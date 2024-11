LA « PLAYED, WORN & TORN AUCTION » DE JULIEN'S REVIENT À NASHVILLE POUR UNE VENTE AUX ENCHÈRES LÉGENDAIRE LES 20 ET 21 NOVEMBRE 2024





NASHVILLE, Tennessee, 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Julien's Auctions est fier d'annoncer le retour de la « Played, Worn & Torn Auction », l'événement phare de objets-souvenirs musicaux, les 20 et 21 novembre au Musicians Hall of Fame & Museum à Nashville, Tennessee. Plus de 800 objets emblématiques de l'histoire de la musique seront mis aux enchères en direct et en ligne pendant deux jours.

En haut de l'affiche

La guitare Fender Stratocaster 1956 de Mary Kaye : Numéro de série 09391, cette Stratocaster en finition blonde transparente avec des pièces en or est la guitare que tenait Mary Kaye sur la légendaire photo promotionnelle de Fender en 1956. Connu sous le nom de « The Mary Kaye », elle a été utilisée dans le film Cha-Cha-Cha Boom! avant de faire partie d'un voyage historique entre les mains de musiciens renommés tels que Jimmy Crespo d'Aerosmith et John Entwistle de The Who. Estimation entre 200 000 et 400 000 dollars .

Autres articles vedettes

La guitare Futurama de George Harrison à l'époque des Beatles : Jouée à l'époque des Beatles à Hambourg, estimée entre 600 000 et 800 000 dollars .

: Utilisée lors de sa tournée Parade en 1986, estimé entre 200 400 . Collection personnelle de Don Everly : Elle comprend 161 lots, dont une archtop Gibson ES-5 de 1949-1950 jouée par Ike Everly (20 000-30 000 $) et les paroles manuscrites de « Keep A Loving Me » (3 000-5 000 $).

: Portée par Cher sur , estimée entre 40 60 . La guitare Epiphone SG brisée de Dolly Parton : Tirée de son photoshoot Nashville Special 2023 HITS Daily Double, estimée entre 4 000 et 6 000 dollars .

Julien's Auctions poursuit sa tradition de soutien à la communauté musicale par le biais de collections caritatives exclusives, telles que « Lyrics for a Cause » de la Music Health Alliance, qui comprend des paroles de chansons signées par Billie Eilish, Selena Gomez et bien d'autres (chaque estimation : 600 à 800 dollars).

Détails de la vente aux enchères

Vente aux enchères en ligne et en direct : Mercredi 20 novembre, 10h00 CT Jeudi 21 novembre, 10h00 CT

:

Pour plus d'informations, consultez le site juliensauctions.com.

