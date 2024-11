Le nouveau livre d'Esri dévoile comment la science des données spatiales aide les utilisateurs à comprendre les données et à faire des prédictions





Esri, le leader mondial des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), vient de publier Spatial Data Science , un nouveau livre qui montre comment les scientifiques et les praticiens de l'espace peuvent intégrer les données massives dans leurs flux de travail et leurs méthodes. Ce livre dévoile comment les scientifiques des données peuvent utiliser la cartographie, l'analyse, la modélisation et la prédiction en utilisant des perspectives spatiales et des technologies géospatiales pour acquérir de nouvelles connaissances. Il illustre également l'utilisation de l'écosystème Esri ArcGIS.

Spatial Data Science couvre l'utilisation des logiciels Esri pour prendre en charge les nouvelles méthodes de science des données spatiales afin d'extraire des informations supplémentaires à partir de diverses sources de données géospatiales. Au travers de six chapitres, ce livre explique plusieurs des éléments essentiels pour transformer les données en informations, en connaissances et en solutions dans un contexte spatial. Les sujets abordés dans ce livre incluent :

La croissance des données spatiales au cours des dernières décennies

Le cloud computing, les données massives et les sciences des données

Les données massives géospatiales

Les avancées en matière d'informatique, de sources de données et de méthodes

Spatial Data Science s'adresse aux lecteurs qui utilisent ou étudient les SIG, ainsi qu'aux informaticiens, ingénieurs, statisticiens et spécialistes de l'information et des bibliothèques qui dirigent le développement et le déploiement de la science des données. L'auteur du livre, John P. Wilson, est professeur de sciences spatiales et de sociologie au Dana and David Dornsife College of Letters, Arts and Sciences de l'University of Southern California (USC). Directeur fondateur du Spatial Sciences Institute, il concentre ses recherches sur la modélisation des systèmes environnementaux et fait un usage intensif de logiciels de SIG, d'études de terrain, de techniques d'analyse spatiale et de modèles informatiques spatiaux.

Spatial Data Science est disponible en version imprimée (ISBN : 9781589486102, 220 pages, 79,99 USD) et en livre électronique (ISBN : 9781589486119, 79,99 USD). Ces deux éditions peuvent être obtenues auprès de la plupart des détaillants en ligne du monde entier. L'édition imprimée est également disponible à la vente sur esri.com/esripress ou en appelant le 1-800-447-9778. En dehors des États-Unis, consultez esri.com/esripressorders pour connaître toutes les options de commande ou rendez-vous sur esri.com/distributors pour contacter votre distributeur Esri local. Les détaillants intéressés peuvent contacter Ingram Publisher Services, le distributeur des livres d'Esri Press.

19 novembre 2024

