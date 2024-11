Aktana nommée Leader et Star Performer dans la PEAK Matrix® 2024 des plateformes d'engagement client de nouvelle génération (CEP) pour les sciences de la vie de l'Everest Group.





Aktana, le leader de l'engagement intelligent basé sur l'IA pour l'industrie des sciences de la vie, a annoncé aujourd'hui sa reconnaissance en tant que Leader et l'un des trois seuls « Star Performers » dans la PEAK Matrix® 2024 des plateformes d'engagement client de nouvelle génération pour les sciences de la vie de l'Everest Group. Passant du statut de « concurrents principaux » en 2023 à celui de « Leader et Star Performer » en 2024, cette reconnaissance continue met en avant l'engagement d'Aktana à favoriser l'innovation et un impact mesurable pour ses clients mondiaux.

« Les entreprises des sciences de la vie accordent de plus en plus, la priorité aux plateformes d'engagement client (CEP) axées sur l'expérience, par rapport aux systèmes CRM traditionnels, ce qui reflète un changement notable vers des stratégies centrées sur le client. L'accent est mis sur l'exploitation d'informations en temps réel, la gestion dynamique de contenu et les fonctionnalités basées sur l'IA, afin d'améliorer les interactions avec les clients dans divers segments de parties prenantes, dont les ventes, le marketing, les affaires médicales et les services aux patients », déclare Chunky Satija, vice-président, Santé et Sciences de la vie chez Everest Group.

Satija poursuit : « Aktana propose une suite fiable de solutions d'engagement client axées sur les sciences de la vie, intégrant des fonctionnalités avancées, telles que des tactiques d'amélioration des indicateurs clés de performance (KPI), la formulation et l'exécution de stratégies, ainsi que des recommandations sur les meilleures actions à entreprendre, permettant aux entreprises d'améliorer l'engagement client grâce au suivi des performances et à des informations proactives. Les clients apprécient l'interface conviviale qui offre une fonctionnalité fluide sur tous les appareils. En conséquence, Aktana a été reconnue en tant que Leader et Star Performer dans l'évaluation PEAK Matrix® 2024 des plateformes d'engagement client de nouvelle génération (CEP) pour les sciences de la vie. »

Everest Group a mis en avant les avancées révolutionnaires d'Aktana, notamment sa solution d'orchestration de premier ordre, qui garantit l'exécution de la stratégie de marque sur tous les canaux tout en optimisant le retour sur investissement (ROI). Ils ont également souligné l'importance accordée par Aktana aux intégrations et à la conception agnostique du CRM, assurant la migration vers de nouveaux CRM tels que Veeva Vault CRM et Salesforce Life Sciences Cloud sans perturber les opérations dans des écosystèmes CRM en évolution. Les acheteurs ont également estimé que les tarifs d'Aktana étaient « justes et compétitifs ».

John Vitalie, PDG d'Aktana, a ajouté : « Nous sommes honorés d'être nommés à la fois Leader et Star Performer par Everest Group. Aktana ouvre la voie vers de véritables capacités omnicanales basées sur l'IA, en partenariat avec nos clients. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée pour générer plus de valeur au fur et à mesure que nos clients évoluent. »

Cette réalisation est le fruit du succès de la collaboration d'Aktana avec des entreprises phares dans le domaine des sciences de la vie. Une étude récente menée auprès d'un client a démontré que les recommandations basées sur l'IA d'Aktana ont permis à leurs équipes commerciales de générer plus d'un demi-milliard de dollars de revenus supplémentaires annuels, comme cela a été vérifié de manière indépendante.

