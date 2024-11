nShift : la logistique détient la clé du succès du commerce électronique pour 2025





Les détaillants investiront en 2025 dans le commerce unifié et personnalisé : en effet, 73 % des consommateurs recherchent une expérience d'achat unifiée.1 Pour mettre en oeuvre cette vision de « commerce unifié », les entreprises devront intégrer de plus en plus étroitement leurs capacités de commerce électronique, de vente en magasin et de livraison. La logistique se retrouvera ainsi au coeur de la croissance du commerce de détail et en sera le moteur.

C'est la principale leçon tirée du guide « The next retail revolution », un nouveau guide sur les tendances et prévisions de nShift, le leader mondial des logiciels de gestion des expéditions multi-transporteurs.

Selon ce document, 2025 sera l'année d'un changement radical dans le secteur de la vente au détail. Les consommateurs vont de plus en plus juger inutile l'idée « d'aller faire leurs courses ». Ils préféreront que les achats viennent à eux, où qu'ils se trouvent dans leur vie (réelle et numérique). Les marques et les détaillants doivent créer des points de contact avec la vie de leurs clients. Toutefois, proposer une offre plus pertinente aux consommateurs est une démarche qui n'aura de valeur que si les détaillants ont la capacité logistique, les moyens et la souplesse nécessaires pour honorer leurs promesses.

Pour réussir dans cet environnement, les équipes logistiques et d'entreposage, 3PL et 4PL devront :

Innover en matière de livraison ? le développement de l'IA et de l'automatisation va continuer à modifier le mode de livraison des colis. Les détaillants vont attendre des entrepôts qu'ils recherchent constamment de nouvelles méthodes pour accélérer les livraisons, les rendre plus durables et plus efficaces Satisfaire davantage aux exigences réglementaires ? mesurer et fournir aux organismes de régulation davantage d'informations sur le développement durable (par exemple, sur les émissions générées tout au long de la chaîne d'approvisionnement). En 2025, de nombreuses entreprises seront contraintes d'établir des rapports sur le développement durable dans le cadre de la Directive sur les rapports d'entreprise sur le développement durable (DRIDD). Utiliser des données unifiées pour réaliser des gains d'efficacité ? les processus automatisés et numériques génèrent des données qui, sous réserve d'être bien analysées, permettent aux entreprises de gagner en efficacité et de réaliser des améliorations. Trop souvent, ces données sont réparties entre différents systèmes et, parfois, au sein de différentes organisations. Les équipes logistiques seront donc soumises à une pression accrue pour réunir ces données et les utiliser avec plus d'impact

Johan Hellman, Vice-Président en charge des produits et des transporteurs chez nShift, a précisé : « La création d'une expérience de vente au détail unifiée suppose une collaboration transparente entre les équipes chargées de l'expérience client, du commerce et de la logistique, que ce soit en amont ou en aval des opérations. Cet aspect n'est nulle part plus flagrant que dans le processus de livraison ».

« La mise en place de livraisons communes entre le commerce électronique et la logistique permet aux entreprises une gestion centralisée des livraisons et une expérience client optimale. Cela favorisera la croissance de 2025, grâce à une réduction des risques et à une augmentation de la compétitivité ».

Lisez le rapport complet intitulé : « The next retail revolution » (la prochaine révolution du commerce de détail, comment l'e-commerce et la logistique doivent travailler ensemble pour s'adapter à un changement monumental en 2025)

À propos de nShift :

La plateforme de gestion de la livraison et de l'expérience de nShift soutient le commerce électronique. Ouvrez le champ des possibles grâce à une innovation constante et au plus grand réseau de transporteurs au monde. Fidélisez vos clients avec des outils de bout en bout qui optimisent l'expérience. Transformez les données en informations utilisables qui connectent et optimisent les processus. Avec nShift, faites de la livraison le lien essentiel entre votre marque et vos clients.

