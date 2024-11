FPI Canadien Net annonce ses résultats pour le troisième trimestre 2024





MONTRÉAL, 19 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fonds de Placement Immobilier Canadien Net («?Canadien Net?» ou le «?Fonds?») (TSX - V : NET.UN) a publié aujourd'hui ses résultats pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2024 (« T3 2024 »). Le Fonds a également annoncé des distributions pour les mois de janvier, février et mars 2025.

« Nous sommes très satisfaits des progrès réalisés dans nos initiatives de recyclage de capital au cours du troisième trimestre », a déclaré Kevin Henley, président et chef de la direction. « Nous avons réussi à vendre quatre propriétés supplémentaires et, peu après la fin du trimestre, nous avons annoncé l'acquisition d'un supermarché à locataire unique, réinvestissant ainsi notre capital dans une opportunité immédiatement rentable au niveau du FPE par part1 et renforçant davantage la qualité de notre portefeuille. En normalisant certains éléments non récurrents, le trimestre a été conforme aux attentes pour le Fonds, avec un taux d'occupation de 100 % et l'avantage de taux plus bas. En prévision d'un environnement de taux de plus en plus favorable et de fondamentaux solides dans notre secteur, nous restons optimistes quant à notre pipeline croissant d'opportunités. »

RÉSULTATS DU T3 2024

Canadien Net a rapporté que les fonds provenant de l'exploitation1 («?FPE?») ont reculés à 2,8 millions de dollars, soit 0,137 $ par part, comparé à 3,2 millions de dollars, soit 0,155 $ par part pour le trimestre terminé le 30 septembre 2023 (« T3 2023 »). Les FPE normalisés1 («?FPE normalisés?»), qui rajoutent certains éléments non récurrents pour mieux refléter la performance opérationnelle, étaient de 3,0 millions de dollars, soit 0,147 $ par part, comparé à 3,2 millions de dollars, soit 0,155 par part pour le même trimestre 2023.

Les revenus de location étaient de 6,2 millions de dollars au T3 2024, soit un recul de 3.0 % par rapport au T3 2023. Le résultat net d'exploitation1 («?RNE?») au T3 2024 s'élevait à 4,6 millions de dollars, soit un recul de 5,6 % par rapport au T3 2023, reflétant principalement la diminution des revenus locatifs due aux ventes de propriétés ainsi qu'aux ajustements de loyers linéaires associés à ces ventes.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 13,0 millions de dollars au T3 2024, comparé à un résultat net de 3,0 millions de dollars au T3 2023.

RÉSULTATS POUR LA PÉRIODE DE NEUF MOIS TERMINÉE LE 30 SEPTEMBRE 2024

Canadien Net a rapporté que les FPE1 ont reculés à 9,1 millions de dollars, soit 0,443 $ par part, comparé à 9,7 millions de dollars, soit 0,473 $ par part pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2023. Les FPE normalisés1 étaient de 9,3 millions de dollars, soit 0,453 $ par part, comparé à 9,7 millions de dollars, soit 0,473 par part pour le même trimestre 2023.

Les revenus de location étaient de 19,3 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, en ligne avec la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2023. Le RNE1 pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024 s'élevait à 14,2 millions de dollars, soit un recul de 2,6 % par rapport à la même période en 2023, reflétant principalement la diminution des revenus locatifs due aux ventes de propriétés ainsi qu'aux ajustements de loyers linéaires associés à ces ventes.

Le Fonds a généré un résultat net attribuable aux porteurs de parts de 5,3 millions de dollars pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2024, comparé à un résultat net de 13,9 millions de dollars pour la même période en 2023.

La diminution des FPE1 et des FPE normalisés1 provient principalement de l'augmentation des charges d'intérêts sur les renouvellements hypothécaires, de la baisse des revenus locatifs liée aux ventes de propriétés et des ajustements de loyers linéaires associés à ces ventes. Cette diminution est partiellement compensée par la réduction des charges d'intérêts sur les facilités de crédit et les hypothèques liées aux ventes de propriétés. Le recul des RNE1 reflète principalement la vente de propriétés en 2023 et 2024, partiellement compensée par des augmentations annuelles des revenus locatifs. Finalement, la variation du résultat net par part provient principalement du changement de la juste valeur des propriétés.

DISTRIBUTIONS

Canadien Net annonce des distributions mensuelles en espèces de 0,02875 $ par part, soit 0,345 $ par part sur une base annualisée, lesquelles seront payables les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2025 aux porteurs de parts inscrits aux registres les 15 janvier, 14 février et 14 mars 2025, respectivement.

