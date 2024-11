Spatial dévoile les dernières mises à jour de ses principales gammes de produits, offrant des performances accrues, une meilleure efficacité des flux de travail et des capacités d'automatisation





Spatial Corp., filiale de Dassault Systèmes et principal fournisseur de boîtes à outils de développement de logiciels 3D pour les solutions de conception, de fabrication et d'ingénierie, annonce la version 2025 et des mises à jour de plusieurs gammes de produits, réaffirmant ainsi son engagement à fournir des solutions innovantes à ses clients dans des domaines allant de la CAO à la simulation, en passant par la fabrication et bien plus encore.

La version 2025 et les mises à jour incluent :

3D InterOp : amélioration des performances et nouvelles fonctionnalités

Amélioration des performances de l'importation de données 3D : un traitement parallèle affiné, combiné à des optimisations de lecteur spécifiques au format, permet de réduire considérablement les temps d'importation. Des améliorations spécifiques sont observées dans de nombreux formats, notamment IGES, STEP, Inventor, Solid Edge, Creo, SOLIDWORKS et Navisworks, avec des temps d'importation de SOLIDWORKS réduits jusqu'à 50 % et des gains de performance moyens de 22 % pour Solid Edge et de 24 % pour Inventor. Pour les fichiers qui ne contiennent pas de visualisation native, les performances des facettes importées de BREP ont été améliorées en moyenne de 25 % dans des formats tels que STEP, IGES et Parasolid. Cela accélère les flux de travail qui s'appuient sur des aperçus, tels que les revues de conception, la documentation technique et les applications VR.

un traitement parallèle affiné, combiné à des optimisations de lecteur spécifiques au format, permet de réduire considérablement les temps d'importation. Des améliorations spécifiques sont observées dans de nombreux formats, notamment IGES, STEP, Inventor, Solid Edge, Creo, SOLIDWORKS et Navisworks, avec des temps d'importation de SOLIDWORKS réduits jusqu'à 50 % et des gains de performance moyens de 22 % pour Solid Edge et de 24 % pour Inventor. Pour les fichiers qui ne contiennent pas de visualisation native, les performances des facettes importées de BREP ont été améliorées en moyenne de 25 % dans des formats tels que STEP, IGES et Parasolid. Cela accélère les flux de travail qui s'appuient sur des aperçus, tels que les revues de conception, la documentation technique et les applications VR. Optimisation de l'utilisation de la mémoire pendant les importations : dans cette version, la consommation de mémoire et la croissance ont été réduites, en particulier pour les importations SOLIDWORKS. Dans un cas de test particulier, une réduction de l'utilisation maximale du pagefile de 30 % a été observée pour une seule translation et de 78 % pour 2 000 translations successives. Cette amélioration permet de traiter des modèles plus grands et plus complexes et d'augmenter le nombre d'opérations pouvant être exécutées par lots, tant sur les ordinateurs de bureau que sur les serveurs.

dans cette version, la consommation de mémoire et la croissance ont été réduites, en particulier pour les importations SOLIDWORKS. Dans un cas de test particulier, une réduction de l'utilisation maximale du pagefile de 30 % a été observée pour une seule translation et de 78 % pour 2 000 translations successives. Cette amélioration permet de traiter des modèles plus grands et plus complexes et d'augmenter le nombre d'opérations pouvant être exécutées par lots, tant sur les ordinateurs de bureau que sur les serveurs. Prise en charge des fonctions de coupe d'assemblage à partir de SOLIDWORKS Reader : l'importation précise des coupes d'assemblage, telles que les trous extrudés et les découpes, préserve l'intention de la conception et élimine le besoin d'ajustements manuels après l'importation. Cette amélioration a été initialement lancée pour le lecteur 3D InterOp Creo et est maintenant étendue à SOLIDWORKS.

l'importation précise des coupes d'assemblage, telles que les trous extrudés et les découpes, préserve l'intention de la conception et élimine le besoin d'ajustements manuels après l'importation. Cette amélioration a été initialement lancée pour le lecteur 3D InterOp Creo et est maintenant étendue à SOLIDWORKS. Add-On Data Prep : engagement continu en matière de développement : cette mise à jour comprend des améliorations de performance et de robustesse visant à améliorer l'expérience de préparation des données. En outre, la fonction d'élimination de corps caché au niveau de la pièce est désormais disponible à des fins de test et sera bientôt disponible au niveau de l'assemblage. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'harmoniser leur flux de travail en filtrant les composants inutiles au niveau de la pièce.

3D ACIS Modeler : automatisation des tâches complexes d'usinage des métaux et amélioration des performances des opérations de découpe

Dépliage automatique : cette nouvelle API détecte automatiquement les courbures dans les corps en tôle et les déplie. L'API permet aux développeurs d'intégrer rapidement la fonctionnalité de dépliage dans leurs applications FAO.

cette nouvelle API détecte automatiquement les courbures dans les corps en tôle et les déplie. L'API permet aux développeurs d'intégrer rapidement la fonctionnalité de dépliage dans leurs applications FAO. Amélioration des performances pour les opérations de découpe : deux nouvelles API améliorent les performances de découpage jusqu'à 60 % pour les corps solides et jusqu'à 50 % pour les corps en tôle, ce qui accélère le flux de travail global de conception et de fabrication.

CGM Modeler : l'opérateur de surface moyenne inclut désormais un mode de décalage absolu

Ce nouveau mode génère une surface médiane en décalant les faces d'un côté du corps. Cet algorithme est conçu pour être robuste et performant pour les pièces d'épaisseur uniforme.

CSM-CVM : robustesse améliorée et génération de couches de proximité de volume

Amélioration du maillage pour CSM : dans cette version, la qualité du maillage a été améliorée pour les faces d'écailles. Le contrôle du rapport anisotropique de la surface sera disponible en janvier 2025.

dans cette version, la qualité du maillage a été améliorée pour les faces d'écailles. Le contrôle du rapport anisotropique de la surface sera disponible en janvier 2025. Amélioration de la génération de couches de proximité de volume : la génération améliorée de couches de proximité de volume simplifie la création de couches de maillage cohérentes dans les sections minces, éliminant le besoin de cartes de taille manuelles. Les industries telles que le moulage par injection de plastique et la conception de puces bénéficient de cette amélioration de la cohérence du maillage.

Prise en charge de Linux ARM

À partir de cette version, Spatial prend désormais en charge Linux ARM pour les modeleurs 3D ACIS et CGM, ainsi que CSM-CVM et CDS. Spatial prend également en charge une version préliminaire de 3D InterOp sur Linux ARM.

À propos de Spatial Corp

Spatial Corp, filiale de Dassault Systèmes, est le principal fournisseur de boîtes à outils de développement de logiciels 3D pour des applications techniques dans un large éventail d'industries. Les boîtes à outils de développement de logiciels de modélisation 3D, de visualisation 3D et de conversion CAO de Spatial aident les développeurs d'applications à fournir des produits leaders sur le marché, à se concentrer sur leurs compétences principales et à réduire les délais de mise sur le marché. Depuis plus de 35 ans, les boîtes à outils de développement de logiciels 3D de Spatial ont été adoptées par un grand nombre de développeurs de logiciels, de fabricants, d'instituts de recherche et d'universités parmi les plus reconnus au monde. Spatial, dont le siège social se trouve à Broomfield, dans le Colorado, possède des bureaux aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Japon, en Chine et au Royaume-Uni. Pour plus d'informations sur les dernières mises à jour et offres de produits de Spatial, rendez-vous sur www.spatial.com.

19 novembre 2024 à 17:05

