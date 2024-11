Une étape importante dans les relations de nation à nation est franchie : l'Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale du T?eg??h??? Got'?n? a été paraphée





OTTAWA, ON, le 19 nov. 2024 /CNW/ - T?eg??h??? Got'?n?, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Les ententes sur l'autonomie gouvernementale réaffirment le droit à l'autodétermination et à l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Au moyen de ces ententes, les communautés autochtones consolident leur pouvoir décisionnel quant aux programmes, services, lois et développement économique, en se basant sur leurs besoins culturels, sociaux et politiques propres.

Le 19 novembre, les négociateurs de T?eg??h??? Got'?n? Government Inc., du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et du gouvernement du Canada ont paraphé à Ottawa la version provisoire de l'Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale du T?eg??h??? Got'?n?. Il s'agit là d'un jalon important qui témoigne des progrès réalisés par le T?eg??h??? Got'?n? (nom de peuple qui désigne les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells), qui aspire à jouir d'une autonomie gouvernementale et à tracer sa propre voie vers un avenir meilleur pour sa communauté.

L'Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale répond à une obligation légale importante prévue dans l'Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, dans le cadre de laquelle les parties ont convenu que les communautés du Sahtu pourraient négocier individuellement des ententes sur l'autonomie gouvernementale à l'échelle communautaire. En ce qui concerne le T?eg??h??? Got'?n?, l'Entente décrit comment le gouvernement T?eg??h??? Got'?n? exercera son droit inhérent à l'autonomie gouvernementale.

La prochaine étape après le paraphe sera la ratification de l'Entente par la communauté, en demandant en même temps son approbation auprès des membres et dirigeants du T?eg??h??? Got'?n?. Une fois ratifiée, l'Entente sera signée par l'ensemble des parties. À la suite de la signature, l'Entente suivra le processus pour l'adoption de lois fédérales et territoriales afin de devenir juridiquement contraignante.

Cette entente est un exemple concret de collaboration entre tous les paliers de gouvernement pour réaliser les objectifs définis dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Aujourd'hui, nous soulignons un jalon très important dans le périple de plus de cent ans effectué par les T?eg??h??? Got'?n? vers la reconnaissance de notre droit inhérent à l'autodétermination et la restauration de notre gouvernement ancestral. »

Sherry Hodgson

Présidente du gouvernement T?eg??h??? Got'ine Government Inc

« Le fait de parapher l'Entente définitive sur l'autonomie gouvernementale du T?eg??h??? Got'?n? marque un jalon historique. Cette entente est une étape essentielle vers la réconciliation et assure que les peuples autochtones disposent des outils et des ressources nécessaires pour gouverner d'une manière qui respecte leurs priorités et leurs aspirations. »

R. J. Simpson

Premier ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Reconnaître et mettre en oeuvre le droit à l'autodétermination du T?eg??h??? Got'?n? est une étape cruciale pour se débarrasser des systèmes de gouvernance coloniaux et restaurer le pouvoir décisionnel légitime de la communauté. La collaboration continue entre les trois parties a été un élément essentiel pour nous assurer que les avantages découlant de cette entente soient significatifs pour le T?eg??h??? Got'?n? dans la prise de contrôle de l'avenir de leur Nation. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Norman Wells est l'une des cinq communautés autochtones de la région du Sahtu, dans les Territoires du Nord-Ouest.

est l'une des cinq communautés autochtones de la région du Sahtu, dans les Territoires du Nord-Ouest. Des ententes sur l'autonomie gouvernementale ont été négociées ou sont en cours de négociation avec chacune des cinq communautés autochtones de la région du Sahtu, y compris les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells (le T?eg??h??? Got'?n?), conformément à l'Entente de 1993 sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu.

(le T?eg??h??? Got'?n?), conformément à l'Entente de 1993 sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu. Les négociations officielles sur l'autonomie gouvernementale ont débuté par la signature d'un accord-cadre en 2007. Le 16 janvier 2019, la Norman Wells Land Corporation, le Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ont signé une entente de principe sur l'autonomie gouvernementale pour les Dénés et les Métis du Sahtu de Norman Wells , laquelle a établi les fondements pour les négociations de l'entente finale.

, laquelle a établi les fondements pour les négociations de l'entente finale. Le fait de parapher cette nouvelle entente est l'étape suivante du processus vers l'autonomie gouvernementale du T?eg??h??? Got'?n?.

Liens connexes

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

19 novembre 2024 à 15:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :