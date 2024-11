AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois





QUÉBEC, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Camille-Laurin et chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ainsi que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendront un point de presse, le mercredi 20 novembre 2024 à 8h20.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 20 novembre 2024



HEURE : 8h20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131)

Hôtel du Parlement

Québec

19 novembre 2024

