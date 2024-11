KnowBe4 se lance dans la gestion des risques humains et présente HRM+, la plateforme de gestion des risques humains tout-en-un





KnowBe4, la plateforme de cybersécurité de renommée mondiale qui traite de manière exhaustive de la gestion des risques humains, annonce ce jour l'introduction de HRM +, une plateforme tout-en-un de gestion des risques humains qui révolutionne la gestion des risques de cybersécurité à l'ère de l'IA en la rendant personnalisée, pertinente et adaptative.

Suite à l'acquisition d'Egress et sur la base d'années de recherche et d'utilisation révolutionnaires en matière d'IA et d'apprentissage automatique (ML), KnowBe4 se lance dans un nouveau marché : la gestion des risques humains. La fusion de la formation de sensibilisation à la sécurité de pointe de KnowBe4 et de la sécurité des emails optimisée par l'IA d'Egress crée HRM+, une offre complète permettant de s'attaquer aux complexités de la cybersécurité moderne et de créer une forte culture de la sécurité. HRM+ combine la formation à la sensibilisation à la sécurité, la protection des emails, l'anti-hameçonnage, le coaching en temps réel, les agents IA de défense et la formation à la conformité dans une plateforme unique et optimale.

Le risque humain est un problème exponentiel qui ne fera que s'amplifier à mesure que de plus en plus d'humains interagissent avec la technologie et l'utilisent dans leur vie quotidienne. Selon une étude récente réalisée par KnowBe4, 62 % des organisations interrogées ont connu un ou plusieurs cyberincidents au cours des 12 derniers mois en raison du risque humain. L'organisation moyenne a connu trois types différents de cyberincidents et en moyenne trois fois chacun au cours des 12 derniers mois, directement attribués au risque humain. Quatre-vingt-seize pour cent des entreprises ont vu certains de leurs employés cliquer sur les liens ou les pièces jointes d'acteurs malveillants, ce qui illustre l'ampleur du problème.

« Compte tenu de l'évolution rapide des menaces de cybersécurité les plus répandues aujourd'hui, les personnes restent le point de vulnérabilité le plus important ? et potentiellement la défense la plus forte ? pour la sécurité de toute entreprise », déclare Stu Sjouwerman, CEO, KnowBe4. « Notre nouvelle plateforme de gestion des risques humains, HRM+, s'appuie sur la réputation d'excellence de KnowBe4, 47 des 50 plus grandes entreprises de cybersécurité faisant confiance à notre gamme d'offres pour défendre leurs organisations. Il s'agit d'une évolution naturelle de la trajectoire de croissance de KnowBe4 et cimente nos projets futurs visant à renforcer notre présence sur ce nouveau marché. »

KnowBe4 dispose de données définitives qui montrent qu'une formation de sensibilisation à la sécurité réduit la probabilité qu'une personne correctement formée soit moins susceptible d'interagir négativement avec un message de phishing simulé ou réel. Ces données soulignent également qu'un programme efficace de gestion des risques humains réduit la probabilité d'un compromis réel de l'organisation. KnowBe4 comptait en octobre 2024 plus de 63 000 clients actifs aux États-Unis et la quasi-totalité (98,2 %) n'a pas subi de violation de données publiques.

Pour de plus amples renseignements à propos de KnowBe4 HRM+, regardez la nouvelle vidéo qui lui est consacrée sur la page d'accueil de KnowBe4.

À propos de KnowBe4

KnowBe4 permet aux équipes de prendre chaque jour des décisions de sécurité plus éclairées. Recevant la confiance de plus de 70 000 entreprises à travers le monde, KnowBe4 contribue à renforcer la culture de la sécurité et à gérer les risques humains. KnowBe4 offre une plateforme complète de gestion des risques humains basée sur l'IA, créant une couche de défense adaptative qui renforce le comportement des utilisateurs face aux dernières menaces en matière de cybersécurité. La plateforme HRM+ comprend des modules de sensibilisation et de formation à la conformité, de sécurité des emails dans le cloud, de coaching en temps réel, d'anti-phishing participatif, d'agents IA de défense, et plus encore. En tant que seule plateforme de sécurité mondiale de ce type, KnowBe4 utilise un contenu, des outils et des techniques de cybersécurité personnalisés et pertinents pour mobiliser les équipes et transformer la plus grande surface d'attaque en plus grand atout d'une entreprise.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 novembre 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :