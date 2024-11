L'événement « Black Friday » de Hollyland récompense GRATUITEMENT la passion des acheteurs pour la créativité





SHENZHEN, Chine, le 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'approche des fêtes de fin d'année, Hollyland, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'interphonie sans fil professionnelles, est ravi de dévoiler un événement extraordinaire pour le Black Friday. Cet événement est conçu pour captiver les consommateurs d'Amérique du Nord, d'Europe, du Brésil et du Japon. À partir du 21 novembre, les acheteurs auront la possibilité d'élargir leur collection d'appareils grâce à des produits exclusifs et des offres exceptionnelles.

Des offres inégalées à travers les continents

Les festivités du Black Friday commenceront par une promotion très attendue Amazon Free Order (commandes gratuites sur Amazon), disponible pour les clients dans plusieurs régions clés. Aux États-Unis et au Canada, l'événement débutera à minuit HNP le 21 novembre. Simultanément, les consommateurs européens, dont le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, donneront le coup d'envoi de l'événement à minuit (heure d'Europe centrale). Le Brésil se joindra à la fête un jour plus tard, à partir du 22 novembre à minuit BRT, tandis que le Japon entrera dans la danse le 27 novembre à minuit JST.

Cette promotion unique invite les dix premiers clients qui passent des commandes pendant la période du Black Friday à recevoir un remboursement intégral de leurs achats, ce qui constitue une incitation passionnante à faire ses achats à l'avance. Les participants peuvent s'attendre à un processus sans effort, puisque les remboursements seront appliqués automatiquement, sans nécessiter de démarches supplémentaires de la part des clients gagnants. Pour faire monter l'excitation, les gagnants seront annoncés publiquement le 22 novembre à 18h00, heure de Pékin, sur le compte Instagram officiel de Hollyland (@hollylandtech).

Extravagance des médias sociaux

En plus de la promotion sur Amazon, Hollyland lance une initiative de médias sociaux qui promet d'améliorer encore l'expérience du Black Friday. Cette campagne offrira un total de 336 commandes gratuites, réparties en deux phases. La première phase se déroule du 21 novembre à 9h30 au 24 novembre à 9h30 (heure de Chine), suivie de la deuxième phase du 30 novembre à 9h30 au 3 décembre à 9h30. Les participants peuvent s'engager via Instagram, où ils devront suivre @hollylandtech et télécharger leurs numéros de commande des achats effectués pendant l'événement Black Friday. En outre, ceux qui partagent la promotion avec leurs amis en utilisant le hashtag #hollylandBFCM augmenteront leurs chances de gagner. En outre, les clients qui partagent leur achat sur leur story Instagram et taguent @hollylandtech recevront en cadeau un T-shirt sur le thème de Hollyland.

Notamment, les promotions Hollyland Black Friday s'appliqueront à tous les types de produits, à toutes les quantités et à toutes les gammes de prix , ce qui permettra aux consommateurs de saisir la chance de gagner certains des articles les plus recherchés d'Hollyland. Parmi ces produits figurent des solutions audio et vidéo innovantes conçues pour les créateurs et les professionnels.

Le LARK M2, par exemple, est un microphone sans fil très léger qui ne pèse que 9 grammes, ce qui en fait un compagnon idéal pour les vloggers et les podcasteurs à la recherche d'un son de haute qualité sans avoir à s'encombrer d'un équipement lourd. Avec une reproduction sonore sans perte et une autonomie impressionnante de 40 heures, il garantit des expériences d'enregistrement sans faille.

Un autre produit remarquable est le LARK MAX, un système de microphones de Lavalier sans fil tout-en-un doté de la technologie révolutionnaire MaxTimbre Mic. Doté d'un système avancé d'élimination des bruits ambiants (ENC), ce système offre un son cristallin et comprend 8 Go de mémoire intégrée, permettant jusqu'à 14 heures d'enregistrement de sauvegarde - parfait pour les interviews, les productions électroniques sur le terrain et bien plus encore.

Le SOLIDCOM C1 Pro représente une avancée significative dans la technologie de la communication, conçu comme un système d'interphone sans fil full-duplex. Grâce à la technologie ENC à double microphone, il excelle dans les environnements bruyants, offrant une clarté exceptionnelle aux équipes de production. Sa technologie DECT 6.0 robuste prend en charge une large gamme audio et une portée de communication impressionnante allant jusqu'à 350 mètres.

Pour ceux qui recherchent des solutions vidéo de haute qualité, le système de transmission vidéo sans fil MARS 4K offre des performances exceptionnelles avec une portée de 450 pieds (150 mètres) et une latence ultra-faible de seulement 0,06 seconde. Ce système offre un équilibre parfait entre un prix abordable et une haute performance.

Enfin, le MARS M1 Enhanced intègre un émetteur, un récepteur et des fonctions de surveillance en un seul appareil polyvalent. Son écran tactile de 5,5 pouces garantit un étalonnage précis des couleurs et prend en charge la gamme de couleurs Rec.709, proposant ainsi une expérience de contrôle supérieure aux créateurs de contenu.

Pour plus d'informations sur la manière dont Hollyland suscite l'enthousiasme des utilisateurs du monde entier pendant l'un des plus grands événements commerciaux de l'année, veuillez consulter le site : https://hollyland.info/4flrxXj

À propos de Hollyland

Hollyland est un fournisseur de premier plan de produits sans fil, spécialisé dans les systèmes d'intercom sans fil, les systèmes de transmission vidéo, les moniteurs et les microphones sans fil. Depuis 2013, Hollyland sert des millions d'utilisateurs dans le monde entier dans divers secteurs, notamment la réalisation de films, la télédiffusion, la production vidéo, les événements en direct, les expositions, les théâtres, les lieux de culte et les créateurs de contenu individuels. La société a mis en place un réseau de vente couvrant environ 120 pays et régions, avec le soutien de dizaines de bureaux locaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, et Hollyland Instagram.

19 novembre 2024 à 21:42

