. Leur écosystème est une plateforme de premier plan pour les solutions de connectivité mondiales, et notre réseau européen fournit certaines des infrastructures de fibre optique à haute capacité les plus exclusives, diversifiées et modernes. »

Et Dean d'ajouter : « Outre nos options d'API et de portail pour la commande numérique, Connectbase est une plateforme qui renforce l'accès à notre réseau et permet aux clients du monde entier de commander rapidement et facilement auprès d'euNetworks pour répondre à leurs besoins de bande passante en Europe. »

Pour de plus amples renseignements à propos de Connectbase et des membres de son écosystème, veuillez visiter www.connectbase.com .

Pour de plus amples renseignements à propos d'euNetworks et de son infrastructure de bande passante, rendez-vous sur www.eunetworks.com.

À propos de Connectbase

Connectbase est l'écosystème mondial pour l'achat et la vente de connectivité. Conçu pour rationaliser les interactions entre acheteurs et vendeurs à travers le monde, Connectbase offre un écosystème dynamique et complet pour toutes les parties prenantes de la connectivité. La plateforme Connected World dessert plus de 300 fournisseurs dans le monde, profilant 2,7 milliards de sites dans plus de 150 pays. Visitez Connectbase sur connectbase.com et suivez-nous sur LinkedIn sur linkedin.com/company/connectbase-us/

À propos d'euNetworks

euNetworks est une entreprise spécialisée dans les infrastructures de bande passante critique, qui possède et exploite 18 réseaux métropolitains basés sur la fibre optique, reliés par un réseau interurbain à haute capacité couvrant 53 villes dans 17 pays à travers l'Europe. L'entreprise est leader sur le marché de la connectivité des centres de données, connectant aujourd'hui plus de 545 centres directement. euNetworks est également un fournisseur de premier plan en matière de connectivité cloud et propose un portefeuille ciblé de services métropolitains et longue distance, notamment la fibre optique noire, les longueurs d'onde et l'Ethernet. Les clients des secteurs de la vente en gros, de la finance, des contenus, des médias, de la téléphonie mobile, des centres de données et des entreprises bénéficient de l'inventaire unique d'euNetworks en matière de fibres et de conduits, qui sont conçus pour répondre à leurs besoins en matière de large bande passante.

La société fournit des services en s'engageant activement en faveur du développement durable et se concentre sur son objectif d'émissions nettes de carbone, de gestion de la chaîne d'approvisionnement respectueuse de l'environnement et de collaboration entre la communauté et l'industrie pour relever les défis environnementaux à venir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eunetworks.com.

