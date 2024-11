LA FONDATION POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ ANNONCE LES RÉCIPIENDAIRES DE LA MÉDAILLE D'HONNEUR ET DU PRIX POUR LA DIVERSITÉ ET L'ÉQUITÉ EN RECHERCHE 2024





LE DR MICHAEL HILL REÇOIT LA MÉDAILLE D'HONNEUR ET LA DRE SONIA ANAND REÇOIT LE PRIX POUR LA DIVERSITÉ ET L'ÉQUITÉ EN RECHERCHE

OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada (MNC) est heureuse d'annoncer que le Dr Michael Hill a été nommé récipiendaire de la Médaille d'honneur 2024 et que la Dre Sonia Anand est la récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche.

Le Dr Hill est un neurologue spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux (AVC), ainsi qu'un professeur et épidémiologiste clinique de renommée mondiale travaillant à la Cumming School of Medicine de l'Université de Calgary. Son travail a permis de transformer les soins offerts aux patients ayant subi un AVC. Il est peut-être mieux connu pour avoir repensé le traitement des AVC avec une technique endovasculaire permettant de retirer les caillots, qui réduit le nombre de décès liés aux AVC et améliore la qualité de vie des personnes survivantes. Il reçoit la Médaille d'honneur 2024 pour sa contribution à l'avancement des connaissances en sciences de la santé et à l'amélioration des soins de santé thérapeutiques.

« Les efforts pionniers du Dr Hill et son apport continu à l'avancement de nouvelles thérapies pour le traitement des AVC ont ouvert la voie et offert un espoir sans précédent aux patients ayant subi un AVC », a déclaré Christine Elliott, présidente du conseil d'administration de la FRS. « Son travail a eu une incidence positive sur la vie de millions de personnes victimes d'un AVC, tant à l'échelle locale que mondiale, et a révolutionné les traitements et les soins. Nous sommes ravis de lui décerner la Médaille d'honneur cette année et nous ne doutons pas qu'il continuera à apporter une contribution exceptionnelle à ce secteur pendant de nombreuses années. »

Outre ses travaux de recherche, le Dr Hill a également été directeur médical principal des réseaux cliniques stratégiques de l'Alberta pour la santé cardiovasculaire et les AVC, où il a mis en place un réseau provincial de traitement des AVC en phase aiguë, ainsi qu'une structure de production de rapports sur la qualité qui a changé les politiques et les pratiques au Canada.

« C'est avec honneur et humilité que j'accepte la Médaille d'honneur de cette année pour mes années de travail dans le domaine des soins neurologiques et épidémiologiques, a déclaré le Dr Hill. J'ai hâte de donner en retour à la communauté des soins de santé en faisant don de mes gains au Hotchkiss Brain Institute de l'Université de Calgary. »

La Dre Anand est une éminente médecin et chercheuse canadienne dont les travaux ont considérablement fait progresser notre compréhension des déterminants environnementaux et génétiques des maladies cardiovasculaires chez les femmes et les populations d'origines diverses. En tant que vice-présidente associée de la santé mondiale et professeure de médecine et d'épidémiologie à l'Université McMaster, et directrice du Chanchlani Research Centre, qui se concentre sur l'équité en recherche en santé, la Dre Anand a pu mener d'excellentes recherches qui ont eu une incidence considérable sur diverses populations méritant l'équité. Elle a notamment éliminé des obstacles économiques, sociaux et autres, favorisé un meilleur accès aux soins de santé et aux médicaments, et amélioré les résultats pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Elle est la deuxième récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche pour son travail exceptionnel en faveur d'une participation équitable à la recherche en santé et de l'accès aux soins de santé au Canada.

« Le travail de la Dre Anand a permis de mettre en lumière les taux plus élevés de maladies cardiaques chez les femmes sud-asiatiques et a ouvert la voie à des approches plus inclusives et personnalisées en matière de prévention et de traitement, améliorant ainsi les résultats sur la santé des populations ayant accès à peu de services et des nouveaux arrivants partout au pays, a déclaré Christine Elliott. Son engagement en faveur de la santé et du bien-être des personnes issues de groupes diversifiés et méritant l'équité est sans égal, ce qui fait d'elle la grande récipiendaire du Prix pour la diversité et l'équité en recherche de cette année. »

« Je tiens à remercier la Fondation pour la recherche en santé de m'avoir décerné ce prix, a déclaré la Dre Anand. Le Canada est un pays multiculturel et diversifié, et nous devons tenir compte de cette diversité dans la recherche pour découvrir les voies uniques qui sous-tendent la variation du fardeau de la maladie entre les groupes ethniques et minimiser les inégalités en matière de santé au pays. Ce prix me confirme que la FRS soutient ces objectifs, et je suis vraiment reconnaissante d'être la récipiendaire de cette année. »

Depuis sa création en 1945, la Médaille d'honneur est remise à des personnes dont la recherche ou la contribution aux politiques publiques appuyant la recherche et le développement au Canada a été reconnue à l'échelle mondiale. Parmi les précédents récipiendaires figurent le Dr Charles Best pour la codécouverte de l'insuline et le très honorable Brian Mulroney pour sa contribution au système de soins de santé au Canada.

Le Prix pour la diversité et l'équité en recherche souligne l'excellence de personnes remarquables dont les travaux favorisent la participation équitable à la recherche en santé et l'accès équitable aux soins de santé au pays, en plus d'améliorer le bien-être de tous les résidents, en particulier ceux qui font face à des inégalités en matière de santé. La FRS décerne ce prix pour une deuxième année consécutive.

Suivez la FRS sur X et LinkedIn pour en savoir plus et connaître les dernières nouvelles en matière de recherche en santé au Canada.

À propos de la Fondation pour la recherche en santé

La Fondation pour la recherche en santé (FRS) de Médicaments novateurs Canada est un organisme à but non lucratif qui investit dans les recherches en santé dans les centres universitaires canadiens et qui fait la promotion de l'importance de l'innovation en santé axée sur la recherche au pays. L'une des principales fondations pour la santé privées du pays, la FRS contribue à prévenir et à traiter les maladies, ainsi qu'à améliorer les systèmes de soins de santé canadiens. De plus, elle s'engage à résoudre des problèmes liés à la santé en faisant preuve d'excellence dans le domaine de la recherche, en formant des partenariats avec des parties prenantes et en contribuant à l'avancement des politiques publiques.

À propos de Médicaments novateurs Canada

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l'association nationale qui représente l'industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L'industrie est fière de soutenir plus de 100 000 emplois de grande valeur, de contribuer à l'économie un total de 16 milliards de dollars, de parrainer la majorité des essais cliniques au Canada et d'investir près de 3 milliards de dollars dans la recherche et le développement chaque année. MNC plaide en faveur de politiques qui permettent la découverte, le développement et la distribution de médicaments et vaccins novateurs pour améliorer la vie de tous les Canadiens. L'association et ses membres sont des partenaires orientés vers la recherche de solutions pour le système de santé canadien et ont contribué plus de 30 millions de dollars à la recherche appliquée sur les systèmes de santé par l'intermédiaire de la Fondation pour la recherche en santé (FRS). Tous ses membres suivent le Code d'éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

SOURCE Fondation pour la recherche en santé

19 novembre 2024 à 21:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :