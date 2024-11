Byondis nomme Louis Denis, M.D., au poste de Chief Medical Officer





Byondis B.V., une société biopharmaceutique indépendante de stade clinique qui crée des médicaments ciblés innovants pour les patients atteints de cancer, annonce la nomination de Louis Denis, M.D., au poste de Chief Medical Officer. Le Dr Denis apporte plus de 30 ans de leadership en développement clinique et d'expertise en oncologie à Byondis.

« Nous sommes ravis que Louis ait rejoint l'équipe Byondis. S'appuyant sur nos succès en matière de découverte, de recherche et de développement de médicaments brevetés et sur nos capacités internes en matière de CMC, son expérience et son expertise éprouvées en développement de médicaments anticancéreux seront inestimables pour faire progresser rapidement notre portefeuille vers la phase clinique puis sa mise à disposition pour les patients », déclare Jacques Lemmens, Ph.D., fondateur et CEO de Byondis.

« Byondis a toutes les cartes en main pour apporter des contributions significatives aux traitements contre le cancer sur la base de ses connaissances scientifiques approfondies, de ses solides capacités de recherche et de son vaste portefeuille de nouveaux conjugués anticorps-médicament et de traitements à base d'anticorps », souligne le Dr Denis. « Je me réjouis à la perspective de travailler ensemble pour faire progresser et fournir la prochaine génération de traitements ciblés contre le cancer aux patients. »

Avant de rejoindre Byondis, le Dr Denis était Chief Medical Officer chez Verastem Oncology et chez Asana BioSciences depuis 2015. Auparavant, le Dr Denis a occupé divers postes de direction dans le développement clinique et les affaires médicales en oncologie chez Boehringer Ingelheim et Pfizer. Dr Denis a reçu son M.D. de la Vrije Universiteit Brussel, Belgique, et a fait ses fellowships postdoctoraux en médecine interne/oncologie médicale à l'hôpital Middelheim, Anvers ; l'Institut du cancer de Rotterdam, Pays-Bas ; et l'Institute for Drug Development, Cancer Therapy and Research Center, San Antonio (Texas).

À propos de Byondis

Soucieuse d'améliorer la vie des patients, Byondis est une société indépendante de R&D biopharmaceutique de phase clinique qui crée des médicaments ciblés innovants contre le cancer. La société développe de nouvelles entités biologiques axées sur les conjugués anticorps-médicament et les traitements à base d'anticorps.

Le vaste portefeuille de développement de Byondis comprend des programmes précliniques et cliniques à un stade précoce. Les produits candidats combinent l'expertise de Byondis en matière de technologie lieur-médicament (LD), de conjugaison anticorps-médicament, de thérapie cytotoxique ciblée, d'immunologie et de développement d'anticorps monoclonaux (mAb). L'expertise de Byondis couvre l'ensemble de la R&D préclinique, depuis la détection précoce de pistes jusqu'à la production de lots cliniques des produits candidats, le tout réalisé en interne.

La société dispose d'une équipe dédiée de plus de 300 employés travaillant dans ses installations de R&D et BPF à Nimègue, aux Pays-Bas. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.byondis.com.

19 novembre 2024

