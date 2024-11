Making Science nomme Nick Waters comme nouveau PDG pour le Royaume-Uni, l'Europe du Nord et Centrale





Making Science Group, société d'accélération digitale spécialisée dans le e-commerce et la transformation numérique, annonce la nomination de Nick Waters en tant que nouveau PDG pour le Royaume-Uni, l'Europe du Nord et Centrale. Fort d'une expérience de leadership éprouvée et d'une connaissance approfondie du marché de l'innovation technologique, Waters aura pour mission de stimuler la croissance et l'expansion de l'entreprise en Europe.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la publicité, du digital et des médias, Nick Waters a occupé des postes de direction dans diverses entreprises. Il a notamment été PDG chez Equibity, où il a piloté la transformation stratégique de l'entreprise vers une approche axée sur les données. Il a également occupé le poste de Président Exécutif de Dentsu Aegis UK et de PDG du Dentsu Aegis Network en Asie-Pacifique pendant plus de dix ans, supervisant des opérations dans plus de 15 marchés. Avant cela, il était PDG de Mindshare, l'agence EMEA de WPP, consolidant ainsi sa capacité à concevoir et exécuter des stratégies globales avec un impact local. Ce parcours allie une expérience de leadership stratégique éprouvée à une compréhension complète des marchés.

Une ambition de leadership consolidée sur le marché européen

La nomination de Waters intervient à un moment clé pour Making Science, qui est devenu un partenaire de choix pour des figures importantes du secteur. Une démarche qui réaffirme l'engagement de l'entreprise à rester une référence en technologie, data et intelligence artificielle, franchissant une nouvelle étape dans sa consolidation en tant que leader mondial.

« Nick Waters sera un leader stratégique essentiel pour l'expansion de Making Science en Europe. Sa connaissance du marché international et sa capacité à bâtir des relations solides avec des partenaires clés seront déterminantes pour consolider notre position en Europe et renforcer notre présence globale », déclare José Antonio Martínez Aguilar, PDG et fondateur de Making Science. « Nous sommes convaincus que son expérience et sa vision stratégique nous aideront à accélérer notre croissance et à réaliser nos ambitions à l'échelle mondiale. »

Nick Waters a déclaré : « Making Science est l'entreprise d'accélération digitale la plus captivante, et c'est une formidable opportunité de rejoindre leur équipe pour la troisième phase de leur parcours de croissance internationale. C'est une entreprise conçue pour le marketing d'aujourd'hui et de demain. Avec une équipe brillante qui applique la data science et l'intelligence artificielle, Making Science génère un avantage concurrentiel pour les marques. L'avenir offre de grandes opportunités à ceux qui savent les saisir. Making Science en fait partie, et j'ai hâte d'y contribuer », conclut-il.

Avec cette nomination, Making Science renforce sa structure managériale et avance vers la réalisation de ses objectifs ambitieux d'EBITDA et de guidance. L'arrivée de Waters garantira la mise en oeuvre de stratégies maximisant la rentabilité et renforçant les relations avec les partenaires stratégiques dans toute la région.

À propos de Making Science

Making Science est une société d'accélération digitale dotée d'une équipe de plus de 1 200 experts et présente sur 15 marchés, dont l'Espagne, le Portugal, le Mexique, la Colombie, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Allemagne, la Géorgie et les États-Unis. En tant que partenaire consultant de Local Planet (le premier réseau mondial d'agences média indépendantes) nous fournissons une série de services de marketing digital, adtech, martech, des solutions logicielles et cloud et des services de cybersécurité à l'échelle mondiale, par le biais de hubs qui favorisent la création d'emplois et la disponibilité de talents hautement qualifiés dans le domaine de la technologie.

Making Science se compose de quatre secteurs d'activité : une Agence et technologie digitale mondiale, comptant 360 services de publicité digitale intégrant la planification stratégique, la création, les données et la technologie ; l'activité Cloud, logiciel et cybersécurité, avec des solutions basées sur le cloud qui déploient l'intelligence des données et une équipe spécialisée en cybersécurité ; la division Intelligence artificielle et SaaS, avec plus de 400 ingénieurs et data scientists dédiés au développement de plateformes et de solutions numériques avec l'IA appliquée au marketing ; la branche d'Investissements de Making Science, avec Ventis et TMQ, qui pilote la diversification des activités et la mise en oeuvre de toutes les capacités business de Making Science.

Making Science participe à diverses initiatives RSE, notamment le Climate Pledge, le Pacte mondial des Nations unies et l'initiative Pledge 1%, en soutenant des organismes à but non lucratif avec la ferme volonté d'exercer un impact positif sur l'avenir.