Les tableaux ci-après présentent divers éléments des résultats financiers ainsi que le rapprochement entre certaines mesures non conformes aux IFRS pour les périodes terminées le 30 septembre 2024 et 2023. Ils devraient être lus conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 30 septembre 2024 ainsi que le rapport de gestion et les états financiers consolidés pour la période terminée le 30 septembre 2024 et le 30 septembre 2023.

RÉSUMÉ DE L'INFORMATION FINANCIÈRE

9 mois

Périodes terminées les 30 septembre 2024

2023

? % Situation financière Revenus de location 19 337 096 19 301 189 35 907 - Résultat net (perte nette) et résultat étendu 5 315 339 13 877 829 (8 562 490 ) (62 %) Résultat net d'exploitation(1) 14 166 312 14 542 784 (376 472 ) (3 %) FPE (1) 9 102 645 9 723 879 (621 234 ) (6 %) FPE normalisés(1)(2) 9 310 559 9 723 879 (413 320 ) (4 %) FPEA (1) 8 658 851 8 605 534 53 317 1 % BAIIA (1) 10 670 478 19 321 643 (8 651 165 ) (45 %) BAIIA ajusté (1) 13 739 618 14 735 879 (996 261 ) (7 %) Immeubles de placement 267 378 220 279 046 583 (11668 363 ) (4 %) Immeubles de placement ajustés(1) 317 006 824 330 887 338 (13 880 514 ) (4 %) Total de l'actif 293 510 295 307 161 232 (13 650 937 ) (4 %) Emprunts hypothécaires 126 895 706 134 038 836 (7 143 130 ) (5 %) Dette à long terme - 30 000 (30 000 ) (100 %) Portion à court terme des emprunts hypothécaires et de la dette à long terme 16 136 371 15 003 476 1 132 895 8 % Emprunts hypothécaires sur des immeubles de placement détenus en vue de la vente - 2 797 546 (2797 546 ) (100 %) Facilités de crédit 11 170 000 17 470 362 (6 300 362 ) (36 %) Total des débentures convertibles 5 753 739 7 264 514 (1 510 775 ) (21 %) Total des capitaux propres 129 426 184 126 914 012 2 512 172 2 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 551 554 20 579 058 (27 504 ) - Par part FPE(1) 0.443 0.473 (0.030 ) (6 %) FPE normalisés(1)(2) 0.453 0.473 (0.020 ) (4 %) FPEA (1) 0.421 0.418 0.003 1 % Distributions 0.259 0.259 - - (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

(2) Les FPE normalisés rajoutent la charge unique des frais de taxe de vente liées aux crédits de taxe sur les intrants précédemment réclamés sur certains paiements, ainsi que les intérêts et pénalités associés et les frais de remboursement anticipé d'hypothèque. Se référer aux sections « Mesures financières non définies par les IFRS » et « Risques liés à certains aspects fiscaux » dans le rapport de gestion du Fonds.



MESURES FINANCIÈRES NON DÉFINIES PAR LES IFRS

Les états financiers consolidés du Fonds sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les «?IFRS?»). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, Canadien Net communique certaines mesures financières non conformes aux IFRS : FPE, FPE normalisés, FPE par part, FPE normalisés par part, FPEA, FPEA par part, RNE et Immeubles de placement ajustés. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le Fonds a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction du Fonds est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous-jacente et de la gestion de la dette de Canadien Net. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du Fonds. Le présent communiqué de presse présente un résumé de renseignements sélectionnés des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu conjointement avec les états financiers consolidés résumés et le rapport de gestion du Fonds. Veuillez consulter la section «?Mesures financières non définies par les IFRS?» du rapport de gestion du Canadien Net pour la période terminée les 30 septembre 2024, que vous retrouverez dans le profil du Fonds de placement immobilier Canadien Net sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca afin d'obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, un rapprochement à mesure la plus directement comparable calculé conformément aux IFRS. Cette explication est intégrée au présent à titre de référence.

De plus, les tableaux de rapprochement des mesures financières non définies par les IFRS présentées dans ce communiqué sont ci-dessous :

Rapprochement des Immeubles de placement aux Immeubles de placement ajustés

En date du 30 septembre 2024

2023

? Immeubles de placement Immeubles productifs 267 378 220 279 046 583 (4 %) Immeubles de placement détenus en vue de la vente - 4 825 309 (100 %) Détention en partenariat(1) Immeubles productifs 47 075 565 44 997 909 5 % Immeubles en cours d'aménagement 2 553 039 2 017 537 27 % Immeubles de placement ajustés(2) 317 006 824 330 887 338 (4 %) (1) Représente la part proportionnelle de Canadien Net (2) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »



Résultats d'exploitation

3 mois 9 mois Périodes terminées les 30 septembre 2024 2023 ? 2024 2023 ? Revenus de location 6 203 561 6 398 506 (194 945 ) 19 337 096 19 301 189 35 907 Coûts d'exploitation (1 650 928 ) (1 577 084 ) (73 844 ) (5 170 784 ) (4 758 405 ) (412 379 ) Résultat net d'exploitation(1) 4 552 633 4 821 422 (268 789 ) 14 166 312 14 542 784 (376 472 ) Quote-part du résultat net (perte nette) tiré des participations dans des coentreprises 1 866 458 491 824 1 374 634 1 577 879 1 889 515 (311 636 ) Variation de la valeur des immeubles de placement 9 045 962 (99 885 ) 9 145 847 (3 413 037 ) 3 881 780 (7 294 817 ) Rémunération à base de parts (312 572 ) (97 327 ) (215 245 ) (715 537 ) (427 375 ) (288 162 ) Charges administratives (424 847 ) (232 944 ) (191 903 ) (960 487 ) (761 767 ) (198 720 ) Charges financières (1 756 825 ) (1 846 142 ) 89 317 (5 339 791 ) (5 247 108 ) (92 683 ) Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 12 970 809 3 036 948 9 933 861 5 315 339 13 877 829 (8 562 490 ) FPE(1) 2 808 963 3 181 261 (12 %) 9 102 645 9 723 879 (6 %) FPE par part(1) 0.137 0.155 (12 %) 0.443 0.473 (6 %) FPE normalisés(1)(2) 3 016 877 3 181 261 (5 %) 9 310 559 9 723 879 (4 %) FPE normalisés par part(1)(2) 0.147 0.155 (5 %) 0.453 0.473 (4 %) Nombre moyen pondéré de parts en circulation - de base 20 561 060 20 531 490 29 570 20 551 554 20 579 058 (27 504 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »

(2) Les FPE normalisés rajoutent la charge unique des frais de taxe de vente liées aux crédits de taxe sur les intrants précédemment réclamés sur certains paiements, ainsi que les intérêts et pénalités associés et les frais de remboursement anticipé d'hypothèque. Se référer aux sections « Mesures financières non définies par les IFRS » et « Risques liés à certains aspects fiscaux » dans le rapport de gestion.



Rapprochement du résultat net aux fonds provenant de l'exploitation

3 mois 9 mois Périodes terminées les 30 septembre 2024 2023 ? 2024 2023 ? Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 12 970 809 3 036 948 9 933 861 5 315 339 13 877 829 (8 562 490 ) ? de la valeur des immeubles (9 045 962 ) 99 885 (9 145 847 ) 3 413 037 (3 881 780 ) 7 294 817 ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (1 436 284 ) (18 222 ) (1 418 062 ) (325 597 ) (500 427 ) 174 830 Rémunération fondée sur des parts 312 572 97 327 215 245 715 537 427 375 288 162 ? de la juste valeur des instruments financiers dérivés 6 454 (34 677 ) 41 131 (18 300 ) (203 557 ) 185 257 Impôts 1 374 - 1 374 2 629 4 439 (1 810 ) FPE(1) 2 808 963 3 181 261 (12 %) 9 102 645 9 723 879 (6 %) Charges de taxe de vente(2) 117 150 - 117 150 117 150 - 117 150 Frais de remboursement anticipé sur emprunts hypothécaires 90 764 - 90 764 90 764 - 90 764 FPE normalisés(1)(3) 3 016 877 3 181 261 (5 %) 9 310 559 9 723 879 (4 %) FPE par part(1) 0.137 0.155 (12 %) 0.443 0.473 (6 %) FPE normalisés par part(1) 0.147 0.155 (5 %) 0.453 0.473 (4 %) Distributions 1 773 437 1 770 629 2 808 5 317 702 5 324 382 (6 680 ) Distributions par part 0.086 0.086 - 0.259 0.259 - FPE par part - après distributions 0.051 0.069 (26 %) 0.184 0.214 (14 %) FPE normalisés par part - après distributions 0.061 0.069 (12 %) 0.194 0.214 (9 %) Distribution en % des FPE(1) 63 % 55 % 8 % 58 % 55 % 3 % Distribution en % des FPE normalisés(1) 59 % 55 % 4 % 57 % 55 % 2 % Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 561 060 20 531 490 29 570 20 551 554 20 579 058 (27 504 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS » (2) Charges de taxe de vente liées aux crédits de taxe sur les intrants précédemment réclamés sur certains paiements, ainsi que les intérêts et pénalités associés. Se référer à la section Risques liés à certains aspects fiscaux.

(3) Les FPE normalisés rajoutent la charge unique des frais de taxe de vente liées aux crédits de taxe sur les intrants précédemment réclamés sur certains paiements, ainsi que les intérêts et pénalités associés et les frais de remboursement anticipé d'hypothèque. Se référer aux sections « Mesures financières non définies par les IFRS » et « Risques liés à certains aspects fiscaux » dans le rapport de gestion.



Fonds provenant de l'exploitation ajustés

3 mois 9 mois Périodes terminées les 30 septembre 2024 2023 ? 2024 2023 ? FPE(1) 2 808 963 3 181 261 (372 298 ) 9 102 645 9 723 879 (621 234 ) Ajustement des loyers selon le mode iiilinéaire(2) 8 696 (83 913 ) 92 609 (87 864 ) (293 850 ) 205 986 Investissement de maintien sur les immeubles de placement(3) (91 592 ) (321 235 ) 229 643 (355 930 ) (824 495 ) 468 565 FPEA(1) 2 726 067 2 776 113 (2 %) 8 658 851 8 605 534 1 % FPEA par part 0.133 0.135 (2 %) 0.421 0.418 1 % Distributions par part 0.086 0.086 - 0.259 0.259 0 % FPEA par part - après distributions 0.047 0.049 (4 %) 0.162 0.159 2 % Distributions en % des FPEA(1) 65 % 64 % 1 % 62 % 62 % - Nb. moyen pondéré de parts en circulation de base 20 561 060 20 531 490 29 570 20 551 554 20 579 058 (27 504 ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS » (2) Ajusté pour les participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence

(3) L'investissement de maintien sur les immeubles de placement en 2024 comprend une charge de 118 890 $ (2023 : 489 000 $) qui générera des revenus supplémentaires pour le Fonds.



Rapprochement du résultat net au BAIIA

3 mois 9 mois

Périodes terminées 30 septembre 2024 2023 ? 2024 2023 ? Résultat net (perte nette) attribuable aux porteurs de parts 12 970 809 3 036 948 9 933 861 5 315 339 13 877 829 (8 562 490 ) Charges financières 1 748 390 1 877 370 (128 980 ) 5 352 510 5 439 375 (86 865 ) Impôts exigibles 1 374 - 1 374 2,629 4,439 (1,810 ) BAIIA 14 720 573 4 914 318 9 806 255 10 670 478 19 321 643 (8 651 165 ) ? de la valeur des immeubles (9 045 962 ) 99 885 (9 145 847 ) 3 413 037 (3 881 780 ) 7 294 817 ? de la valeur des immeubles comptabilisée dans les coentreprises (1 436 284 ) (18 222 ) (1 418 062 ) (325 597 ) (500 427 ) 174 830 ? de la valeur des débentures convertibles 6 454 (34 677 ) 41 131 (18 300 ) (203 557 ) 185 257 BAIIA ajusté(1) 4 244 781 4 961 304 (14 %) 13 739 618 14 735 879 (7 %) Charge d'intérêts 1 834 160 1 963 877 (129 717 ) 5 659 707 5 742 695 (82 988 ) Remboursement du capital 1 222 083 1 105 286 116 797 3 506 413 3 425 772 80 641 Obligations au titre du service de la dette 3 056 243 3 069 163 - 9 166 120 9 168 467 - Ratio de couverture des intérêts en fonction du BAIIA ajusté(1) 2.3x 2.5x (0.2x ) 2.4x 2.6x (0.2x ) Ratio de couverture du service de la dette en fonction du BAIIA ajusté(1) 1.4x 1.6x (0.2x ) 1.5x 1.6x (0.1x ) (1) Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section « Mesures financières non définies par les IFRS »





WEBCAST

Canadien Net tiendra un webcast le 20 novembre à 9h00 am (heure de Montréal) afin de présenter les résultats.

Le lien pour accéder au webcast est le suivant: https://edge.media-server.com/mmc/p/6gb3pv5b

À propos de Canadien Net ? Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d'intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l'adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s'engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l'exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Les états financiers du 30 septembre 2024 et le rapport de gestion de Canadien Net peuvent être obtenus sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca

Pour plus d'information, veuillez contacter Kevin Henley au (450) 536-5328.

1 Ceci est une mesure financière non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée dans les IFRS et par conséquent elle peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Voir la section «?Mesures financières non définies par les IFRS?»

