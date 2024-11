Supermicro présente la plus grande gamme de systèmes multi-noeuds optimisés pour le calcul intensif à SuperComputing 2024





Le tout nouveau FlexTwintm et la nouvelle génération de SuperBlade® maximisent la densité de calcul avec jusqu'à 36 864 coeurs par rack, avec un refroidissement liquide direct sur la puce et des technologies améliorées pour maximiser les performances du calcul intensif.

SAN JOSE, Calif. et ATLANTA, le 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Supercomputing Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ : SMCI) un fournisseur de solutions informatiques totales pour l'IA (intelligence artificielle)/l'AA (apprentissage automatique), le HPC (calcul intensif), le Cloud, le Storage (stockage) et la 5G/Edge, présente ses dernières solutions multi-noeuds à haute densité de calcul qui sont optimisées pour les charges de travail HPC à haute intensité. Ces systèmes comprennent l'architecture HPC innovante à 4 noeuds FlexTwin 2U refroidie par liquide et l'architecture SuperBlade, leader du marché, avec jusqu'à 20 noeuds dans un châssis 6U ou 8U avec une gamme d'options de disques de stockage. Chaque SuperBlade peut accueillir un GPU NVIDIA par noeud, ce qui permet d'accélérer des applications spécifiques. Les noeuds multiples Supermicro disposent de ressources partagées pour améliorer l'efficacité et réduire l'utilisation des matières premières, avec des améliorations significatives de la densité par rapport aux systèmes de montage en rack standard.

« Depuis la sortie des premiers systèmes Twin en 2007, Supermicro a toujours été un pionnier dans le développement des architectures multi-noeuds les plus denses et les plus efficaces pour les charges de travail HPC », a déclaré Charles Liang, président et CEO de Supermicro. « Le nouveau FlexTwin héberge soit les processeurs Intel Xeon 6 avec des coeurs P, soit les nouveaux processeurs AMD EPYC 9005, ce qui donne aux clients le choix pour leurs déploiements de racks HPC. La combinaison de l'expérience de Supermicro en matière de refroidissement liquide, de son vaste savoir-faire en matière de développement multi-noeuds, de sa capacité d'intégration à l'échelle du rack et des dernières technologies industrielles nous permet de fournir à nos clients des solutions HPC d'une performance et d'une échelle sans précédent, contribuant ainsi à résoudre les défis informatiques les plus complexes du monde ».

Pour découvrir ces nouveaux systèmes et en savoir plus sur Supermicro au salon SC24, visitez le site www.supermicro.com/hpc.

Les systèmes multi-noeuds de Supermicro sont optimisés pour les charges de travail HPC, notamment les services financiers, la fabrication, la modélisation climatique et météorologique, le pétrole et le gaz, et la recherche scientifique. Chaque famille de produits distincte est conçue avec une combinaison optimisée de densité, de performance et d'efficacité.

FlexTwin - Toute nouvelle plateforme bi-processeur conçue pour une densité de performance maximale dans une architecture multi-noeuds refroidie par liquide, prenant en charge les dernières technologies en matière de CPU, de mémoire, de stockage et de refroidissement. Conçue pour prendre en charge les charges de travail HPC exigeantes à grande échelle, y compris les services financiers, la fabrication, la recherche scientifique et la modélisation complexe, FlexTwin est optimisée pour la performance par dollar. Si l'on prend l'exemple d'un rack de 48U, FlexTwin peut prendre en charge jusqu'à 96 noeuds à double processeur et 36 864 coeurs dans cette taille de rack.

SuperBlade - Architecture haute performance, optimisée en termes de densité et d'efficacité énergétique, avec jusqu'à 100 serveurs et 200 GPU par rack. Le refroidissement direct par liquide (DLC) peut prendre en charge les serveurs dotés des processeurs les plus puissants afin d'obtenir le PUE le plus bas avec le meilleur coût total de possession. SuperBlade utilise des composants partagés et redondants, notamment des blocs d'alimentation, des ventilateurs de refroidissement, des modules de gestion de châssis (CMM), des commutateurs Ethernet et InfiniBand, et des modules de passage pour offrir les solutions informatiques écologiques les plus rentables. Selon les besoins du client, le SuperBlade flexible est disponible dans un format 6U ou 8U.

BigTwin - Le système polyvalent Supermicro BigTwin est disponible en version 2U-4Node ou 2U-2Node. Le Supermicro BigTwin partage les blocs d'alimentation et les ventilateurs, ce qui réduit la consommation d'énergie. Le BigTwin est disponible avec le processeur Intel Xeon 6.

