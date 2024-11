Quantinuum remporte le prix 2024 Next Big Things in Tech Awards décerné par Fast Company





Le processeur quantique System Model H-2 a été salué comme le « Next Big Thing in Tech » lors de la quatrième édition annuelle des Fast Company Awards.

BROOMFIELD, Colo., le 19 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la plus grande et la plus importante société d'informatique quantique intégrée au monde, a été reconnue par Fast Company comme gagnante du prix 2024 Next Big Things in Tech Awards dans la catégorie Computing, Chips, and Foundational Technology. Pour la quatrième année consécutive, cette liste récompense les avancées technologiques qui promettent de façonner l'avenir de notre société. Cette prestigieuse reconnaissance souligne les progrès réalisés par Quantinuum avec son processeur quantique System Model H2 , le dernier d'une série d'annonces révolutionnaires.

Le processeur quantique H2 de Quantinuum : Une percée dans l'informatique quantique

Lancé en 2023 et mis à jour en 2024, le processeur quantique H2 représente une avancée majeure dans le domaine de l'informatique quantique. En tant que système le plus connu, avec le volume quantique le plus élevé de l'industrie, H2 est un testament du chemin parcouru par Quantinuum pour mener le monde vers un futur informatique quantique universel et totalement tolérant aux erreurs.

« Le modèle de système H2 représente une avancée significative dans le domaine de l'informatique, démontrant des capacités qui ne peuvent plus être entièrement simulées par des ordinateurs classiques », a déclaré le Dr Rajeeb Hazra, président-directeur général de Quantinuum. « Sa conception unique a permis des réalisations importantes, notamment la création de 12 qubits logiques fiables et une amélioration de 100 fois dans une référence clé de l'informatique quantique, Random Circuit Sampling (RCS). Ces résultats ont fait de nos systèmes une partie intégrante des flux de travail de l'informatique quantique hybride, combinant nos systèmes quantiques très performants avec des solutions d'IA et de HPC de premier plan ».

Ces innovations sont susceptibles de révolutionner des domaines tels que la chimie, la découverte de médicaments et les prévisions financières, ce qui démontre les implications considérables du travail de Quantinuum.

Feuille de route pour une informatique quantique universelle et totalement tolérante aux erreurs

Quantinuum a récemment dévoilé sa feuille de route accélérée pour parvenir à l'informatique quantique universelle tolérante aux erreurs en 2029. Cette voie intégrée ne met pas seulement l'accent sur les avancées matérielles, mais aussi sur les capacités logicielles critiques qui sont essentielles pour fournir des solutions complètes d'informatique quantique et d'informatique quantique hybride.

Le prochain système de Quantinuum, Helios, sera lancé en 2025 avec 96 qubits et contribuera à débloquer des avancées scientifiques qui dépasseront les résultats de l'informatique classique.

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise intégrée d'informatique quantique au monde, est à l'origine de puissants ordinateurs quantiques et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum stimule les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération. Avec plus de 500 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum mène la révolution du calcul quantique à travers les continents.

19 novembre 2024 à 13:46

