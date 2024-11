Pierre Fitzgibbon se joint à Osler en tant que conseiller spécial





TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Pierre Fitzgibbon, ancien ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, ainsi qu'homme d'affaires expérimenté et conseiller de confiance, rejoint Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., l'un des principaux cabinets d'avocats d'affaires au Canada, en tant que conseiller spécial.

«?L'expérience approfondie de Pierre au sein du gouvernement et du monde des affaires apporte une expertise inestimable dont nos clients et avocats pourront tirer parti alors qu'ils naviguent les défis à venir en termes de développement économique au Québec et à l'échelle nationale?», a déclaré Sandra Abitan, associée directrice du bureau de Montréal d'Osler. «?En tant qu'homme d'affaires et acteur respecté dans les secteurs de l'innovation et de la transition énergétique, il est bien positionné pour offrir à nos clients des perspectives stratégiques alors que l'économie canadienne se tourne vers de nouvelles opportunités pour augmenter sa productivité et se démarquer dans la transition énergétique et bien plus encore.?»

Shahir Guindi, président émérite du cabinet, a ajouté : «?La portée internationale de Pierre, son expérience en capital-investissement et son impressionnant parcours en négociation et résolution de problème feront de lui un conseiller précieux pour nos clients, tant dans leur croissance nationale qu'internationale.?»

«?Rejoindre Osler me donne une plateforme exceptionnelle pour continuer de faire progresser notre économie en soutenant les entrepreneurs et entreprises qui façonnent l'avenir du Québec et du Canada. Dans une ère marquée par la transition énergétique et par un besoin accru d'une évolution technologique rapide, je suis ravi de mettre mon expérience et ma vision stratégique au service des clients d'Osler. Mon engagement pour la croissance économique s'aligne parfaitement avec la réputation de premier plan d'Osler, notamment dans le soutien de projets qui valorisent les flux de capitaux, le capital-investissement et l'innovation dans des secteurs essentiels à notre avenir.?», ajoute Pierre Fitzgibbon.

Au cours de sa carrière remarquable, Pierre a occupé des postes de direction en politique, finance et affaires. Il a été élu pour la première fois député de Terrebonne pour la Coalition avenir Québec en 2018 et réélu en 2022. Il a récemment occupé le poste de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie jusqu'en septembre 2024.

Auparavant, Pierre était associé directeur chez Walter Capital Partners, une firme de capital-investissement, de 2015 à 2018. De 2007 à 2014, il a été président et chef de la direction d'Atrium Innovations, une entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pour l'industrie de la santé et de la nutrition.

Avant cela, il a occupé le poste de vice-président du conseil de Financière Banque Nationale et responsable des services de banque d'investissement et de finance d'entreprise. Pierre a également occupé des postes de direction chez Télésystème Mobiles International, Chase Capital Partners Hong Kong, Domtar et Peerless Carpet Corporation. Il a débuté sa carrière chez PricewaterhouseCoopers dans les services d'audit et de conseil.

En reconnaissance de ses solides compétences en affaires, Pierre a siégé aux conseils d'administration d'entreprises publiques et privées, notamment la Caisse de dépôt et placement du Québec, WSP, Héroux-Devtek, Groupe Transcontinental, Cycle Capital Management, Neptune Technologies, Lumenpulse et Arianne Phosphate.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. est un cabinet d'avocats de premier plan ayant une seule priorité : vos affaires. Que ce soit de Montréal, Toronto, Calgary, Ottawa, Vancouver ou New York, notre équipe fournit des conseils à ses clients canadiens, américains et internationaux relativement à un large éventail de questions juridiques nationales et transfrontalières. Notre approche «?un seul cabinet?» nous permet d'offrir un accès direct à l'un de nos 600 avocats afin de fournir des solutions juridiques efficaces et pratiques dictées par vos besoins. Pour plus d'informations, visitez www.osler.com.

