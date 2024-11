Seda Iberica obtient la certification Great Place to Work !





Seda Iberica annonce avoir obtenu la certification Great Place to Work à sa première tentative.

Cette certification prestigieuse, décernée par l'autorité mondiale en matière de culture sur le lieu de travail, reconnaît la réussite de Seda dans la mise en place d'un lieu de travail inclusif qui encourage des niveaux élevés de collaboration en équipe, d'innovation et de performance financière.

Annonçant la nouvelle, le directeur général de Seda Iberica, Anselmo Vilardebo, a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette reconnaissance fantastique. Avec 71 % de nos collègues estimant que nous sommes une entreprise où il fait bon travailler, cette récompense confirme la qualité du travail de notre équipe dirigeante et montre comment nous incarnons la mission, les valeurs et l'éthique de Seda. »

Le sondage confidentiel de tous les employés de Seda Iberica a produit des scores très élevés pourla sécurité, la diversité etl'inclusion , l'esprit de communauté etle sens des valeurs , avec une majorité écrasante de 86 % des répondants déclarant « Lorsque je constate ce que j'ai accompli, j'ai un sentiment de fierté » et 91 % étant d'accord avec la déclaration « Je suis content de notre contribution à la communauté » .

Daniela Fernandes, directrice des RH de Seda Iberica a déclaré : « Cette certification Great Place to Work est une formidable réussite collective qui reflète la confiance évidente de nos collègues dans nos atouts et notre détermination à continuer de nous améliorer. »

Giovanni De Liso directeur des RH du groupe Seda a expliqué : «Cette étape importante confirme la capacité de Seda à impliquer tous ses collaborateurs dans l'amélioration continue avec 78 % des employés choisissant de participer et de nous fournir une connaissance plus approfondie de nos atouts et des domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. »

Antonio D'Amato PDG du groupe Seda a déclaré : « Nos employés sont notre actif le plus précieux. Nous sommes ravis qu'ils confirment se sentir estimés et soutenus pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. En élaborant des innovations scientifiques et technologiques révolutionnaires, ils ont un impact considérable sur nos clients, nos communautés et la planète. »

Gianfranco D'Amato, directeur opérationnel du groupe Seda a ajouté : « Nous sommes ravis de cette nouvelle réussite, la troisième certification Great Place to Work de Seda en 2024 ! C'est un autre score élevé à sa première tentative suite à la certification de Seda UK à sa première tentative et le renouvellement de la certification de Seda North America. Nous sommes impatients de poursuivre cette initiative dans le reste du groupe. »

Seda Iberica fait partie de Seda un groupe international leader dans le domaine du conditionnement des aliments qui développe et propose des solutions uniques, innovantes et durables en matière d'emballage. Le siège de Seda est basé en Italie avec des sites de fabrication en Italie, en Allemagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.

Vous pouvez lire le rapport de la certification Great Place to Work de Seda sur Seda International Packaging Group | Great Place To Work® Portugal

Des renseignements supplémentaires sur Seda sont disponibles sur www.sedagroup.com

19 novembre 2024 à 12:45

