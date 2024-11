Un nouveau rapport de l'UNICEF met en lumière les défis auxquels seront confrontés les enfants en 2050





Les crises climatiques extrêmes, les déplacements de population et les disparités technologiques mettent l'enfance en péril

TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - L'avenir de l'enfance est en péril si des mesures urgentes ne sont pas prises pour défendre les droits des enfants dans un monde en pleine mutation, prévient l'UNICEF dans son rapport phare publié aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance.

Le rapport La Situation des enfants dans le monde 2024 : L'avenir de l'enfance dans un monde en mutation prévoit que trois grandes tendances mondiales auront de profondes répercussions sur la vie des enfants d'ici 2050 et au-delà. Ces grandes tendances, c'est-à-dire le changement démographique, les crises climatiques et environnementales, et les percées technologiques, fournissent des indications clés sur les défis auxquels les enfants devront faire face et les possibilités qui s'offriront à eux au cours des vingt-cinq prochaines années.

« Il s'agit d'une année électorale historique, alors que 2 milliards de personnes dans 50 pays se rendront aux urnes, mais les enfants ne font pas partie de ceux qui peuvent actuellement voter pour leur avenir, affirme Sevaun Palvetzian, présidente et cheffe de la direction d'UNICEF Canada. Il faut que les dirigeants veillent à ce que les droits des enfants soient prioritaires dans les plans et les politiques, et à ce que les voix des enfants et des jeunes soient entendues de manière retentissante dans le cadre de l'élaboration de ces politiques. »

Le rapport publié aujourd'hui fait état d'un avenir troublant pour les enfants dans le contexte de chacune de ces trois grandes tendances :

De 2050 à 2059, nous nous attendons à ce que les crises climatiques et environnementales deviennent encore plus généralisées et fréquentes, exposant ainsi huit fois plus d'enfants à des vagues de chaleur extrêmes, trois fois plus d'enfants à des inondations fluviales extrêmes et près de deux fois plus d'enfants à des incendies de forêt extrêmes, comparativement aux années 2000. Par conséquent, des pays comme le Canada devront prendre des mesures décisives, en accordant la priorité à la santé et au bien-être des enfants dans les politiques et les investissements en matière de climat.





20 novembre - Journée nationale de l'enfant au Canada

La publication du rapport coïncide également avec d'importantes initiatives locales organisées à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant, le 20 novembre.

À une époque où les enfants n'ont pas de défenseur fédéral, UNICEF Canada réunit d'influents défenseurs de la jeunesse de tout le pays dans le cadre de son plus grand Sommet de la jeunesse jusqu'à présent. Les 19 et 20 novembre prochains, les jeunes uniront leurs voix pour réclamer une action urgente concernant quatre enjeux majeurs recensés par les jeunes qui ont une incidence sur eux aujourd'hui : l'éducation, les soins de santé, la santé mentale, et le racisme et la discrimination. Ils participeront à des discussions critiques avec d'importants décideurs politiques sur la façon dont les grandes tendances cernées par l'UNICEF touchent déjà leur vie et appellent des solutions.

Alors que huit millions d'enfants et de jeunes canadiens de moins de 18 ans ne peuvent pas voter aux élections et qu'ils sont confrontés à de grandes tendances mondiales difficiles, le moment n'a jamais été aussi crucial pour les décideurs et les adultes influents du Canada de prêter davantage d'attention aux jeunes voix du pays.

Pour manifester leur soutien lors de la Journée nationale de l'enfant, les Canadiennes et les Canadiens sont invités à utiliser le mot-clic #PourChaqueEnfantTousSesDroits sur les médias sociaux et à télécharger la trousse à outils d'UNICEF Canada.

Pour en savoir plus, visitez unicef.ca/journee-nationale-de-lenfant.

Remarques à l'intention des rédacteurs :

Télécharger le rapport La Situation des enfants dans le monde 2024.

Télécharger le contenu multimédia .

En s'appuyant sur les grandes tendances et de nombreux autres indicateurs socio-économiques, l'UNICEF a demandé au Centre Wittgenstein pour la démographie et le capital humain mondial d'analyser des scénarios modélisant ce à quoi pourrait ressembler le monde pour les enfants en 2050. Ces scénarios constituent des conséquences possibles, et non des prédictions.