Grâce à ses services d'intégration de racks complets, Supermicro travaille en étroite collaboration avec ses clients pour architecturer et concevoir des solutions de racks et de centres de données complets pour les charges de travail HPC. Une fois la conception validée avec la participation étroite du client, Supermicro propose des services de déploiement sur site, réduisant ainsi le délai de déploiement. Supermicro dispose d'une empreinte manufacturière mondiale avec des sites de production aux États-Unis, en Europe et en Asie. Elle peut produire un total de 5 000 baies par mois, dont 2 000 baies refroidies par liquide, avec des délais de livraison de plusieurs semaines et non de plusieurs mois.

Les systèmes multi-noeuds de Supermicro intègrent les dernières technologies pour améliorer les performances HPC.

Processeurs de nouvelle génération - Des processeurs doubles Intel® Xeon de la série 6900 avec des coeurs P jusqu'à 500W et 128 coeurs ou des processeurs AMD EPYCtm de la série 9005 jusqu'à 500W et 192 coeurs sont disponibles dans une gamme de serveurs HPC Supermicro. En outre, les doubles processeurs Intel Xeon 6700 avec E-cores jusqu'à 330W et 144 coeurs sont également disponibles dans certains serveurs Supermicro.

Mémoire à plus grande largeur de bande - La prise en charge de DDR5 jusqu'à 6400MT/s améliore le débit pour les applications HPC à forte intensité de mémoire et de calcul en mémoire. Les systèmes équipés de processeurs Intel Xeon 6 prennent également en charge les nouveaux MRDIMM avec une bande passante allant jusqu'à 8800MT/s.

Refroidissement liquide direct - Les solutions complètes de refroidissement liquide de Supermicro comprennent des plaques froides pour UC et modules DIMM, des collecteurs de distribution de refroidissement (CDM), des unités de distribution de refroidissement en rack et en rangée (CDM), des connecteurs, des tubes et des tours de refroidissement, qui refroidissent efficacement les UC de grande puissance et réduisent les cas d'étranglement thermique. Au cours des trois derniers mois, Supermicro a déployé plus de 2 000 baies entièrement intégrées et refroidies par liquide.

Disques EDSFF - La nouvelle prise en charge des disques EDSFF E1.S et E3.S améliore la densité de stockage et le débit, ce qui permet d'obtenir de meilleures performances de stockage pour les applications HPC à forte intensité de données. Les disques EDSFF ont également une conception thermique plus efficace que les disques de stockage standard, ce qui permet d'augmenter la densité des disques dans les architectures multi-noeuds à espace limité.

Supermicro à la Supercomputing Conference 2024

Supermicro présentera un portefeuille complet de solutions d'infrastructure pour l'IA et le HPC lors de la Supercomputing Conference, y compris nos serveurs GPU refroidis par liquide pour les SuperClusters d'IA.

Découvrez les sessions de conférences dans notre salle d'exposition où des clients, des experts de Supermicro et nos partenaires technologiques présenteront les dernières percées en matière de technologie informatique.

Visitez Supermicro au stand #2531, Hall B au SC24.

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ : SMCI) est un leader mondial dans le domaine des solutions informatiques complètes optimisées pour les applications. Fondée et opérant à San Jose, en Californie, Supermicro s'engage à fournir des innovations inédites pour les infrastructures informatiques d'entreprise, cloud, IA et 5G Telco/Edge. Nous sommes un fabricant de solutions informatiques totales avec des systèmes de serveurs, d'IA, de stockage, d'IdO, de commutateurs, des logiciels et des services d'assistance. L'expertise de Supermicro en matière de cartes mères, d'alimentation et de conception de châssis permet à de développer et de produire des innovations de nouvelle génération, du cloud à la périphérie, pour nos clients du monde entier. Nos produits sont conçus et fabriqués en interne (aux États-Unis, à Taïwan et aux Pays-Bas), en s'appuyant sur des opérations mondiales pour la mise à l'échelle et l'efficacité, et optimisés pour améliorer le coût total de possession et réduire l'impact sur l'environnement (informatique verte). Le portefeuille primé de produits Server Building Block Solutions® permet aux clients d'optimiser leur charge de travail et leurs applications en choisissant parmi une large gamme de systèmes construits à partir de nos modules flexibles et réutilisables, qui prennent en charge un ensemble complet de facteurs de forme, de processeurs, de mémoires, de GPU, de stockage, de réseaux, d'alimentations et de solutions de refroidissement (climatisation, refroidissement à l'air libre ou refroidissement liquide).

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

Tous les autres noms, marques et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

