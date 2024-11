Pharmanovia signe un nouvel accord de licence biologique avec Lindis Biotech visant la mise sur le marché du catumaxomab pour le traitement d'une maladie rare, l'ascite maligne





Pharmanovia, une société pharmaceutique mondiale qui met sur le marché de nouveaux médicaments et revitalise, renforce et allonge le cycle de vie de médicaments établis, annonce ce jour l'expansion de son portefeuille d'oncologie avec un nouvel accord de licence pour le catumaxomab dans le traitement de l'ascite maligne.

L'accord confère à Pharmanovia les droits exclusifs de mise sur le marché du catumaxomab, un anticorps monoclonal bispécifique trifonctionnel pionnier, indiqué pour le traitement intrapéritonéal de l'ascite maligne chez les adultes atteints de carcinomes épithéliaux à molécules d'adhérence cellulaire (EpCAM) positives, qui ne sont pas éligibles à un traitement anticancéreux systémique supplémentaire1. L'ascite maligne est une accumulation anormale de liquide dans la cavité péritonéale qui provient généralement de cancers à un stade avancé.

Le Dr Stephen Deacon, directeur scientifique, explique : « Ce qui est intéressant avec le catumaxomab, c'est qu'il propose une nouvelle approche ciblée. Cet anticorps trifonctionnel bispécifique (anti-EpCAM x anti-CD3) allie les caractéristiques des anticorps monoclonaux classiques et des molécules bispécifiques2. Il se lie directement aux cellules tumorales exprimant l'EPCAM et renforce ensuite l'activation du système immunitaire du patient, ce qui entraîne la destruction des cellules tumorales. »

L'ascite maligne est une maladie rare, la plus fréquente dans les cancers de l'ovaire, du pancréas et de l'estomac, avec une incidence de 20 à 50% de tous les cas.3

Le Dr James Burt, CEO, Pharmanovia, déclare : « Notre mission est d'apporter des médicaments innovants et améliorés aux patients qui en ont besoin, et cet accord en est la quintessence. Nous avons ici un médicament premier de sa catégorie, qui peut jouer un rôle essentiel dans les soins de soutien contre le cancer qui a déjà été approuvé, mais n'est plus disponible. Nous cherchons à changer cela grâce à ce partenariat avec Lindis Biotech, en réintroduisant le catumaxomab sur le marché, sous réserve d'une approbation réglementaire complète. Nous sommes ravis de mettre nos capacités éprouvées au service des nouvelles entités chimiques afin d'apporter ce médicament important aux patients. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Pharmanovia pour soutenir la mise sur le marché européen du catumaxomab. Les deux sociétés partagent une ferme conviction quant à l'impact profond que cette thérapie peut avoir sur la vie des patients confrontés à cette maladie dévastatrice et s'engagent fermement à mettre le catumaxomab à la disposition du plus grand nombre possible de personnes », déclare Dr Horst Lindhofer, CEO, Lindis Biotech. « L'accent mis par Pharmanovia sur les soins de soutien, sa vaste plateforme européenne et son expertise éprouvée dans le domaine de l'oncologie en font le partenaire idéal pour nous. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler ensemble tout en continuant d'étendre notre portefeuille à d'autres indications présentant un important besoin médical non satisfait, telles que le cancer de la vessie. »

Le professeur Carsten Bokemeyer, directeur du service d'oncologie et d'hématologie à l'Université de Hambourg, UKE, déclare : « La prise en charge clinique de l'ascite maligne reste un problème préoccupant dans le domaine médical. Malheureusement, à ce jour, il n'existe pas de lignes directrices de traitement généralement acceptées et fondées sur des données probantes ni de recommandations de gestion spécifiques pour l'ascite maligne et peu de progrès ont été réalisés pour alléger le fardeau des patients et améliorer leur qualité de vie. Ainsi, la disponibilité du catumaxomab en tant que traitement spécifique dirigé contre les tumeurs est un avantage évident pour les patients dans cette situation difficile. Le catumaxomab réduit le besoin de perforations, améliore la qualité de vie et semble même améliorer l'espérance de vie dans un certain nombre de cas. »

Le catumaxomab a reçu un avis favorable du comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) lors de sa réunion d'octobre 2024, l'autorisation de mise sur le marché de l'UE étant attendue pour la fin de 2024. S'il est approuvé, il deviendrait le seul médicament anticancer approuvé pour le traitement spécifique de l'ascite maligne.

À propos de Pharmanovia

Pharmanovia est une entreprise mondiale de gestion du cycle de vie des soins de santé. Notre objectif est de rendre les médicaments adaptés au futur, afin d'améliorer la vie des patients dans le monde entier.

Pour ce faire, nous redécouvrons, réaffectons ou restructurons des médicaments établis ou mettons sur le marché de nouveaux médicaments pour améliorer les résultats et les expériences des patients.

Forts une équipe diversifiée et grandissante couvrant plus de 160 pays, nous fournissons des solutions de haute qualité, éthiquement et durablement, dans nos quatre principaux domaines thérapeutiques : endocrinologie, neurologie, cardiologie et oncologie, à la fois dans des maladies ou des affections rares et établies.

À propos de Lindis Biotech

Lindis Biotech est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'engage en faveur du développement d'anticorps Triomab®, une nouvelle classe d'anticorps trifonctionnels bispécifiques à lymphocytes T, permettant au système immunitaire de transformer les cancers malins en maladies gérables et éventuellement curables.

À propos du CATUMAXOMAB

Le catumaxomab a initialement obtenu une autorisation de mise sur le marché sous la marque Removab dans l'UE le 20 avril 2009 pour le traitement de l'ascite maligne chez les adultes atteints de carcinomes positifs à l'EpCAM lorsque le traitement standard n'est pas disponible ou n'est plus faisable. Le catumaxomab a été le premier anticorps trifonctionnel à engager les lymphocytes T et le premier médicament au monde approuvé spécifiquement pour le traitement de l'ascite maligne et a depuis prouvé son innocuité et son efficacité antitumorale chez plus de 2 000 patients. Le produit n'a pas été mis sur le maché depuis 2014 et, le 2 juin 2017, il a été retiré de l'UE pour des raisons commerciales.

Le 17 octobre, Lindis Biotech GmbH a reçu un avis favorable du comité des médicaments à usage humain (CHMP) sous la marque KORJUNY®.

Le catumaxomab détruit efficacement les cellules cancéreuses en se fixant à deux antigènes, l'EpCAM et le CD3, pour former un pont entre les cellules cancéreuses et les lymphocytes T. Cette liaison rapproche les cellules afin que les lymphocytes T puissent tuer les cellules cancéreuses. Le catumaxomab se fixe également aux cellules immunitaires positives aux récepteurs Fc-gamma, telles que les monocytes et les macrophages, et les active, ce qui aide également le système immunitaire de l'organisme non seulement à attaquer et à détruire les cellules cancéreuses, mais aussi à induire potentiellement un effet vaccinal4,5.

Références

1 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/korjuny

2 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2840231/

3 Réf : BMJ, https://spcare.bmj.com/content/13/e3/e1292

4 https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/removab-epar-summary-public_en.pdf

5 Atanackovic et al., Human Vaccines & Immunotherapeutics 9:12, 1?10; 2013; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23955093/

COR2024PR00400- Novembre 2024.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 novembre 2024 à 21:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :